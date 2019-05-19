Владение данными

Владение данными, право собственности на данные; принадлежность данных – один из основополагающих принципов цифровой экономики (ЦЭ): обычно только владелец (собственник) данных (data owner) может полностью распоряжаться данными и предоставлять определенные права на эти данные другим лицам.

Владелец данных, или владелец контента (content owner) – это обычно менеджер или директор компании, имеющий неограниченные права доступа (access rights) к файлам или каким-либо компьютерным данным, отвечающий за их целостность и правильное использование, за принятие решений по степени секретности и защиты конкретных информационных объектов. Он же определяет список прав (привилегий) для конкретных пользователей, программ или рабочих станций при создании, изменении, удалении или просмотре данных и файлов в системе (при работе с ОС, сетью или сложным приложением типа корпоративной БД) – в соответствии с принятой политикой информационной безопасности (ИБ). Владельцем контента может быть также его создатель, производитель (content producer).

В связи с повышением значимости данных и ИБ в наш цифровой век в начале 2010-х годов возникла как академическая дисциплина наука о данных и появилась новая профессия специалиста по данным (data analyst), в число функций которого входит владение данными и ответственное управление данными (data stewardship). Принцип владения данными (а также программным обеспечением и различными цифровыми, информационными объектами) может быть основой механизма и стратегии защиты этих данных и объектов (ownership-based protection, possession-based protection) – если только владелец данных обладает, например, электронным ключом, без которого доступ к этим данным невозможен.

С появлением интернета вещей (IoT), умных приборов и устройств возникли и новые юридические проблемы регламентации прав собственности, владения данными, контроля данных и их лицензирования. Когда речь идет о машинно-генерируемых данных (МГД, machine-generated data), то есть о данных, генерируемых умными устройствами или устройствами интернета вещей, то очень сложно определить, каким образом наиболее правильно регулировать передачи контроля и прав собственности на данные, и в разных сферах и компаниях применяются различные подходы к решению этой проблемы. Поэтому важно очень продуманно и взвешенно принимать правила для развития зарождающейся экосистемы данных.

Широкое внедрение облачных вычислений и хранилищ данных потребовало дополнительных методов и средств обеспечения ИБ. Одним из таких решений являются Протоколы доказательства обладания (владения) данными (Proof of Data Possession, PDP), которые позволяют клиенту проверить данные файла, хранящегося на удаленном сервере облака, на доступность их в первоначальном виде. Клиент и сервер обмениваются сообщениями по модели «Запрос – Ответ».

Почему это важно для бизнеса?

В ЦЭ владение (в том числе совместное владение) и распространение данных и результатов их обработки – обязательная составляющая деятельности компаний на рынке. В то же время владение данными (требующими сопровождения, обновления, актуализации, резервного копирования и др.) обходится не бесплатно – и стоимость владения данными, как и любыми другими ИТ-ресурсами (cost of ownership, COO), необходимо учитывать каждой организации ЦЭ. Требования бизнеса должны ускорить формирование законодательной и нормативной базы в этой области.