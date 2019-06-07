Начинайте меняться прямо сейчас

CNews: Какой совет вы бы дали компаниям, которые хотят запустить цифровую трансформацию бизнеса?

Владимир Ильичев: Начинать нужно уже сейчас. Не надо бояться этого процесса. У многих наших потенциальных клиентов возникает ощущение, что мы делаем что-то сложное: что их сотрудники не смогут управлять ни самим продуктом, ни его наполнением, ни той воронкой продаж, которая будет открываться в результате его внедрения. На самом деле каждый проект разбивается на этапы, и, каким бы сложным он не был, все зависит от желания конкретных исполнителей увидеть итоговый результат.

Если брать непосредственно российский авторынок в разрезе дилеров и дистрибуторов, то в последние годы он растет достаточно медленно. Только крупные игроки с диверсифицированным портфелем брендов могут на нем выжить. Конкурентная борьба уже в меньшей степени связана со слияниями и поглощениями, ведущие компании стремятся улучшить качество своей работы, и здесь именно цифровая трансформация открывает большие перспективы.

CNews: В чем уникальность продуктов Bright Box?

Владимир Ильичев: Мы предлагаем нашим клиентам полнофункциональную платформу Remoto для Connected Car, включающую оборудование, программное обеспечение для бизнеса и мобильное приложение для их пользователя. Платформа размещена в облаке Microsoft Azure: таким образом мы имеем доступ к современным инструментам разработки программных продуктов и тестирования, а также можем легко масштабировать решение.





Мы не оставляем заказчиков наедине с продуктом, а предоставляем комплексное решение по модели SaaS. Например, в стоимость мобильного приложения по подписке уже входят и будущие его улучшения, развитие предлагаемых сервисов. И мы поддерживаем продукт не только с точки зрения технического обслуживания, но и в плане создания уникального контента, интересного и полезного водителям – клиентам дилеров, и коррелирующего с маркетинговыми акциями дилеров. По статистике Bright Box, ежемесячно 30% автолюбителей, установивших мобильное приложение, хотя бы раз им пользуются и 20% из них генерируют заявки на различные услуги. Например, они могут с его помощью заказать услугу тест-драйва, КАСКО и ОСАГО, рассчитать кредит на покупку машины, поставить автомобиль на ТО или сервисное обслуживание.

CNews: Назовите самый знаковый кейс года для вас.

Владимир Ильичев: Одним из направлений деятельности Bright Box является поставка решений и оборудования для каршеринга. Мы работаем с YouDrive, Anytime, «Делимобиль», CarSmile и «МатрешCar». И я хотел бы рассказать об одном проекте, который сейчас находится на стадии внедрения. Он как раз отвечает интересам компаний, занимающихся каршерингом, а также корпораций, имеющих большой корпоративный парк легковых автомобилей, где также предъявляются повышенные требования к безопасности корпоративного вождения. Мы разрабатываем модель скоринга, которая помогала бы выявлять водителей, склонных к ДТП. Это актуальная задача, поскольку на ремонт поврежденного автомобиля в среднем уходит от 12 до 25 дней, и это простой транспортного средства при сохранении обязанности оплат по лизинговым платежам, что влечет за собой снижение доходов. Мы посчитали, что наши клиенты хотели бы влиять на эту ситуацию.

Наиболее распространенная на рынке модель скоринга построена на системе подсчета резких ускорений и торможений. Однако, по нашим оценкам, она неэффективна в экономическом плане. В партнерстве с каршеринговыми компаниями мы проанализировали свыше 2 млн поездок и 1,5 тыс. ДТП на автомобилях с установленными на них телематическими устройствами. И поняли, что можем составлять профиль стиля вождения каждого водителя на основе значений скорости, оборотов двигателя и показателях акселерометра на различных моделях машин. С его помощью мы с высокой долей вероятности можем предсказать, есть ли вероятность у человека стать виновником ДТП. Более того, анализ стиля вождения может помочь отслеживать момент, когда клиент несанкционировано передает управление другому или использует чужой аккаунт, а также выявлять нетрезвых водителей.

В заключение, хочется подчеркнуть, что технологии для трансформации бизнеса есть, и они разнообразны. Надо только решиться на внедрение и начать, а мы поможем.

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