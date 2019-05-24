Из чего состоит ЦОД для управления тысячей самолетов

Воздушный транспорт генерирует колоссальные объемы данных. Для их обработки требуются дата-центры, оборудованные по современным требованиям – от этого зависят регулярность и безопасность полетов. Новый ЦОД «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации» построен с использованием передовых технических решений Schneider Electric.

Первое звено

«Госкорпорация по ОрВД», ведущая свою историю от Единой системы управления воздушным движением СССР, обслуживает в год более 1,5 млн полетов, проходящих над территорией свыше 26 млн кв. км (это в 1,5 раза больше площади России). Одновременно под управлением предприятия находятся свыше 1000 воздушных судов.

Новый ЦОД по плану станет первым элементом катастрофоустойчивого комплекса из нескольких объектов, развернутых в разных регионах страны. Этот комплекс обеспечит централизацию ИТ-сервисов, используемых административно-управленческими подразделениями госкорпорации. По сути, он ляжет в основу частного облака. Кроме того, комплекс может стать технологическим центром для управления инфраструктурой имеющихся в корпорации серверных и небольших ЦОДов.

«Госкорпорация по ОрВД» обслуживает в год более 1,5 млн полетов, проходящих над территорией свыше 26 млн кв. км

ЦОД построен в специально подготовленном помещении нового офисного здания «Госкорпорация по ОрВД». Основным поставщиком инженерного оборудования была выбрана компания Schneider Electric.

Как рассказывает Антон Шувалов, заместитель директора по ИТ «Госкорпорации по ОрВД», основные требования к новому ЦОДу – обеспечение высокого уровня безопасности, надежности и управляемости. Для достижения требуемых характеристик на объекте были внедрены технологии управления жизненным циклом физической инфраструктуры, включившие инструменты мониторинга, проактивного управления и планирования развития. Основой системы стали продукты StruxureWare Data Center Expert и Data Center Operation.

«И заказчик, и мы понимали, что ЦОД нового поколения, соответствующий современным требованиям по надежности, отказоустойчивости, управляемости, невозможен без средств проактивного управления. Поэтому системам мониторинга и планирования уделялось большое внимание с самого начала проекта», – рассказывает Вячеслав Потапов, руководитель направления по работе с заказчиками в Центральном и Южном регионах, подразделение IT Division компании Schneider Electric.

Инженерные системы

В последнее время все больше заказчиков стараются ориентироваться на моновендорные решения. Их привлекают такие преимущества, как отличная совместимость всех компонентов, максимальная функциональность, сокращение срока поставки, «одно окно» для сервисного обслуживания и пр. Однако в жизни далеко не всегда есть возможность реализовать моновендорную инженерную инфраструктуру.

Так получилось и в случае с ЦОДом «Госкорпорации по ОрВД». У предприятия уже была развернута чиллерная система, закуплены внутрирядные кондиционеры. Новый ЦОД нужно было строить с использованием имеющегося оборудования. Специалисты Schneider Electric с пониманием отнеслись к задаче сохранения уже сделанных заказчиком инвестиций, а решения компании были полноценно интегрированы с элементами других производителей.

Имеющиеся у заказчика кондиционеры отлично вписались в ряд с серверными шкафами Schneider Electric – в проекте использованы 12 шкафов увеличенной глубины AR3300 и AR3340. Кроме того, полученный в результате расстановки шкафов в два ряда «горячий коридор» был закрыт системой контейнеризации (изоляции) коридора EcoAisle.

В данном проекте EcoAisle интегрирована с системой пожаротушения, построенной на основе технических решений отечественного производителя. При срабатывании средств пожаротушения соответствующая информация отражается в системе мониторинга, при этом потолки EcoAisle автоматически сбрасываются – чтобы пожаротушащее вещество поступило к стойкам с оборудованием.

