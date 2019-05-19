Цифровое неравенство

Цифровое неравенство (ЦН), информационное неравенство, буквально «цифровое разделение» – это ситуация, когда у какой-то социальной группы (категории) людей отсутствуют или сильно ограничены возможности доступа к современным средствам коммуникации и информационным технологиям (ИТ) и такие люди в ряде социальных процессов оказываются «людьми второго сорта». При этом цифровое неравенство может существовать как в масштабах всей планеты (неравенство стран, государств), так и в масштабах одной страны или даже города.

В русскоязычной литературе пока нет единого общепринятого эквивалента устоявшегося в английском языке термина digital divide, употребляются и такие переводные термины, как «цифровой барьер» (digital barrier), «цифровой разрыв», «цифровая пропасть», «дигитальная яма», «дигитальный разрыв», «цифровой занавес».

В настоящее время этот термин является термином социально-политического характера, поскольку отсутствие свободного доступа к интернету, телефонной связи (мобильной и стационарной), и даже радио и телевидению ограничивает возможности людей такой социальной группы в поиске работы, налаживании социальных связей, культурном обмене и может негативно влиять на экономическую эффективность производства, развитие и сохранение культуры, уровень образования и на возможности удовлетворения современных требований к работникам сферы цифровой экономики в конкретном регионе.

Еще четыреста лет назад английский философ Фрэнсис Бэкон заметил: «Кто владеет информацией – владеет миром». История свидетельствует, что во все века независимо от устройства общества власть основывалась не только на грубой физической силе, но и на знаниях, доступных лишь избранным. Сегодня новый стиль жизни отличается особой динамичностью, легким и быстрым доступом человека к самой разнообразной информации, необходимой ему как в быту, так и на производстве, непрерывным повышением профессиональных знаний – благодаря достижениям информационной революции, компьютерам и интернету.

Цифровое неравенство – проблема не только и не столько отдельных людей, но целых стран и регионов. Государства вынуждены в числе приоритетных задач на первое место ставить повышение уровня образования, цифровой, компьютерной грамотности и профессиональной квалификации своих граждан, так как сегодня конкурентоспособность определяется преимущественно наличием высококвалифицированных человеческих ресурсов. Те страны, которые не смогут добиться повышения уровня своего цифрового развития, будут неизбежно отставать от других – и в мире еще больше возрастет экономическое и социальное неравенство наций.

Почему это важно для бизнеса?

Бизнес в конечном итоге заинтересован в снижении уровня цифрового неравенства и может внести посильный вклад в этот процесс. Такой вклад будет больше относиться к категории социальной ответственности бизнеса, хотя может быть рассмотрен и более узко как формирование новых рынков, обучение клиентов, долговременные программы подготовки кадров или как-то иначе.