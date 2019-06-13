Можно ли положиться на отечественные СХД

Фонд развития Дальнего Востока (ФДРВ), как и многие государственные компании, реализует масштабные инвестиционные проекты, требующие постоянного роста объемов и нагрузок в ИТ-инфраструктуре. О том, как компания справилась с этой ситуацией, как обойти ограниченные бюджеты и при этом соответствовать политике импортозамещения, в интервью CNews рассказал Сергей Гуреев, директор департамента информационных технологий ФРДВ.

Сейчас многим государственным компаниям поставлены масштабные задачи и для них же определены национальные проекты, для успешного выполнения которых требуется серьезная модернизация текущей ИТ-инфраструктуры предприятий.

До 2014 г. задачи модернизации ИТ-систем любого масштаба решались достаточно стандартно. Использовались годами проверенные ИТ-решения зарубежных производителей оборудования и программного обеспечения.

С введением санкций политика государства изменилась в сторону протекционизма и переориентации в сторону импортозамещения, то есть развития российских ИТ-решений для их повсеместного применения.

CNews: Расскажите, что стало причиной серьезной модернизации ИТ-инфраструктуры ФРДВ? Какие компоненты ИТ-инфраструктуры были затронуты?

Сергей Гуреев: Необходимость модернизации ИТ-инфраструктуры была вызвана стремительным расширением инвестиционной деятельности фонда. В связи с серьезным ростом объема данных и количества различных внутренних и внешних сервисов появилась потребность в дополнительной емкости и производительности систем хранения данных. По этой причине главным объектом модернизации стали системы хранения данных.

CNews: Чем вас не устраивали ваши старые СХД?

Сергей Гуреев: Они покупались не одномоментно, и к 2018 году мы поняли, что достигли пределов в объеме и производительности текущих СХД. Кроме того, необходимо было учесть скорость обновления технологий – некоторые решения уже не отвечали современным требованиям.

CNews: У вас ведь появились более ресурсоемкие приложения и базы данных в Фонде?

Сергей Гуреев: Да, это было обусловлено масштабностью задач, поставленных перед фондом. Сейчас ФРДВ является центром компетенций группы «ВЭБ.РФ» на Дальнем Востоке и реализует 14 приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе общим объемом p215 млрд. Наряду с предоставлением льготного финансирования промышленным, инфраструктурным проектам малому и среднему бизнесу Фонд по поручениям президента и правительства страны реализует ряд специальных проектов.

Например, в прошлом году введен в эксплуатацию созданный ФРДВ интернет-сервис для инвесторов в аквакультуру. Он позволяет инвесторам дистанционно сформировать рыбоводный участок и принять участие в электронном аукционе. По поручению правительства России разрабатывается аналогичный интернет-сервис для цифровизации лесной отрасли.

Сопровождение всех проектов фонда связано с ежедневной обработкой огромных массивов данных, финансовой отчетности. Предъявляются высокие требования к надежности и безопасности каналов обмена данными. Постоянно требуются новые ресурсы и мощности. Для автоматизации текущей операционной деятельности фонда и был создан внутренний портал, в котором реализована одна точка входа для инициатора инвестиционного проекта, база инвестиционных проектов и различные внутренние сервисы.

Соответственно, все эти задачи серьезно повысили требования к ИТ-инфраструктуре и к СХД, в частности. Объем и производительность СХД нужно было увеличить здесь и сейчас в несколько раз и продолжать увеличивать каждый год двукратно.

CNews: Как происходил выбор новой СХД? Какие варианты по технологическим характеристикам вы рассматривали?

Сергей Гуреев: Так как мы являемся государственным институтом развития, то решили рассмотреть возможность использования оборудования российских поставщиков. Искали аналоги СХД от HP и Dell. Мы тщательно изучили рынок, провели серию встреч как с ведущими интеграторами, так и с представителями компаний, которые уже эксплуатировали похожие решения. Такой подход позволил получить максимально объективную картину, снять большинство вопросов и учесть все риски.

В случае с использованием технически сложного продукта, который предстоит эксплуатировать в режиме 24/7/365 для задач государственной важности, качественная техподдержка выходит на передний план. Сегодня ее не всегда могут гарантировать зарубежные производители. Таким образом, мы не имели права рисковать, поэтому использовали отечественное решение для хранения данных.

Сопровождение всех проектов Фонда развития Дальнего Востока связано с ежедневной обработкой огромных массивов данных

CNews: Как вы подошли к выбору отечественной СХД? Ведь, по сути, представленные на рынке решения российских разработчиков достаточно молодые? Не было ли страха получить «сырое» решение?

Сергей Гуреев: Как я говорил, мы тщательно изучили рынок российских решений в области хранения данных. Также мы посетили другие крупные компании, которые уже внедрили у себя аналогичные решения, пообщались с ИТ-специалистами и получили отзывы, так сказать, «из первых рук». После этого мы организовали тестирование понравившихся нам СХД и по результатам этой деятельности выбор пал на СХД AERODISK Engine.

