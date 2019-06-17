IaaS и PaaS доминируют на рынке: бизнес смотрит в сторону гиперконвергентности

Российский рынок постепенно уходит от традиционных моделей к облачным. Это доказывают многочисленные исследования, которые свидетельствуют о резком росте популярности IaaS и SaaS-поставок. По мнению аналитиков, этот феномен говорит о том, что бизнес привлекает уже не только цена услуг, но и скорость работы с такими моделями потребления.

IaaS и PaaS растут на десятки процентов ежегодно

Рынки IaaS и SaaS показали в России удивительный рост по итогам 2017 г. По данным CNews Analytics, выручка 20 крупнейших поставщиков услуг IaaS выросла в 2017 г. на 64% в сравнении с 2016 г. В числовом выражении этот показатель достиг отметки в p10,3 млрд. Крупнейшие поставщики SaaS также показали двузначный рост (29%), остановившись на уровне p23,4 млрд.

По мнению аналитиков, эта тенденция может говорить о том, что рынок резко отказывается от традиционных моделей. Это связано, во многом, со сменой мотивации: если раньше бизнес был больше заинтересован в экономии, и стимулом к переходу в облака служила совокупная стоимость владения, то теперь, реализовав несколько проектов, компании поняли, что могут серьезно сократить время вывода продуктов на рынок. При этом облачный подход по-прежнему обладает остальными заявленными плюсами: дает предприятиям гибкость, масштабируемость, делает их структуру расходов более прозрачной.

В прогнозах итогов 2018 г. также фигурируют двухзначные показатели роста. По различным оценкам, которые дают эксперты, облачные провайдеры и интеграторы, фигурируют цифры от 15% до 50%. Драйвером рынка при этом остается SaaS, как более зрелое направление в России, а от IaaS ожидается скорее качественный рост. Объем всего облачного рынка страны, по данным IDC, достигнет к 2021 г. $696,18 млн. Доля PaaS в ней будет незначительной и вряд ли превысит 4-5%, так как первые серьезные проекты в этой сфере начнут реализовывать только в этом и следующем году.

Тренд на гиперконвергентность

Компании, которые заинтересованы в движении в облака – это, в первую очередь, предприятия из сферы электронной коммерции, ритейла и телекома. Свои услуги в России им готовы предоставлять самые крупные игроки, вроде «Яндекса», а отдельные банки даже создают собственные облачные платформы.

Более того, все участники рынка сходятся в том, что будущее – за гиперконвергентной инфраструктурой, которая позволяет объединить вычислительные комплексы, СХД и SAN-сети. Причина та же – бизнесу интересны уже не только финансовые факторы, но и технологические нюансы. И гиперконвергентность дает унификацию архитектуры, что благоприятно сказывается и на процессе администрирования, и на самой масштабируемости. Понятно, что альтернативные сценарии, вроде выделенных СХД, вычислений и брандмауэров могут оказаться достаточно дорогими. Если не пользоваться специализированными решениями.

Хороших примеров гиперконвергентных решений, которые стимулируют российский бизнес, не так много, но они есть. Например, решение NetApp HCI, работающее в паре с OC SolidFire, считается одной из лучших архитектур all-flash-формата, к ней привязаны многие даже не российские, а глобальные игроки облачного рынка. Интерес оправдывает то обстоятельство, что NetApp HCI серьезно упрощает создание выделенного частного облака, сохраняя присущую ему гибкость, легкость и независимое масштабирование как вычислительных ресурсов, так и места для хранения. Но этот же продукт можно использовать и в IaaS-концепциях, если нужно сократить трудозатраты персонала и потратить не очень много времени на развертывание.

ЦОДы следующего поколения

Такой платформенный подход применим и к дата-центрам. Это, как правило, уже не куча железа, запертого в четырех стенах, а гибридные мультиоблачные платформы, ЦОДы следующего поколения, как их называют отдельные вендоры. Разработка и запуск облачных приложений на них сочетается с DevOps-методологией.

На примере решения NetApp можно детально рассмотреть архитектуру подобных решений. NetApp NGDC состоит из трех ключевых частей. Первая – инструменты разработчика, к которым относятся стеки приложений, например, OpenResty и MeanStack, и экосистема разработчика Azure DevOps с доступом к профильному и открытому ПО.

Вторая часть – это непосредственно программное обеспечение платформы. Ввиду использования микросервисов при создании облачных приложений, тут применяются контейнеры Docker. Само управление облаком ведет решение RedHat Cloudforms, а за управление двоичными файлами отвечает JFrog Artifactory. И третья часть – возможность легкого объединения со службами инфраструктуры, что на выходе дает прозрачность для разработчика, и не важно – о публичном или частном облаке идет речь. Ключевое преимущество подобных решений очевидно – это сквозные автоматизированные рабочие процессы DevOps.

Очевидно, что по мере развития подобных платформ и подходов, основные тенденции мира разработчиков будут усиливаться, оказывая еще большее влияние на бизнес. Устранение барьеров на пути доступа к данным, упрощение самого хранения и, как следствие, принятие более правильных и умных решений с поддержанием высокого уровня безопасности.

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