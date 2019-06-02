Персонифицированная продукция

Персонифицированная, персонализированная (точнее, индивидуализированная) продукция (товары, услуги) – это продукция, созданная специально для конкретного покупателя (или конкретной категории потребителей, клиентов) или произведенная на заказ. Эта продукция характеризуется, прежде всего, адаптивностью к требованиям покупателя или заказчика (кастомизацией) и эксклюзивностью материальных, конструктивных и дизайнерских характеристик.

Персонифицированными могут быть самые разные виды продукции – рекламная (направленная на повышение узнаваемости и популярности бренда, компании, товара), полиграфическая (со специальными оформительскими элементами), сувенирная (например, уникальные промо-сувениры для раздачи клиентам компании), подарочная и даже упаковка. Для детей и людей с различными заболеваниями или отклонениями от нормы предлагаются персонифицированные продукты питания, возможно лечебного питания. Для обучения с применением современных компьютерных технологий создаются персонифицированные образовательные продукты, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) по разным предметам, темам, курсам и категориям учащихся.

В цифровой экономике (ЦЭ) важную роль играют клиентоориентированные подходы и методы, предусматривающие, например, персонифицированное представление информации и цифровых услуг пользователям, посетителям веб-сайтов, участникам различных совместных проектов и др.

Благодаря компьютеризации, роботизации, цифровизации, многим новаторским техническим решениям появились технологические возможности массового выпуска индивидуализированной промышленной продукции – например, на одном и том же конвейере можно собирать автомобили с самыми разными наборами опций; на полупроводниковой фабрике можно производить мелкие партии микросхем, начиная с одного изделия каждого типа; цифровая печать по требованию позволяет издавать книги, журналы, документы тиражами от одного экземпляра; 3D-принтеры дают возможность изготавливать единичные конструкции сложных форм по компьютерным файлам и т.д.

Почему это важно для бизнеса?

Важность персонализации товаров, услуг, интерфейсов приложений и сервисов была осознана компаниями еще несколько десятилетий назад. Персонализация служит основой организации производства, бизнес-моделей многих изготовителей автомобилей и компьютерных систем – каждому клиенту предоставляется возможность самостоятельного конфигурирования изделия с использованием громадного числа опций или выбор одного из множества заранее сконфигурированных вариантов. А в ЦЭ за счет глубокой вертикальной интеграции всех звеньев производства и увеличения их гибкости может быть достигнута гораздо более высокая степень персонализации, требующая меньших усилий, меньшего участия со стороны клиента и носящая предсказательный характер на основе модели поведения клиента, его цифрового следа, психолингвистических характеристик и другой информации.