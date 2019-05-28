Примите на работу чат-ботов

Чат-боты помогают заметно повысить эффективность бизнес-коммуникаций. Эти умные помощники могут взять на себя рутину, освободив время сотрудников для сложных и творческих задач. Интересный факт: согласование документов через популярные мессенджеры позволяет ускорить процесс на 30%.

Современный чат-бот «умеет» бронировать переговорные комнаты, создавать заявки и документы, напоминать о важных событиях; делать заявки на командировку, отпуск или оплату; планировать встречи; сообщать актуальный статус движения документов. Поручать и принимать в работу задачи можно в режиме реального времени. При этом виртуальный помощник не только отправляет уведомления, но и активно взаимодействует с пользователем, выполняя его команды.

Виртуальный помощник не требует установки специальных приложений - его можно использовать в привычных каналах коммуникации для ведения бизнеса: Skype, Telegram, Slack, MS Teams. При этом чат-бот – это полноценное программное решение, которое может быть интегрировано с различными системами.

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