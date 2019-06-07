Как выбрать сервер, способный гибко соответствовать развитию современных технологий

Эффективно отвечать вызовам бизнеса можно только в том случае, если удается гибко наращивать производительность. Это касается всех компонентов ИТ-инфраструктуры. Но в основе любой инфраструктуры лежат серверы. Именно они, являясь фундаментом, должны соответствовать той нагрузке, которую дают новые технологии: Интернет вещей, потоковое 3D-видео, приложения, отображающую самую сложнообсчитываемую информацию в режиме реального времени. О том, что удалось сделать компании Fujitsu для увеличения скорости обработки данных, мы поговорили с Евгением Тарелкиным, менеджером по развитию направления серверов Fujitsu PRIMERGY & PRIMEQUEST.

CNews: Компания Fujitsu анонсировала обновленную линейку моделей серверов PRIMERGY M5 и PRIMEQUEST на базе архитектуры х86. Удалось ли добиться повышения производительности в новых решениях?

Евгений Тарелкин: Fujitsu полностью обновила серверы серии PRIMERGY, это линейка, включающая в себя системы для организации ЦОД (напольные, универсальные стоечные), и серверы серии PRIMEQUEST для работы с критически важными бизнес-задачами.

В своем сегменте новое поколение серверов является лидером по производительности. Такого результата удалось добиться благодаря нескольким факторам: за счет разработки собственного дизайна системных плат, использования качественной элементарной базы и оптимизированного микрокода. На сегодняшний день Fujitsu является одним из немногих вендоров, сохранивших в работе полный цикл: начиная с разработки, проектирования, и заканчивая выпуском продукции на базе собственного производства. Сейчас данный подход является редкостью. Именно поэтому серверные решения компании становятся лидерами по производительности.

Следует сказать, что в новой линейке серверов была использована новая, энергонезависимая память Intel Optane DC, что также позволило поднять производительность традиционных приложений на новый уровень.

CNews: Расскажите подробнее о том, что дает использование в решениях памяти Intel Optane DC.

Евгений Тарелкин: Intel Optane DC – это новый тип памяти, который сочетает большую емкость и поддержку энергонезависимой технологии хранения данных. Запись данных в данном типе памяти выполняется так же быстро, как чтение, время доступа здесь существенно меньше, а число выполняемых операций ввода-вывода за секунду значительно выше, чем у классических SSD-накопителей. За счет использования Intel Optane DC, которая работает с контроллером памяти в процессоре, загрузка информации происходит гораздо быстрее.

Возьмем для примера производственное предприятие, завод, которому для бесперебойной работы необходим непрерывный процесс поставок сырья. Чем дальше от завода располагается склад сырья, тем дольше производство ожидает нового подвоза, а значит, завод в это время простаивает. Но если сырье находится максимально близко, например, в соседнем помещении, то никакого простоя нет. Здесь происходят аналогичные процессы. Наш новый тип хранилища в памяти обладает минимальными задержками, поэтому он своевременно обеспечивает процессор новыми данными и процессор не простаивает в ожидании.

Энергонезависимая память Intel Optane DC кардинально меняет иерархию памяти и систем хранения в центрах обработки данных и приближает большие наборы данных к центральному процессору, ускоряя получение аналитической информации. Данные теперь постоянно хранятся рядом с центральным процессором в таких объемах, которые раньше были недоступны, что значительно повышает скорость работы систем в целом.

Первые накопители на базе 3DXPoint от Intel были представлены 4 года назад и за это время уже доказали свою эффективность. В качестве примера приведем компании, в которых совершается много мелких транзакций. Подобные транзакции сильно нагружают базы данных. При переходе на использование решений с памятью Intel Optane DC, обладающей высокой скоростью чтения и записи данных, а также минимальными задержками, которые так важны для баз данных и OLTP-нагрузки, наблюдалось увеличение производительности до 5 раз. Речь идет о старых решениях. В нашем случае мы ожидаем, что использование новых технологий Optane непосредственно на шине контроллера памяти процессора позволит добиться еще лучших результатов. Технология энергонезависимой памяти преобразует критически важные рабочие нагрузки обработки данных: от облачных сред и баз данных до аналитики в оперативной памяти и сетей доставки контента, а также для VDI, CAD и таких технологий, как искусственный интеллект.

CNews: Каким образом была подтверждена возросшая производительность систем?

Евгений Тарелкин: О возросшей производительности систем свидетельствуют, например, результаты тестирования компании VMware. По результатам этого тестирования сервер PRIMERGY RX2540 M5 установил два рекорда в тесте VMmark, который измеряет скорость работы, масштабируемость и энергопотребление платформ виртуализации. Кроме того, система PRIMERGY RX4770 M5 продемонстрировала высокий результат (9,1 млрд записей) в недавнем тесте SAP HANA Standard Application Benchmark версии 3 для SAP Business Warehouse. Тестирование также осуществлялось в части производительности и масштабируемости систем при запуске Java-приложений, где серверы PRIMERGY RX4770 M5 и PRIMERGY RX2540 M5 установили новые рекорды.

Евгений Тарелкин: Fujitsu является одним из немногих вендоров, сохранивших в работе полный цикл: начиная с разработки, проектирования, и заканчивая выпуском продукции на базе собственного производства

CNews: Какого рода компании будут наиболее заинтересованы в использовании новых производительных серверов? Это банковский сектор, ритейл, ИТ-сфера?