Система бесперебойного электропитания реализована на базе модульных ИБП Symmetra PX. Резервирование по формуле N+1 выполнено на уровне модулей, которые можно заменять в горячем режиме. ИБП установлены внутри рядов шкафов, а вот аккумуляторные батареи вынесены за их пределы. Это связано с большим количеством АКБ, поскольку заказчику требуется высокая автономность – 45 минут при полной нагрузке. Как поясняет Антон Шувалов, это время необходимо для корректного завершения работы или миграции ИТ-приложений.

Тотальный мониторинг инфраструктуры

Для сбора и анализа данных о состоянии ЦОДа на всех критических элементах установлены датчики, активное оборудование объединено в сеть и подключено к системе мониторинга Data Center Expert. Система поддерживает оборудование как Schneider Electric, так и других производителей, что дает инженерной службе единую картину, включающую данные о состоянии инфраструктуры, систем электроснабжения и охлаждения, о текущих нагрузках.

В случае аварийных ситуаций своевременное голосовое и email-оповещение позволит в кратчайшие сроки устранить неполадку, а затем произвести анализ ситуации и ее причин. Система Data Center Expert является значительно более универсальной, чем большинство иных систем мониторинга и автоматизации, поскольку обеспечивает ряд функций безопасности (включает возможности видеонаблюдения и контроля доступа). Так, на данном объекте была использована централизованная система управления доступом в серверные шкафы. Многие руководители служб эксплуатации отмечают, что это не только ограничивает возможный несанкционированный доступ, но и предотвращает элементарные человеческие ошибки, а также позволяет производить более полный анализ инцидентов, возникающий на границах зон ответственности ИТ и инженерных служб.

И, конечно, ЦОД не управлялся бы настолько эффективно без внедрения инструментов анализа и планирования Data Center Operation. Набор возможностей Operation позволяет внедрить целый набор регламентов для проведения изменений в ЦОДе – от подбора оптимального места для установки оборудования, инвентаризации, контроля подключений до моделирования отказов и оценки долгосрочной эффективности инфраструктуры.

В ИТ-шкафах установлены интеллектуальные блоки розеток (PDU) с функциями мониторинга – есть возможность посмотреть нагрузку на каждой розетке. Реализована двухлучевая система (2N), то есть в каждом шкафу стоят по два PDU. В некоторых шкафах, где размещается критичная нагрузка с одним вводом питания, установлены стоечные автоматы ввода резерва (АВР).

Как уже говорилось, в проекте акцент был сделан на мониторинг, проактивное управление и планирование инфраструктуры ЦОДа. «Наше ПО позволяет прорисовать, что в ЦОДе уже установлено, где остался резерв, например, по энергетике. Вся информация представляется в удобном для планирования работ виде, – поясняет Вячеслав Потапов. – Если надо разместить новый сервер, ПО «покажет», куда – в какой шкаф – его можно поставить, и «предупредит», куда ставить нельзя».

Под управлением StruxureWare

Важный аспект – обеспечение безопасности при управлении инфраструктурой. Для каждого пользователя системы StruxureWare заводится уникальная учетная запись. Доступные функции и выводимые данные отличается в зависимости от должности и полномочий конкретного сотрудника. Так, энергетик видит исключительно элементы, связанные с распределительным оборудованием, ИБП и пр. ИТ-специалисту доступна информация вплоть до уровня распределение питания в стойке. В зависимости от полномочий сотрудника предоставляются разные возможности внесения изменений в цифровую модель площадки.

В новый ЦОД заложены модули StruxureWare, позволяющие в дальнейшем задействовать центральную систему для мониторинга удаленных объектов. Это позволит вывести всю ИТ-инфраструктуру в единое «информационное поле».

Характеризуя решения Schneider Electric, помимо их удобства, функциональности и качества, Антон Шувалов отмечают работу компании по локализации производства, что «важно как для «Госкорпорации по ОрВД», так и для страны в целом». Schneider Electric уже вложила более $1 млрд в российские производственные мощности и продолжает инвестировать. Более 60% продукции, поставляемой российским клиентам, производится в России на шести собственных заводах компании.

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