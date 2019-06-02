Сервисная экономика

Сервисизация, или сервизация (от английского слова service – «услуга»), продуктов, товаров – это обеспечение их соответствующими услугами, которые повышают их ценность для потребителя, причем на всех стадиях жизненного цикла. При этом услуга (сервис) в современных условиях выступает как одна из важнейших разновидностей бизнеса и цифровой экономики, как основа сервисной экономики, так как сама является товаром, предметом купли-продажи, от реализации которого общество получает ощутимую пользу.

Сервисизация – это многогранный процесс активного инвестирования в инфраструктурные отрасли услуг, который в развитых странах обусловлен ростом доходов людей, повышением производительности в промышленности, ускорением темпов научно-технического прогресса. Услуги способствуют социальной ориентации экономики, повышению качества жизни общества, его гармонизации. В передовых странах мира доля услуг в общем объеме ВВП превышает 80%, в сфере услуг сконцентрировано более 80% работников умственного труда и 87% кадров высшей квалификации. Это касается прежде всего науки, образования, здравоохранения, телекоммуникаций, компьютерных, инжиниринговых услуг.

Таким образом, современная сервисная экономика – это совокупность производственных отношений, характеризующаяся смещением экономической активности из сферы материального производства в сферу услуг, основным экономическим ресурсом которой становятся информация и знания.

В области ИТ и других высоких технологий практически любые виды аппаратных и программных средств, ресурсов и возможностей (устройств памяти, серверов, процессоров, приложений, роботов, технологических решений, различных платформ, инфраструктурных элементов обеспечения ИБ, производства и др.), необходимые потребителю (клиенту, заказчику, пользователю), сейчас предоставляются ему через интернет в виде услуг, сервисов (обычно облачных) – по заказу, по требованию. Это, как правило, дает большой экономический эффект, способствует быстрому решению новых задач и развитию бизнеса и экономики в целом.

Сервисная экономика характеризуется такими факторами, как оперативное взаимодействие производителей и поставщиков услуг с клиентом (чтобы учитывать его интересы, потребности); гибкость, адаптивность, высокая скорость принятия решений в постоянно меняющихся условиях рынка; открытость, динамичность взаимодействия между участниками рынка, даже конкурентами, с целями более полного удовлетворения потребностей клиентов.

Почему это важно для бизнеса?

Производство услуг в России в валовом внутреннем продукте составляет около 60% (2018 г.) и их доля неуклонно растет. В настоящее время происходит активная цифровизации сервисной экономики, перевод многих услуг в электронный вид. Это область разработки новых приложений и их широкого внедрения.