Евгений Тарелкин: Любой бизнес очень тесно связан с информационными технологиями. Те компании, которые научились наиболее эффективно использовать достижения ИТ-рынка, являются более гибкими и конкурентоспособными. Новая линейка серверов компании Fujitsu будет наиболее интересна командам, которые очень эффективно используют информационные технологии в своем бизнесе. И это могут быть компании из разных отраслей. Данное утверждение особенно верно, если учитывать, что в линейке представлены как оптимизированные серверы для небольших задач, так и решения с высочайшей производительностью.

Если говорить более предметно, то заказчики моделей из обновленной линейки серверов PRIMERGY & PRIMEQUEST на базе архитектуры х86 – это, в первую очередь, компании, использующие большие базы данных и аналитику. Например, любой банк работает с большими базами данных, в которых содержатся сведения обо всех транзакциях и прочая разнообразная информация. Поэтому банковский сектор со всеми входящими в это понятие финансовыми организациями – это та сфера, которая нуждается в быстрой работе с имеющимися базами данных.

Ритейл также может быть заинтересован в обновленной линейке серверов, так как розничная торговля – это крупные сети, которые могут обладать тысячами торговых точек с десятками тысяч наименований товара внутри каждой торговой точки. Для того чтобы эффективно управлять таким бизнесом и оптимизировать процессы, традиционно широко используется аналитика данных. Так как речь о действительно больших данных, нужно решение, которое в состоянии ускорить работу с ними. Система на базе серверов компании Fujitsu будет быстрее загружать информацию и, соответственно, быстрее обрабатывать загруженные данные. По утверждению коллег из компании SAP, база величиной в 8 терабайт, которая раньше загружалась в память за час, теперь загружается за 5 минут.

Модели из новой линейки помогут как модернизировать уже имеющуюся инфраструктуру, так и позволят создавать новые решения на базе искусственного интеллекта, глубинного обучения и так далее. Стоит сказать и о работе с виртуализацией. Компания Fujitsu повышает плотность размещения виртуальных машин на один сервер, то есть количество виртуальных машин на один вычислительный узел и их производительность возрастают.

CNews: Если говорить о виртуализации, то, как нам стало известно, конфигурация из двух систем PRIMERGY RX2540 M5 была признана лучшей платформой для виртуализации.

Евгений Тарелкин: Да, совершенно верно, такая конфигурация является лучшей платформой для виртуализации. Компания VMWare – признанный лидер российского рынка виртуализации, и большинство компаний выбирают именно их продукты. А сервер от компании Fujitsu, благодаря опыту, приобретенному при реализации нескольких тысяч проектов виртуализации серверов, является здесь оптимальным выбором, так как обладает лучшей производительностью на рынке. Каждый процессор в Fujitsu PRIMERGY RX2540 M5 имеет до 28 ядер, реализует до 56 потоков и 12 каналов памяти, что обеспечивает значительно более высокую производительность и эффективность. В основе лежит технология Intel UltraPath Interconnect, обеспечивающая повышенную скорость передачи данных между процессорами. Заказчик получит большую производительность за те же деньги, потому что этот сервер менее дорогой, если рассматривать перспективу длительной эксплуатации.

CNews: Каким образом в новом поколении серверов реализована отказоустойчивость?

Евгений Тарелкин: С точки зрения отказоустойчивости сервер PRIMEQUEST 3800E2 является уникальным на рынке. Он обладает четырьмя полностью независимыми системными платами. Все его компоненты внутри продублированы, поэтому выход какого-то отдельного компонента из строя не приведет к остановке всей системы. Никто из конкурентов компании Fujitsu не предлагает ничего подобного.

В сервере PRIMEQUEST 3800E2 реализован функционал резервной системной платы, когда происходит замена отказавшей платы на резервную, которая расположена непосредственно в этом сервере. Встроенные функции предотвращения или исправления ошибок, а также самовосстановление обеспечивают надежность. В сервере есть возможность создания партиций, электрически изолированных друг от друга. Какие-либо возможные проблемы с партицией не оказывают влияния на те компоненты, которые используются в соседних системах.

В данный момент рынок активно наполняется процессорами на архитектуре х86 и приложениями, которые оптимизированы именно под такие процессоры. Многие заказчики хотят получить отказоустойчивость, надежность, и при этом использовать классические приложения, такие как продукты от Microsoft или Red Hat. Использование подобных серверов от компании Fujitsu позволяет получить и отказоустойчивость, и сохранить классическую инфраструктуру, не мигрируя на новое ПО и не тратя на него лишних средств. Вместе с новым поколением серверов стало доступно программное обеспечение ISM (Infrastructure ServerView Manager) версии Essential, которое можно бесплатно загрузить с веб-сайта компании Fujitsu.

Fujitsu ServerView Suite – это бесплатное программное обеспечение для мониторинга и управления инфраструктурой, включающее в себя инструменты для установки и развертывания, постоянного мониторинга состояния и управления им, а также для обновления BIOS, микропрограммы и выбранного программного обеспечения. Кроме того, решение Fujitsu Software Infrastructure Manager обеспечивает конвергентное управление несколькими центрами обработки данных. Новая бесплатная лицензия на ISM версии Essential гарантирует необходимые функции управления серверами и конвергентного мониторинга. А комплексные инструменты пакета программного обеспечения Fujitsu ServerView упрощают работу администраторов. Кроме того, аппаратные и программные функции безопасности очень важны в быстро меняющемся мире, особенно с учетом роста киберпреступности.

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