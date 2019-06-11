Почему VPN стал обязательным спутником торрентов

Границы использования VPN-сервисов расширяются. Теперь их применяют любители торрент-трекеров. Скрытый IP-адрес позволяет избежать преследований не только со стороны государства или провайдеров, но и мошенников.

Торренты – уникальное решение, найденное поколением миллениалов и масштабированное практически на все возраста. Это оказалось удобным, потому что вы получаете и совсем свежие книги, фильмы, музыку или софт, и материалы, увидевшие свет десятилетия назад, которые ни в цифровом, ни в обычном магазине уже и не сыскать.

Но, став повседневностью, пусть и с некоторыми правовыми оговорками, торренты не перестали таить в себе несколько не совсем очевидных опасностей. Первый совет, который дают эксперты по кибербезопасности – обязательная защита при работе с торрентами с помощью VPN. Польза от этого очевидна: виртуальные частные сети делают пользователя цифровым анонимом. Некоторые VPN-решения даже специально предназначены именно для использования любителями трекеров.

IP-адреса – главная угроза торрентов

Самая большая проблема при использовании торрентов – потенциальный штраф или судебное преследование. Активность интернет-пользователей отслеживается во многих странах мира – в США, и во Франции, и на Ближнем Востоке. Делать это властям помогают интернет-провайдеры.

Первый вариант – прямая передача личных данных пользователей государственным органам или юридическому лицу, которое является правообладателем. Второй вариант – самостоятельное ограничение пропускной способности в том случае, если провайдер заметит соединение с трекером. Есть варианты и точечной блокировки страниц с торрентами, и тотального ограничения доступа к подобным ресурсам, как это делают в России.

IP-адреса пользователей торрент-трекеров видны едва ли не всем желающим

Сдает пользователя его IP-адрес, который доступен провайдеру. Собственно, если посмотреть на список клиентов, принимающих раздачу или раздающих что-то, что скачивает конкретный пользователь, то можно обнаружить не только IP-адреса этих людей, но и даже флаги, которые иллюстрируют страну, в которой они сейчас находятся.

Таковы принципы функционирования P2P-сетей: никакого централизованного хранения данных, только идентификация по IP и раздача файлов, находящихся на компьютере пользователя. Благодаря этому цифровому «удостоверению личности», люди, на добровольных началах отслеживающие факты нарушений авторских прав (их там называют copyright trolls – «копирайтные тролли»), рассылают одинаковые юридические уведомления о недопустимости происходящего. В России это редкость, но на Западе в хороший день любитель торрентов может поймать с десяток таких предписаний. Кстати, это стало огромной нишей для мошенников, которые якобы инициируют судебные разбирательства, но если пользователь согласится на внесудебное соглашение, то сможет заплатить гораздо меньше… И далее – по знакомой схеме.

Гораздо хуже, когда отправителем подобного документа станет государственный орган, у которого есть к пользователю конкретная претензия. Единственный адекватный выход из ситуации – использование VPN.

Что дает VPN?

Виртуальные частные сети, по сути, маскируют IP-адрес пользователя, благодаря чему он может выглядеть человеком совсем из другого места планеты. Это помогает и в обходе геоблокировки.

Технически это выглядит как каскад взаимосвязанных серверов, находящихся в самых разных точках планеты. Например, сервис IPVanish имеет более 1100 серверов в более чем 60 странах. Это дает полную гарантию того, что вы можете переключаться между различными IP-адресами, не опасаясь компрометации.

Кроме того, IPVanish позволяет немедленно прекращать процесс отправки и получения данных на компьютере. Таким образом, даже если соединение пользователя с VPN-сервисом обрывается и становится доступен его реальный IP-адрес, решение заставляет его моментально «исчезнуть».

Безопасность прежде всего – девиз, который часто применяется в повседневной жизни. Эксперты шутят, что когда речь заходит о кибербезопасности, стоит обзавестись настоящим цифровым телохранителем. Для поклонников торрент-трекеров таким телохранителем может стать качественный специализированный VPN-сервис.

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