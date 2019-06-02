Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

Защита от таргетированных атак

IBS
, Текст:  

Таргетированная, или целевая, целенаправленная, атака – это компьютерная атака, направленная на конкретного пользователя, группу пользователей, компанию, организацию или на целые отрасли промышленности. Частичный синоним – эффективная целенаправленная атака, комплексная целенаправленная угроза, APT-атака (advanced persistent threat, APT), которая характеризуется системным подходом к планированию атаки на конкретный избранный объект, нацеленностью на полный контроль компьютерной информационной системы и долговременное присутствие в ней, т.е. это длительная (растянутая во времени) атака на конкретные цели, обычно на корпоративные системы предприятий и государственных организаций. При этом злоумышленники используют самые разные методы сбора данных (компьютерные, физические, социальной инженерии), выявления уязвимостей и постоянного внедрения в информационные системы, часто действуют с помощью инсайдеров, сотрудников организации.

Основные цели подобных атак – взлом компьютерных систем и кража конфиденциальной информации, разрушение веб-серверов и других важных ресурсов, нарушение производственных или бизнес-процессов организации, деятельности государственного ведомства и т.п. Как правило, атаки проводятся группами специально подготовленных киберпреступников с учетом специфики конкретных систем и сетей, поэтому не существует какого-то одного универсального инструмента для защиты от подобного вида атак. Требуется многоуровневая, эшелонированная защита, в состав которой обычно входят средства выявления и блокирования атак и сетевых аномалий на периметре сети организации (включая DDoS-атаки); средства выявления аномалий внутри сети организации; средства противодействия таргетированным атакам на веб-приложения, на СУБД; средства (сервисы) оперативного консолидированного мониторинга и расследования атак и инцидентов, в том числе в реальном времени; средства полуавтоматического обучения/адаптации систем защиты и др.

Важную роль в защите от таргетированных атак играет также человеческий фактор – поэтому необходимо по возможности своевременно и полно информировать сотрудников об опасностях, рисках, угрозах подобных атак и инцидентов ИБ, обучать мерам предосторожности и безопасности при работе с конфиденциальной информацией, при контактах и обменах данными с партнерами.

Почему это важно для бизнеса?

Точные цифры убытков от атак киберпреступников оценить трудно, но это уже сотни миллиардов долларов (порядка 600 млрд в 2017 г.). APT-атаки, по утверждениям экспертов по ИБ, дешевеют и не требуют высокой квалификации исполнителей, поэтому данный инструментарий все чаще используется и непосредственно для обогащения злоумышленников, так что число таргетированных атак на компании будет расти.

Другие материалы рубрики

Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз

Новый iPhone 11 станет самым скучным и уродливым в истории

Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов

Названа цена на Spotify в России. Это будет дешевле «Яндекс.Музыки» и Apple Music

Главой разработки мессенджера «СберЧат» назначена выходец из АФК «Система»

Новая линейка смартфонов Xiaomi оказалась низкосортной поделкой

Техника

Лучшие морозильные камеры: хиты продаж

Топ-10 бесплатных игр для смартфонов

Телевизоры со Smart TV до 30 000 рублей: хиты продаж

Быстрые роутеры для дома: хиты продаж
Показать еще
Персона месяца

Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации

Денис Чамара

ИТ-директор Санкт-Петербурга

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Бизнес от кибератак защищают искусственный интеллект и большие бюджеты Каким будет госрегулирование в ИБ-индустрии Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии