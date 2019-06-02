Цифровое образование и обучение

Цифровые технологии в общем смысле считаются следующим, новым этапом в развитии электронных технологий – например, цифровое правительство как концепция является преемником электронного правительства (e-government, electronic government). Что касается образования и обучения, то некоторые авторы научных работ в этой области проводят различие между такими понятиями и терминами, как электронные и цифровые методы, средства, ресурсы, инструменты. Однако в реальной жизни, в СМИ и в разговорной речи эти понятия и термины зачастую употребляются взаимозаменяемо, как синонимы или частичные синонимы, поскольку сложно, а порой и невозможно определить четкие границы между ними.

Цифровое (электронное, компьютеризованное, онлайновое, дистанционное) образование и обучение в настоящее время является наиболее распространенным и эффективным способом подготовки кадров, особенно по новым специальностям и новым технологиям. Современные компьютеризованные системы обучения (преподавания, образования) (educational system), образовательные сервисы должны быть гибкими и должны легко адаптироваться к новым, постоянно меняющимся требованиям пользователей (open requirements); должны иметь постоянно обновляемые цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) (educational resource, digital educational resource), образовательные (учебные) материалы; должны предоставлять обучающимся наиболее удобные для них возможности выбора и освоения предметов по собственному графику.

Кроме общего образования в области вычислительной техники и информатики, обучения компьютерным наукам (computer science education, computing education), большое внимание уделяется образованию в области программирования, программистскому образованию (programming education), поскольку именно программное обеспечение (ПО) позволяет определять функциональность самых разнообразных систем (например, робототехнических, облачных и др.), гибко, оперативно и эффективно настраивать и перенастраивать их на решение нужных задач.

Свою особую специфику имеет цифровое образование в области информационной безопасности (ИБ, information security education, IT security education) и кибербезопасности (КБ) – подготовка многопрофильных специалистов с изучением различных математических и технических дисциплин, имеющих отношение к вопросам обеспечения безопасности.

Почему это важно для бизнеса?

В условиях перехода к цифровой экономике все более важную роль начинает играть человеческий капитал, интеллектуальные ресурсы, образование, знания, умения, эрудиция и профессиональные возможности специалистов, занимающихся разработками новых проектов, новаторских, революционных, прорывных технологий, умных продуктов и сервисов. Поэтому дальновидные руководители компаний, организаций и стран придают столь большое значение обучению, повышению квалификации своих специалистов, особенно ИТ-специалистов, от которых зависит развитие бизнеса компании.