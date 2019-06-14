Увеличивайте продажи, оптимизируя пользовательский опыт

По мнению аналитиков McKinsey, выручка компаний, которые тестируют и оптимизируют пользовательский опыт (дизайн, удобство, понятность и т.д.) на 32% выше, чем у тех, кто этого не делает. Удобство продуктов (в том числе – цифровых) является крайне важным фактором успеха для любого бизнеса. Согласно данным, полученным от клиентов компании Fabuza, ROI от тестирования пользовательского опыта (и в частности – удобства использования) в бизнес-процессы составляет от 1000% до 5000%.

Само тестирование обходится недорого, фактически – это стоимость софта и трудозатраты нескольких сотрудников на проведение тестов, которым они будут посвящать 20-30% своего времени. Необходимость устранения проблем не приводит к росту затрат на разработку, так как критические доработки, влияющие на показатели бизнеса, получают более высокий приоритет и реализуются раньше.

Такой подход стал возможным, поскольку, благодаря развитию технологий, юзабилити-тест на потенциальных или текущих клиентах из любой страны можно провести за 1-3 дня, имея под рукой только ноутбук, специальный софт и доступ в интернет. При этом сотрудник не будет покидать своего рабочего места. Число участников может также быть любым, от 3-8 человек для качественных тестов до 50-100 человек для количественных.

Объектами тестирования могут быть любые сайты, лендинги, мобильные приложения и прочие цифровые продукты, в том числе – продукты и сайты конкурентов. А само тестирование может проводится на любых устройствах. С помощью программного обеспечения Fabuza за последние 3 года было проведено 4 тыс. тестов, по итогам которых найдено и исправлено более 10 тыс. проблем с удобством. Выявленные проблемы приводили к прямым и косвенным потерям в деньгах, непосредственно влияя на ключевые показатели бизнеса. Например, крупная e-commerce-площадка теряла до 30% заказов из-за неудобной мобильной версии сайта, а компания из финансового сектора получала в два раза меньше лидов с лендинга, который, как выяснилось, понимался клиентами вовсе не так, как этого ожидали менеджеры.

Таким образом, внедрение пользовательского тестирования в процессы компании – это простой и недорогой способ вырастить ключевые показатели бизнеса, который является неотъемлемой частью цифровой трансформации и уже вовсю используется лидерами рынка.

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