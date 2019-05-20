Сервисные роботы

Сервисные, или обслуживающие, роботы помогают человеку, выполняя для него тяжелую, скучную, многократно повторяющуюся, опасную работу или работу на удалении (на далеком расстоянии от человека). Сам термин не имеет строгого технического определения, но обычно обозначает автономный робот и/или робот со встроенной системой управления, но с возможностью приоритетного ручного управления человеком. Разные организации по стандартизации указывают, что сервисные роботы должны обладать определенной степенью автономности – от частичной автономности (допускающей взаимодействие робота и человека) до полной автономности (это способность робота выполнять заданные задачи с учетом текущего состояния внешней среды и воспринимаемых датчиками внешних воздействующих факторов (ВВФ), но без активного вмешательства человека). Иногда к категории сервисных роботов относят также системы с полным телеуправлением (дистанционным управлением). Сервисные роботы помогают человеку в самых разных сферах его жизни и деятельности, в том числе:

- Промышленные сервисные роботы (industrial service robots) – это автоматически управляемые, перепрограммируемые, многоцелевые манипуляторы, стационарные или мобильные, применяемые в системах промышленной автоматизации для выполнения задач разной сложности, от контроля качества сварных швов до демонтажа оборудования атомных электростанций;



- Домашние (бытовые) сервисные роботы (domestic service robots, home robots) – выполняют такие функции, как охрана жилища, уход за больными, инвалидами, престарелыми, уборка помещений и т.д. Примеры – роботы-пылесосы (vacuum robots), роботы-газонокосилки (lawn-mower robots), развлекательные роботы, роботы для развлечений, роботы-игрушки (entertainment robots, toy robots) и др.;



- Медицинские роботы (medical robots) – высокотехнологичные функциональные (например, хирургические, surgical robot) или обслуживающие роботы, предназначенные для медицинских учреждений (для операций и/или для ухода за больными);



- Обучающие роботы, роботы-тренажеры (training robot, training simulator) – например, flight simulator, пилотажный тренажер;



- Сервисные роботы (системы) для научных исследований (scientific robotic systems) – выполняют многократно повторяющиеся задачи (например, в генетических исследованиях), помогают проводить эксперименты и анализировать получаемые данные. Автономные научные роботы используются для выполнения задач на километровых глубинах океанов Земли и в космосе (например, на Марсе).



Почему это важно для бизнеса?

Сервисная робототехника – один из наиболее быстро растущих сегментов рынка робототехники. Согласно прогнозу IDC, к 2020 г. мировые расходы на робототехнику и сопутствующие услуги более чем удвоятся, увеличившись до более чем $188 млрд. Доля сервисной робототехники в этом секторе ЦЭ пока менее 10%, но если рынок промышленной робототехники уже сформировался, то весьма перспективный рынок сервисной робототехники находится в самом начале своего развития.