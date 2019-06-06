Создавайте стратегии на пять лет вперед

На сегодняшний момент количество обрабатываемой в компаниях информации растет от года к году. В основном это разрозненная информация, которую приходится структурировать и обрабатывать.

Для успешного развития в существующих условиях бизнес нуждается в трансформации, в комплексном взгляде на цели, задачи, текущие показатели и их динамику.

По прогнозам аудиторско-консалтинговой компании McKinsey, доля цифрового бизнеса составит до 34% мирового ВВП уже к 2020 году. Те, кто уже сейчас перейдет к цифровизации и начнет использовать современные инструменты, например, машинное обучение и искусственный интеллект, уже через год будут уверенней ощущать себя на рынке, чем консервативные конкуренты, которые боятся менять свой бизнес.

Цифровая трансформация – это внедрение современных технологий в бизнес-процессы предприятия. Этот подход подразумевает не только установку современного оборудования или программного обеспечения, но и фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешних коммуникациях. В результате повышаются производительность каждого сотрудника и уровень удовлетворенности клиентов, а компания приобретает репутацию прогрессивной и современной организации.

Простого внедрения технологий недостаточно, нужны новые подходы, современные инновационные решения и планы на 3-5 лет, которые позволят поддержать стратегию развития бизнеса.

Первым шагом такого плана является модернизация базовой инфраструктуры, фундамента организации, в сторону современных рабочих мест и изменению основных, базовых принципов работы. Для реализации такого проекта, необходимо: провести оценку текущего состояния, определить целевую модель, разработать различные сценарии и оценить их технологические и экономические преимущества, составить «дорожную карту» с конкретными шагами для достижения успешного результата.

Эти и многие другие задачи мы решаем в рамках SAM-проектов разного типа. Многие наши клиенты, проведя такие проекты, с нашей помощью осознанно осуществляют цифровую трансформацию и стоят стратегию развития. Например, компании «Эркафарм» по итогам проекта удалось сократить расходы на лицензионное программное обеспечение на 5 млн рублей в год. При этом увеличилась производительность работы подразделений, а также модернизировались стратегические бизнес-процессы.

В наших проектах мы формируем стратегический план развития, разрабатываемый с привлечением системных архитекторов, экономистов и специалистов по лицензированию.

Наш подход, при котором цифровая трансформация клиента начинается с SAM-проекта, доказал свою эффективность для бизнеса любого масштаба.

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