Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

Персонифицированная продукция

IBS
, Текст:  

Персонифицированная, персонализированная (точнее, индивидуализированная) продукция (товары, услуги) – это продукция, созданная специально для конкретного покупателя (или конкретной категории потребителей, клиентов) или произведенная на заказ. Эта продукция характеризуется, прежде всего, адаптивностью к требованиям покупателя или заказчика (кастомизацией) и эксклюзивностью материальных, конструктивных и дизайнерских характеристик.

Персонифицированными могут быть самые разные виды продукции – рекламная (направленная на повышение узнаваемости и популярности бренда, компании, товара), полиграфическая (со специальными оформительскими элементами), сувенирная (например, уникальные промо-сувениры для раздачи клиентам компании), подарочная и даже упаковка. Для детей и людей с различными заболеваниями или отклонениями от нормы предлагаются персонифицированные продукты питания, возможно лечебного питания. Для обучения с применением современных компьютерных технологий создаются персонифицированные образовательные продукты, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) по разным предметам, темам, курсам и категориям учащихся.

В цифровой экономике (ЦЭ) важную роль играют клиентоориентированные подходы и методы, предусматривающие, например, персонифицированное представление информации и цифровых услуг пользователям, посетителям веб-сайтов, участникам различных совместных проектов и др.

Благодаря компьютеризации, роботизации, цифровизации, многим новаторским техническим решениям появились технологические возможности массового выпуска индивидуализированной промышленной продукции – например, на одном и том же конвейере можно собирать автомобили с самыми разными наборами опций; на полупроводниковой фабрике можно производить мелкие партии микросхем, начиная с одного изделия каждого типа; цифровая печать по требованию позволяет издавать книги, журналы, документы тиражами от одного экземпляра; 3D-принтеры дают возможность изготавливать единичные конструкции сложных форм по компьютерным файлам и т.д.

Почему это важно для бизнеса?

Важность персонализации товаров, услуг, интерфейсов приложений и сервисов была осознана компаниями еще несколько десятилетий назад. Персонализация служит основой организации производства, бизнес-моделей многих изготовителей автомобилей и компьютерных систем – каждому клиенту предоставляется возможность самостоятельного конфигурирования изделия с использованием громадного числа опций или выбор одного из множества заранее сконфигурированных вариантов. А в ЦЭ за счет глубокой вертикальной интеграции всех звеньев производства и увеличения их гибкости может быть достигнута гораздо более высокая степень персонализации, требующая меньших усилий, меньшего участия со стороны клиента и носящая предсказательный характер на основе модели поведения клиента, его цифрового следа, психолингвистических характеристик и другой информации.

Другие материалы рубрики

Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз

Новый iPhone 11 станет самым скучным и уродливым в истории

Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов

Названа цена на Spotify в России. Это будет дешевле «Яндекс.Музыки» и Apple Music

Главой разработки мессенджера «СберЧат» назначена выходец из АФК «Система»

Новая линейка смартфонов Xiaomi оказалась низкосортной поделкой

Техника

Лучшие морозильные камеры: хиты продаж

Топ-10 бесплатных игр для смартфонов

Телевизоры со Smart TV до 30 000 рублей: хиты продаж

Быстрые роутеры для дома: хиты продаж
Показать еще
Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Персона месяца

Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации

Денис Чамара

ИТ-директор Санкт-Петербурга

Бизнес от кибератак защищают искусственный интеллект и большие бюджеты Каким будет госрегулирование в ИБ-индустрии Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии