ИБП Galaxy VS – новый уровень Edge-инфраструктуры

Снижение рисков при эксплуатации, капитальных затрат и оптимизации общей стоимости владения – первое, но не единственное, что мы учли при разработке нового GalaxyVS. ИБП работает в диапазоне входных напряжений от 250 до 460 В, имеет мощное зарядное устройство (до 80% от номинала) и совместим Li-Ion-батареями.

ИБП Galaxy VS – серия высокоэффективных модульных систем, мощностями 20-100 кВт, разработанных для удовлетворения потребностей в бесперебойном питании ИТ-оборудования, общестроительных и промышленных нагрузок.

Компактное и настраиваемое решение для любых применений

Благодаря эффективности до 99% и использованию литий-ионных батарей достигается снижение стоимости владения

Поддержка EcoStruxure упрощает обслуживание и сервис

Модульная архитектура для более простого внедрения и эксплуатации

Благодаря компактности и продуманной конструкции Galaxy VS идеально подходит для периферийных вычислений и небольших дата-центров, где занимаемая площадь и удобство обслуживания являются одними из ключевых требований. С эффективностью до 99% и поддержкой литий-ионных батарей можно фактически удвоить реальный срок службы решения. Таким образом, ИБП Galaxy VS обеспечивает недоступную ранее низкую стоимость владения в предлагаемом сегменте мощностей 20-100 кВт.

ИБП Galaxy VS – это принципиально новый подход к созданию ИБП, нацеленный как на решение проблем модернизации существующих инфраструктур в эпоху цифровизации, так и на построение новых систем, отвечающих современным потребностям. Благодаря реализованным в продукте запатентованным инновационным техническим решениям инвертора и высокоэффективному режиму ECOnversion обеспечивается снижение стоимости владения и повышенная надежность при эксплуатации.





ИБП отлично подходит как для периферийных вычислений (Edgecomputing), так и для более крупных серверных комнат,региональных дата-центров, для тех заказчиков, кто желает внедрять инновационные системы для различных применений. Благодаря компактности и модульной архитектуре Galaxy VS проще в установке и надежней в эксплуатации по сравнению с ранее использовавшимися классическими ИБП, что экономит время и деньги.

Инновационный ИБП Galaxy VS готов к использованию с программно-аппаратной платформой EcoStruxure: технический персонал заказчика может удаленно мониторить состояние ИБП из любого места, используя приложение на смартфоне.

Преимущества Galaxy VS:

Снижение операционных расходов: благодаря эффективности до 99% в патентованном Schneider Electric режиме ECOnversion (позволяющем обеспечить заряд батарей, активную фильтрацию помех от нагрузки и безостановочное переключение на батареи в соответствии со стандартом ГОСТ 602040-3 класс.1) и до 97% в режиме двойного преобразования.

Экономия площади: ИБП Galaxy VS занимает на 25% меньше места по сравнению с прошлым поколением Galaxy. Благодаря технологии высокой плотности идеально подходит для объектов со стесненными условиями, а фронтальный доступ для подключения и обслуживания еще больше подчеркивает данное преимущество.

Длительный срок службы батарей: благодаря использованию литий-ионных батарей, можно обеспечить не только их быстрый заряд (за счет умощненного зарядного устройства) при нескольких последовательных отключениях электроэнергии, но и получить в два раза более длительный срок службы по сравнению с классическими свинцовыми батареями – в силу большего совершенства и предсказуемости, применяемой Li-Ion-технологии.

Выше бесперебойность и проще обслуживание: наиболее ответственные блоки выполнены в виде легкосъемных модулей отказоустойчивой архитектуры. Это означает внутреннее N+1 резервирование при частичной нагрузке на ИБП и минимальное время восстановления.

Готовность к EcoStruxure: делает мониторинг ИБП 24x7 легким из любой точки мира.

Сертификат Green Premium, подтверждает энергоэффективность предлагаемого решения.Galaxy VS – это больше чем ИБП, это универсальная платформа, на базе которой созданы ИБП

Schneider Electric по всему миру – для Америки от 20 кВт до 100 кВт (480 В) и 10-50 кВт (208 В), для европейских стран и России от 20 кВт до 100 кВт (400 В), которые уже доступны для заказа.

Узнать больше о новой линейке ИБП Galaxy VS можно на сайте Schneider Electric.

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