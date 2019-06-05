Меняйтесь максимально бесшовно

Реалии рынка таковы, что для того, чтобы просто оставаться на плаву, компаниям нужно непрерывно меняться и оптимизировать бизнес-процессы. Острая конкуренция, падение рыночного спроса и постоянные изменения потребительских предпочтений требуют от руководителей бизнеса принимать максимально оперативные и взвешенные управленческие решения. Больше недостаточно просто внедрить учетную систему для управления ресурсами предприятия: нужно выстроить целую комплексную инфраструктуру для сбора, хранения данных и извлечения инсайтов (неочевидной ранее информации) из них. Другими словами, вступить на путь комплексной цифровой трансформации, то есть обеспечить управление предприятием на основе анализа и обработки данных и перевести бизнес-процессы в цифровой формат. 85% руководителей считают, что для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, им нужно начать комплексную цифровую трансформацию в течение следующих двух лет, подсчитали в IDC.

Однако далеко не все цифровые преобразования успешны. Разрывы между ИТ и бизнесом, отсутствие коммуникации между ИТ-системами – все это тормозит или даже сводит на нет результаты цифровизации. Традиционный подход к внедрению учетных систем в каждом отдельном департаменте компании, организации локальных хранилищ данных, внедрению специализированных оптимизационных решений, сопровождающийся огромным количеством интеграций, изжил себя. Это слишком громоздко, дорого и долго. И, помимо прочего, не позволяет наладить тесное взаимодействие между департаментами, филиалами и разными управленческими уровнями организации, которое так необходимо для выстраивания новой, полностью цифровой бизнес-модели.

Поэтому сейчас стоит обратить внимание на такой подход к комплексной цифровизации бизнеса, при котором все работы по автоматизации конкретных бизнес-задач ведутся в единой ИТ-среде. Например, масштабный стек решений Microsoft Azure позволяет использовать всю палитру технологий и инструментов вендора, от офисных приложений до решений data mining, математических библиотек, поддержки параллельных вычислений, машинного обучения – все инструменты доступны в едином периметре. Благодаря накопленному отраслевому опыту и экспертизе ИТ-компании помогут сделать процесс цифровой трансформации максимально бесшовным.

Внедрение решений Microsoft Dynamics 365 помогает оперативно создать единую ИТ-«экосистему» комплексного управления бизнесом, а его доступность в облаке Microsoft Azure позволяет оптимизировать расходы на цифровизацию за счет передачи поддержки аппаратной и большей части программной инфраструктуры в Microsoft, снимая с предприятия необходимость содержать ресурсы на ИТ-поддержку.

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