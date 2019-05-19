Аддитивное производство

Аддитивное производство (АП) – класс перспективных технологий кастомизированного производства деталей сложной формы по трехмерной компьютерной модели, виртуально нарезанной на тонкие слои, путем последовательного послойного нанесения материала на исходный базовый слой – в противоположность традиционной механической станочной обработке, изготовлению деталей путем удаления материала из массива заготовки (subtractive manufacturing) при помощи токарных, фрезеровальных и других операций резания. Аддитивное производство – официальный термин, однако альтернативным для него стандартом де-факто в промышленности (и в СМИ) сейчас стал термин 3D-printing (3D-печать).

АП-технологии характеризуются высокой гибкостью, они позволяют быстро организовать производство сложной продукции и запасных частей, которые либо не могут быть изготовлены с помощью традиционных технологий, либо требуются в малых объемах. Сложная конфигурация (например, наличие в детали внутренних каналов и пустот), которую нельзя получить станочной обработкой, может быть легко воспроизведена селективным нанесением материала.

АП обеспечивает следующие преимущества:

- сокращение сроков и стоимости запуска изделия в производство благодаря использованию универсального оборудования и компьютерных моделей и отсутствию необходимости в специализированной инструментальной оснастке;



- возможность мелкосерийного производства кастомизированной продукции;



- возможность оперативных изменений и функциональной оптимизации проекта на этапе производства;



- резкое уменьшение потерь и отходов материала в производстве;



- возможности упрощения логистики, сокращения времени поставок, уменьшения объемов складских запасов;



- передача моделей деталей по интернету и печать их в любой точке мира и даже в космосе (что в перспективе повлияет на рынок логистики).



Проблемы, препятствующие широкому распространению АП:

- изготовленные детали часто имеют анизотропные свойства, что обусловлено послойной природой АП-процессов;



- недостаточная точность изготовления и качество поверхности деталей (практически все АП-процессы требуют последующей механообработки в местах сочленений, посадочных мест валов и т.д.);



- невысокая производительность (достаточная лишь для мелкосерийного производства);



- высокие капитальные вложения;



- высокая стоимость специальных материалов и обслуживания оборудования АП;



- нестабильность геометрии и свойств одних и тех же деталей, изготовленных на разных установках;



- закрытая архитектура большинства АП-установок, что не позволяет исследователям и технологам подбирать условия обработки.





Разработки в области АП-технологий в мире активно продолжаются, создаются новые типы 3D-принтеров, существенно повышается скорость и точность печати. В перспективе возможен переход на применение их в массовом производстве, что равносильно новой технологической революции.

Почему это важно для бизнеса?

Ежегодные темпы роста мирового рынка аддитивных технологий составляют 15% объем рынка, по прогнозу агентства Wohlers, может достичь уровня $21 млрд в 2020 г. По мнению аналитиков, к тому времени до 51% рынка будет приходиться на авиационную промышленность, сферу здравоохранения и автомобилестроение. Россия сильно отстает от стран-лидеров в области аддитивных технологий по всем основным направлениям. По состоянию на февраль 2018 г., доля России в структуре мирового рынка аддитивного производства составляла около 1%. Необходимое оборудование и многие материалы импортируются из западных стран. Эти цифры могут свидетельствовать о большой перспективности рынка для отечественных производителей и необходимости его стимулирования со стороны государства.