Объясняйте сложные вещи простым языком

В последние годы стали регулярными изменения в законодательстве, касающиеся «цифровизации». Те, для кого созданы эти изменения (наши потенциальные клиенты) читают законы, «гуглят» полученную информацию, но все равно не понимают всей сути.

Организации же, внедряющие новые технологии, должны не только разбираться и уметь настраивать все с «закрытыми глазами», но и донести это до тех, для кого введен данный закон.

Мы же всегда стараемся донести всю суть и показать, что «цифровизация» – это не сложно, и организациям чаще всего не нужен штат программистов, чтобы во всем разобраться. Мы учим, а где-то даже «заставляем» наших клиентов разбираться в своем бизнесе и их изменениях.

Объясняйте своим клиентам, что новые технологии – это не только не страшно, но и удобно. Когда они разберутся во всех новшествах и начнут применять их на практике, бизнес станет проще и понятней.

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