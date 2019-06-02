Социальные машины

Социальные машины (механизмы, институты, системы) – это человеческие коллективы, направленные на увеличение эффективности работы, интенсифицирование физической и интеллектуальной деятельности, способные решать трудные производственные и экономические задачи значительно быстрее обычных коллективов благодаря хорошей организации труда и внутренних взаимосвязей и сильной мотивации.

Исторически в тех случаях, когда общество сталкивалось с большими объемами работ, оно вынуждено было использовать системы кооперации, принципы суммирования человеческих сил и вещественных орудий труда, включать в организацию работ хотя бы самые примитивные приспособления – и тем самым создавать крупные социальные машины, «человеческие механизмы», которые обеспечивали строительство египетских пирамид, крепостей, дворцов, ирригационных сооружений.

В настоящее время технология социальных машин является основой организации и функционирования совершенно реальных, успешных, долгодействующих фирм. Здесь для инициативных, квалифицированных и работоспособных сотрудников гарантирована отличная карьера, социальный лифт – каналы мобильности (например, главным фактором-драйвером карьерного роста является образование, обычно университетское, с последующим повышением квалификации и сертификацией по актуальной и/или смежной специальности, специализации, с защитой диссертации и т. п.), с быстрым подъемом по служебной лестнице, на вершине которой достигается действительно значительное благосостояние. Правда, не всем удается выдерживать постоянную гонку, каждый год уходит, отсеивается процентов 10-15 сотрудников. Зато другие остаются, и их доходы растут.

В качестве примеров социальных машин с мощной идеологической базой, характеризующихся подавлением индивидуального «я» коллективным ради достижения общих целей, можно назвать также школу, армию, политическую партию, религиозную организацию и т.д.

Современные социальные машины становятся все более массовыми и сильнодействующими – благодаря появлению таких мощных технических средств, как компьютеры и интернет, социальные сети, умные приборы и устройства. Они позволяют (в частности, государству) контролировать поведение людей, влиять на их личность, сознание, мировоззрение, «приводить к общему знаменателю».

Отметим, что термин «социальная машина» употребляется также в других сферах и контекстах. Например, в социальных службах это автомобиль для инвалидов (social car), а в робототехнике – социальный робот (social robot).

Почему это важно для бизнеса?

Компании существуют не в безвоздушном пространстве – на них по различным каналам оказывает воздействие социальная среда и социальные машины, с которыми взаимодействуют сотрудники компании. Это воздействие может быть как благоприятным, так и негативным – оно создает заметную часть мотивации сотрудников. Выстраивание хорошо работающих социальных машин – задача, которой важно заниматься руководителям всех уровней, от компании до государства.