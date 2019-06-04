Цифровизуйте не отдельные процессы, а всю компанию

Цифровая трансформация – про процессы, не про функции. Ошибка считать, что цифровая трансформация – это перелицованная старая добрая автоматизация. Трансформация – не про отдельные функции или отдельные роли в организации. Это про организацию или компанию в целом, про цифровизацию добавленной стоимости.

Сейчас все устремились сделать «автоматизацию 2.0», внедряя новые поколения программных продуктов и автоматизируя отдельные функции, не изменяя бизнес-процессы как таковые. Например, как чат-боты, задачу которых раньше выполняли популярные системы автоматизации бизнес-процессов, получившие теперь новый интерфейс.

Цифровая трансформация – это про культуру ведения бизнеса, про перевод на цифровые рельсы не отдельных процессов, а всей организации. Сейчас, когда все переходят на проектный подход, необходимо сразу учитывать «цифру»: от инвестиционной заявки и планирования сроков и объемов работ до взаимозачетов с подрядчиками и обмена с ними закрывающими документами. Все может быть оцифровано, а квалифицированные сотрудники избавлены от рутины и сосредоточены на достижении результатов.

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