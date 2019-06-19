Оставайтесь гибкими и всегда будьте готовы к изменениям

Марат Залотдинов

руководитель отдела корпоративной структуры «ЛАНИТ-Интеграции»

В середине ХIХ – начале ХХ веков человечество совершило технологическую революцию. Произошла трансформация мировой промышленности, переход на третью информационную «волну» развития общества (согласно работам американского философа Элвина Тоффлера). Прямо сейчас происходят невероятные изменения в обществе, бизнесе, мире. Снова, почти как век назад, мы проходим этап трансформации, на этот раз – цифровой.

Сегодня бизнес все больше понимает, что лидерство в любой отрасли зависит от эффективности ИТ и «цифры» – от взаимодействия с партнерами и клиентами до анализа больших данных и пр. Кто бы мог подумать 5-7 лет назад, что ИТ может прекрасно интегрироваться в сельское хозяйство и увеличить удой коров, или помочь сократить количество брака при производстве полиэтилена?

С чего же начать? Один из первых этапов перехода в «цифру» – разработка стратегии цифровизации бизнеса и определение новой бизнес-модели. При этом нет необходимости создавать «классическую ИТ-стратегию», рассчитанную на три и более лет. Во времена быстро развивающихся технологий и научных открытий она поведет по пути «закостенелого и неповоротливого организма» и не предоставит выгод, которые планировались на этапе ее разработки.

Сконцентрируйтесь на подготовке основополагающих и верхнеуровневых этапов цифровой трансформации вашего бизнеса. Оставайтесь гибкими и всегда будьте готовы к изменениям, попутно создавая правильные условия. Вы добьетесь того, что бизнес заработает с новой энергией, открывая больше возможностей для заказчиков, сотрудников и владельцев.