Не бойтесь системных изменений

Сегодня активно меняющиеся экономические условия и конкурентная среда буквально заставляют компании встать на путь преобразований. Но чем крупнее бизнес, тем сильнее он сопротивляется переменам, тем меньше готов экспериментировать. И напрасно. Ведь оставшись в рамках привычной парадигмы, даже флагманы отраслей со временем будут вынуждены уступить свои позиции на рынке конкурентам, проявившим большую гибкость.

Мы советуем компаниям, вставшим на путь цифровой трансформации, не опасаться системных изменений, а заручиться поддержкой надежных партнеров, обладающих богатым опытом и экспертизой. Они способны предложить эффективные решения для реализации проектов любой сложности. К примеру, одному из крупнейших сельхозпредприятий России, холдингу «Волго-Дон АгроИнвест», было необходимо расширить функционал существующей ERP-системы и структурировать работу ИТ-службы. Для этой цели компания по рекомендации партнера-интегратора перешла в облачный сервис мультиплатформы Microsoft Azure DevOps. Благодаря решению Microsoft повысилось качество коммуникации между специалистами ИТ-команды, а также оперативность и прогнозируемость задач по разработке. Была налажена прозрачная система контроля, расставлены приоритеты. Планирование стало более эффективным, значительно уменьшился объем «технического долга».

Масштабы бизнеса и стремление занять лидирующие позиции на рынке стимулировали агрохолдинг «Волго-Дон АгроИнвест» встать на путь цифровой трансформации. Опыт крупного предприятия не просто может, а должен вдохновить представителей сектора СМБ на аналогичные перемены. Именно им свойственны мобильность и гибкость, высокая восприимчивость сотрудников к новшествам. Несомненно, уже сейчас цифровизация диктует рынку правила игры. Игнорировать их нельзя, но и бояться тоже не стоит.

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