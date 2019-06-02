Программные роботы

Программные роботы для бизнеса (Robotics process automation, RPA – автоматизация бизнес-процессов при помощи программируемых роботов, технология RPA, РПА) – сравнительно новая технология, позволяющая организациям значительно повысить свою продуктивность, заменяя людей роботами и перераспределяя высвобождающийся человеческий ресурс для выполнения более сложных задач, требующих реального интеллекта и креатива и приносящих большую добавленную стоимость. Программные роботы (software robots), или интеллектуальные роботы (роботы с искусственным интеллектом, ИИ), могут выполнять известные рутинные, повторяемые, механические операции функционально так же, как это делают люди, получая, сортируя, обрабатывая данные и выполняя с ними определенные действия, но гораздо быстрее, экономичнее и эффективнее, практически безошибочно, 24 часа в сутки, причем с полной отчетностью и не изменяя ИТ-ландшафт организации.

Для автоматизации при помощи программных роботов наиболее подходят повторяемые бизнес-процессы и задачи, не требующие анализа и принятия решений, – ручные, максимально структурированные задачи, основанные на четких правилах, выполняемые по расписанию или при возникновении некоторого события, например заполнение электронных форм, сверка данных, сбор и консолидация данных из нескольких источников, обновление одних и тех же данных в разных системах, повторный ввод данных с клавиатуры, обработка счетов и заказов с использованием систем распознавания символов (OCR), сложные вычисления и др. РПА позволяет передать эти задачи роботам, которые будут исполнять их быстрее, аккуратнее и эффективнее.

Указанные задачи обычно относятся к категории общих, горизонтальных приложений (horizontal application), используемых практически любыми организациями любой сферы бизнеса и экономики, в особенности ЦЭ. Это приложения для автоматизации документооборота (documents circulation, workflow), для управления кадрами, человеческими ресурсами (HR system), для профессионального бухгалтерского учета (accounting), для логистики и т. д.

Результаты академических исследований позволяют предположить, что РПА, наряду с другими новыми технологиями, приведет к повышению производительности и эффективности на глобальном рынке труда, к увеличению удовлетворенности работой и интеллектуального стимулирования сотрудников. Эта технология способна освободить время человека для более интеллектуальных и творческих задач. Правда, не следует забывать, что при этом возникает повышенный риск безработицы для менее квалифицированных сотрудников.

Почему это важно для бизнеса?

Большое количество программных роботов почти обязательно резко увеличит сложность сопровождения, обновления и обеспечения совместимости их ПО с существующими и будущими системами и соответствующие затраты, и этот риск также должны учитывать ИТ-специалисты и руководители организаций.