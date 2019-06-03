Следите за появлением новых технологий

CNews: Что бы вы порекомендовали компании, которая хочет трансформировать свой бизнес?

Александр Ермаков: Я всегда рекомендую своим клиентам внимательно следить за появлением на рынке новых технологий. К сожалению, уровень осведомленности о технических новинках, дающих значительные преимущества для ведения бизнеса, в России не очень высок. Поэтому мы, как партнеры крупнейших ИТ-гигантов, видим свою роль в популяризации технологий. В этом году я провел уже порядка 40 выступлений и получил очень много позитивных отзывов – люди благодарны за то, что узнали о существовании тех или иных решений.

Конечно, порой человек, пытающийся разобраться в постоянно появляющихся ноу-хау, чувствует себя, как будто он пьет из пожарного шланга, так как объем информации слишком большой, и его сложно переварить. Но постоянно быть в курсе новых технологий – критически важно для бизнеса, и останавливаться нельзя. Иначе техническая отсталость не позволит конкурировать с более продвинутыми с цифровой точки зрения игроками рынка.

CNews: Можете выделить самый знаковый кейс года?

Александр Ермаков: Очень сложно выбрать из многообразия, поэтому я бы остановился на двух.

Один из них – масштабирование решения, используемого во всем мире, на Россию. Сложность заключалось в том, что облачная система Dynamics 365 Business Central, которую использовал заказчик – иностранный поставщик зерна, только что вышедший на российский рынок, – пока недоступна в нашей стране. С помощью Microsoft Intelligent Edge мы создали решение, которое позволило решить эту проблему: инсталляции, развернутые локально, были бесшовно, практически в режиме реального времени, интегрированы в головную ИТ-систему организации. Таким образом, первичный сбор информации проводился в России, а ее анализ – с помощью облачного решения. Это позволило заказчику успешно запустить свою работу в России, с одной стороны, в соответствии с выстроенными у себя внутри процессами ведения бизнеса, а с другой – с учетом локальной специфики.





Второй кейс – мы помогли трансформироваться компании очень традиционной индустрии, и в ближайшее время в Санкт-Петербурге откроется первая кофейня сети «Астоманьяна» на ИИ и блокчейне. Она предложит своим клиентам уникальный персонализированный сервис. Рекомендации по выбору напитка, а также специальные предложения будут формироваться на основе вкусовых предпочтений конкретного посетителя и оценки его эмоций при помощи ИИ. Кроме того, «Астаманьяна» даст возможность посетителям самостоятельно убедиться в качестве приготовленного кофе. Разработанная нами система Trace Coffee Beans на базе технологии блокчейн в облаке Microsoft Azure поможет проследить весь путь доставки от плантации до чашки, обеспечив безопасность и неизменность этой информации.

CNews: Какие тенденции, с вашей точки зрения, были самыми важными на рынке в этом году?

Александр Ермаков: Я хотел бы выделить две основных тенденции рынка внедрения новых ИТ-решений. Во-первых, первоначальная стоимость проекта перестала быть такой значимой для заказчиков, как была раньше. Теперь им важнее получить стек решений, позволяющих эффективно реагировать на постоянно меняющуюся бизнес-среду: новые требования клиентов, характеристики товаров, технологические решения. В этой ситуации большую роль играет стоимость поддержки уже развернутой системы, которая могла бы адаптироваться быстро и без лишних денежных затрат. Весь набор решений Microsoft как раз обеспечивает компаниям гибкость, нужную для развития в современных условиях.

Вторая тенденция – это необходимость сокращения времени вывода на рынок. Клиент ищет такое решение, которое можно развернуть максимально быстро, из-за чего весь процесс внедрения ИТ-продуктов сейчас проходит стадию значительных изменений. Больше нет времени на то, чтобы долго писать техническое задание и тестировать создаваемую систему, показатель скорости выходит на первый план, и здесь очень помогает наличие готовых облачных сервисов, таких, как Microsoft Azure. В этом году Awara IT начала предлагать большинству своих клиентов стек этих сервисов, в том числе – и для цифровизации таких бизнес-процессов, в которых внедрение подобных решений казалось неочевидным.

Например, многие компании часто сталкиваются с тем, что аккаунты уволившихся сотрудников продолжают работать и после их ухода, так как системные администраторы, традиционно отвечающие за их деактивацию, забывают это своевременно сделать. Сервис Microsoft Graph в связке с Logic Apps позволяет передать решение этой проблемы на уровень специалиста HR-департамента. Он, к примеру, создавая в программе «1С» карточку нового работника, активирует его учетную запись, а удаляя ее – блокирует доступ. Все это происходит в автоматическом режиме.

Подводя итог, хочется сказать, что облака серьезно меняют рынок и подходы заказчиков.

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