CNews: Расскажите подробнее, почему выбор в итоге был сделан в пользу российского решения AERODISK Engine? Насколько богатый выбор решений в принципе предлагают отечественные вендоры?

Сергей Гуреев: Для нас был критически важен вопрос унификации и масштабируемости. Мы посетили офис коллег из AERODISK, детально познакомились с их технологиями и возможностями, пообщались с представителями крупных компаний, которые успешно эксплуатируют их решения. Системы были введены в эксплуатацию без каких-либо проблем, инженеры фонда прошли курс обучения работе с СХД. Отдельно хочется отметить гибкий подход к конфигурированию платформы. Мы выбрали оборудование, которое позволит решать не только текущие, но и более сложные задачи путем установки дополнительных жестких дисков и других компонентов СХД, не прерывая рабочие процессы. Платформа позволяет обновлять и усовершенствовать отдельные модули и интерфейсы (контроллеры, память). Нет привязки к жестким дискам определенного вендора – это важный аспект в настоящий момент. Имеется возможность дооснащения необходимыми интерфейсами. Нам показалась удобной текущая политика лицензирования и отсутствие программных ограничений на ПО.

За последние годы отечественные разработчики в целом вышли на достойный уровень, а по соотношению цена-качество наши решения во многом лучше зарубежных аналогов. На сегодняшний день СХД и поддержка работают как часы. Кроме того, сам подход к технической поддержки у AERODISK сильно отличается от зарубежных производителей в лучшую сторону.

CNews: Расскажите подробнее о подходе к техподдержке AERODISK? Может ли в принципе молодой российский вендор оказывать поддержку своих решений на уровне крупных зарубежных корпораций?

Сергей Гуреев: Для начала я расскажу об общепринятом подходе, чтобы было, с чем сравнивать. Зарубежные компании нас уже приучили к тому, что поддержка производителей сложного оборудования организована из нескольких жёстко разделенных линий. На первой линии специалисты проводят базовую диагностику вашей проблемы и, возможно, находят решение. Если решение найдено, все хорошо и вам повезло. А вот если решение не найдено (что бывает, как вы понимаете, крайне часто), запрос передается на вторую линию, третью и так далее. В этом неприятном случае вам приходится ждать несколько дней, когда более квалифицированный специалист займется вашей проблемой, что, понятное дело, в условиях серьезных задач неприемлемо.

AERODISK подходит по-другому. С точки зрения организации все так же: есть колл-центр, есть тикет-система, используется ITIL-методология, применяется SLA и так далее. Но есть важное отличие. Под нас, как заказчика, независимо от уровня купленной нами поддержки, выделяется персональный инженер высокой квалификации, которого мы знаем лично, и мы с ним в любое время можем контактировать, используя любые средства связи, даже мессенджеры.

Этот инженер знает все о нашей ИТ-инфраструктуре, поэтому ему не составляет труда быстро решать вопросы нашей поддержки удаленно или, при необходимости, у нас в ЦОДе. Если инженер по каким-то причинам не может решить проблему, он сразу же подключает к решению разработчиков, у которых всегда предусмотрено время на помощь с вопросами поддержки решения, которое они разрабатывают. Таким образом, временной промежуток, который связан с передачей тикета между линиями поддержки, отсутствует в принципе, что для нас, как для заказчика, в итоге серьезно повышает уверенность в нашей инфраструктуре.

CNews: А кто стал интегратором?

Сергей Гуреев: Победителем открытого конкурса на поставку серверного и сетевого оборудования стала компания «Рестрком».

CNews: Расскажите подробнее о самом процессе внедрения. Как оно проходило, из каких этапов состояло, какие возникали сложности, сколько времени вы на это потратили?

Сергей Гуреев: На самом деле, процесс можно описать двумя словами: просто и быстро. Оборудование доставили, смонтировали и подключили в сжатые сроки. Время на инсталляцию было равно времени на создание дискового массива.

CNews: Если говорить об эффективности внедрения, то что оно вам дало?

Сергей Гуреев: Мы смогли решить проблему роста данных и постоянно растущих требований к производительности. Текущая СХД полностью удовлетворяет наши потребности в хранении здесь и сейчас.

При этом, поскольку при выборе решения мы делали упор на гибкость и масштабирование, мы со здоровым энтузиазмом смотрим в будущее. Конфигурацию нашей системы хранения мы можем увеличивать в разы без существенных капиталовложений и без необходимости замены ключевых компонентов системы хранения.

Сейчас мы готовы к реализации новых государственных инвестиционных программ на Дальнем Востоке и в будущем планируем применять наш опыт в Арктике.

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