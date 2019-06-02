Решоринг

Решоринг (reshoring, re-shoring) – стратегия и процесс организации производства, противоположный процессам офшоринга (offshoring) и аутсорсинга (outsourcing) (которые предусматривают размещение производственных подразделений по изготовлению продукции и заказов на выполнение НИОКР и других проектов в тех зарубежных странах, где это стоит дешевле). Решоринг стал серьезной альтернативой популярному офшорингу, сокращающему количество рабочих мест внутри страны, поэтому сейчас все шире реализуются программы решоринга, программы возвращения производственных мощностей по изготовлению продукции в свою страну, размещения заказов на выполнение важных проектов в своей стране – и для этих процессов существуют такие термины-синонимы и частичные синонимы, как backshoring (бэкшоринг, возвратный аутсорсинг), onshoring (onshore, onshore outsourcing – аутсорсинг в пределах своей страны, оншоринг), insourcing (инсорсинг, привлечение внешних подрядчиков для создания у заказчика команды специалистов с целью решения конкретной проблемы, выполнения конкретной работы, ИТ-проекта).

Если офшоринг может дать определенные финансовые выгоды для отдельных компаний (хотя это вопрос неоднозначный, требующий тщательного анализа всех факторов, в том числе рисков и затрат на изготовление и доставку продукции из-за рубежа), то стратегически для страны более выгоден и нужен решоринг, поскольку он способствует укреплению экономики, уменьшению безработицы, увеличению количества рабочих мест, особенно для специалистов высокой квалификации. Однако и решоринг для отдельной компании может оказаться неудачным, если он будет неправильно спланирован и реализован и приведет к нарушению непрерывности производства и бизнеса.

Наряду с офшорингом и решорингом в англоязычной периодике описываются такие стратегии организации распределенного производства на международном уровне и решения проблем разработки проектов, как next-shoring (некстшоринг, следующее решение, принимаемое на основе анализа потенциального спроса и предложения на новую продукцию, близости развивающихся рынков, внедрения новаторских решений с учетом требований потребителей); right-shoring (райт-шоринг, правильное решение, предусматривающее размещение компонентов и процессов бизнеса и производства в тех местах, где обеспечивается наилучшее соотношение стоимости и эффективности); incident outsourcing (инцидентный аутсорсинг, разовое привлечение внешнего подрядчика-соисполнителя для решения конкретной проблемы по запросу заказчика; nearshoring (также nearshore, nearshore outsourcing, аутсорсинг в ближнем зарубежье, в соседних странах, ниаршоринг); cloudsourcing (клаудсорсинг, использование облачных вычислительных средств, ресурсов); crowdsourcing (краудсорсинг, привлечение работников-добровольцев, часто неквалифицированных интернет-пользователей, для выполнения сравнительно несложных задач).

ИТ-специалисты и руководители предприятий и организаций цифровой экономики могут найти в своем секторе ряд предлагаемых специализированными компаниями готовых систем, инструментов, решений, которые помогут выбрать правильные стратегии цифровой трансформации, обеспечить внедрение эффективных цифровых технологий в конкретных условиях и с учетом конкретных требований организации.

Почему это важно для бизнеса?

В России тенденции в области решоринга уже реализуются в сегменте производства обуви и в швейной промышленности. Постепенно, в частности благодаря санкциям, этот процесс распространится и на другие отрасли промышленности. Кроме того, за счет создания цифровой экономики страна станет более конкурентоспособной, что снизит ее потребности в офшоринге. Для ИТ-бизнеса это создаст новые возможности.