Цифровая цепочка поставок

Цифровая цепочка (цепь) поставок, ЦЦП (логистическая цепочка; снабженческая цепочка; сеть поставщиков; канал поставок) в современной цифровой экономике – это цифровое спрос-ориентированное планирование, поиск, производство, складирование, распространение (дистрибуция) и доставка товаров, продуктов и/или услуг от места их создания до потребителя; это система (совокупность) взаимосвязанных и взаимозависимых организаций/предприятий, человеческих, информационных и ИТ-ресурсов, возможно международного масштаба, для обеспечения создания (изготовления) и доступности нужного продукта в нужное время и в нужном месте, причем с нужным качеством и по подходящей цене.

Чтобы добиться бесперебойной работы ЦЦП, требуется эффективное и координированное управление работой всех участников (этапов, звеньев) общего процесса, в том числе отвечающих за материально-техническое снабжение (materials management, поток исходных материалов и комплектующих изделий); за логистику (logistics, управление материальными и информационными потоками от организации к потребителю), за физическое распространение/дистрибуцию (physical distribution management, включая складирование и транспортирование готовой продукции).

Для каждого потока материальных, физических объектов, перемещающихся в рамках ЦЦП в одном, прямом направлении, должен существовать минимум один соответствующий информационный поток противоположного направления, поток информационной обратной связи, с естественным использованием компьютеров и ИТ. Кроме того, для реализации процессов ЦЦП применяются самые разнообразные современные новаторские технологии, в частности БПЛА (беспилотные летательные аппараты), облачные вычисления, интернет вещей, блокчейн и др.

ЦЦП – это новый термин также в области медиа и мультимедиа, процесс доставки цифрового контента (например, музыкальных или видеоматериалов) электронными средствами от источника (контент-провайдера) до получателя (потребителя). Подобно тому, как это делается с физическими объектами в обычной цепочке поставок для превращения этих объектов в готовый для потребления продукт, цифровой контент должен пройти несколько этапов обработки (например, сжатие, форматирование, контроль качества файлов), чтобы потребитель мог с удовольствием слушать музыку или смотреть видео на компьютере, планшете, смартфоне или телевизоре.

Почему это важно для бизнеса?

ЦЦП в настоящее время являются реальностью, и ИТ-подразделениям компаний, в которых ЦПП уже действуют, нужно разбираться, как новые технологии (в том числе робототехника), внедрение аналитики и возможности визуализации ее результатов могут способствовать развитию и повышению эффективности цепочек поставок.