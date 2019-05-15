Государство как сервис: в регионах цифровизируют госуслуги

Сегодня МФЦ являются одним из самых популярных и действенных каналов взаимодействия государства с гражданами и юрлицами. И то, насколько эффективным и качественным будет это взаимодействие, напрямую зависит от внедрения инновационных решений в МФЦ. О том, на какое решение и почему сделали ставку в Рязанской области, CNews рассказал Владимир Кухлев, заместитель директора ГБУ РО «МФЦ Рязанской области».

CNews: Каковы были предпосылки для запуска проекта по модификации используемого решения?

Владимир Кухлев: Самые основные предпосылки – это отсутствие качественной технической поддержки используемого на тот момент решения и каких-либо его доработок. Мы работали на этом решении несколько лет, но за этот период никаких существенных доработок мы не увидели. Шагать в ногу со временем с той системой у нас не получалось. Поэтому и было принято решение искать другой инструмент.

CNews: Какие доработки были нужны?

Владимир Кухлев: Необходимо было и исправление багов, и развитие функционала. На тот момент уже начали выходить различные виды сведений федеральных органов власти, но у нас были сложности с подключением даже к ним, не говоря уже о развитии информационной системы в целом. Как и все МФЦ, мы работаем в соответствии с нормативной базой, в которую регулярно вносятся изменения, касающиеся видов оказываемых услуг, нашего функционала, однако прежнее решение не позволяло нам быстро подстраиваться под новые требования.

CNews: При выборе нового решения эти потребности учитывались?

Владимир Кухлев: Когда мы выбирали новое решение, мы оценивали все представленные системы, рассматривали множество вариантов и искали тот продукт, в который уже заложен нужный нам функционал. Также мы оценивали интуитивность, понятность интерфейса, учитывали и возможность легкого перехода с прежней системы. Анализировали мы и накопленный другими МФЦ опыт. Так что были рассмотрены серьезные, хорошие, функциональные системы, но у большинства из них интерфейс был недостаточно интуитивно понятен рядовым специалистам приема – ведь их компьютерная грамотность не всегда высокого уровня. В результате мы выбрали решение компании ЭОС АИС МФЦ ДЕЛО как наиболее соответствующее нашим потребностям.

CNews: Был ли у вас опыт сотрудничества с компанией ЭОС или опыт использования решений данного разработчика?

Владимир Кухлев: Да, наша область и регионы-соседи активно внедряют электронный документооборот с помощью СЭД «ДЕЛО». Это, кстати, тоже влияло на выбор решения: В связи с чем был весомый атрибут выбора – нужно было обеспечить простую интеграцию новой системы с СЭД «ДЕЛО». Решение ЭОС позволило это сделать «из коробки», без доработок, что для нас было очень важно. Так что уже на момент запуска АИС МФЦ ДЕЛО в эксплуатацию у нас была налажена интеграция с администрацией Рязани, причем именно система в систему: от нас поступают дела и уходят непосредственно в СЭД администрации. К тому же у нас было налажено через локальную систему «ДЕЛО» взаимодействие с ПФ РФ и другими органами.

CNews: Расскажите, пожалуйста, о процессе внедрения.

Владимир Кухлев: Сначала был реализован пилотный проект по автоматизации услуги оформления транспортной карты – это достаточно массовая услуга, за ней обращалось порядка 100-200 человек в день. В течение пары месяцев проводилось ее тестирование. Подчеркну: уже на этапе пилота было налажено электронное взаимодействие с администрацией города.

За время пилотного проекта мы оценили, как работает система, насколько она стабильна, как идет ее настройка. Нас все устроило, так что в дальнейшем был произведен массовый перевод услуг в АИС: мы всего лишь за месяц перешли на новую систему с полностью настроенными очередями, предварительной записью. При этом параллельно работа в двух системах не велась: мы одновременно отказались от старой системы и перешли в новую. Параллельно внедрению проводилось обучение сотрудников, так что переход был подготовленным, сотрудники уже умели работать в системе на момент запуска.

CNews: Чьими силами проводилось обучение?

Владимир Кухлев: Его проводили сотрудники ЭОС. Они обучили ряд специалистов приема работе в АИС, а также инженеров-программистов – настройке услуг и системы. Дальше уже информация реплицировалась нашими сотрудниками до остальных специалистов. У нас в организации работает порядка 600 человек, поэтому такой подход был оптимален.

CNews: Как сотрудники восприняли переход на новый интерфейс?

Владимир Кухлев: У нас очень много консерваторов – тех, для кого отсутствие привычной кнопки справа создает дискомфорт. Интерфейс АИС МФЦ ДЕЛО был, конечно, другим, как и логика работы системы. Однако система настолько интуитивно понятна, а «порог входа» в нее настолько низок, что появившееся поначалу у консерваторов недовольство быстро исчезло. Сотрудники быстро оценили новые возможности, которые существенно упростили работу. Например, до внедрения АИС МФЦ ДЕЛО у нас не было SMS-информирования заявителей, необходимо было обзванивать по каждой услуге. Теперь информирование идет в автоматическом режиме, поэтому весомо уменьшилась нагрузка на специалистов. Это и экономически целесообразно для МФЦ: телефон заявителя может быть зарегистрирован в другом регионе, что увеличивает расходы.

CNews: Интеграция с какими внешними системами была проведена? Какие возможности в связи с этим появились?

Владимир Кухлев: Первая – СЭД ДЕЛО, используемая администрацией Рязани. Мы и сами теперь используем СЭД ДЕЛО, веб-версию, так что у нас налажена интеграция и с ней, благодаря этому у нас есть доступ к учетным записям в Пенсионном Фонде. Подчеркну: мы наладили в этом году не просто электронное взаимодействие с ПФР, но добились куда большего. Речь не только про отправку скан-копий: мы уменьшили количество выездов в ПФР в два раза. Раньше нам приходилось ездить в ПФР ежедневно, а теперь один раз в два дня. А ведь выезд – это серьезное и затратное мероприятие. Необходимо проехать по всем МФЦ, собрать документы, подготовить опись, передать документы в ПФР, принять результаты. Ситуацию осложняло то, что ПФР в ряде наших районов области закрыл свои филиалы, поэтому приходилось зачастую из одного населенного пункта вести документы в другой населенный пункт – то есть покрывать достаточно большие расстояния.

Мы планируем пойти дальше и ездить в ПФР лишь один раз в неделю, но пока нам мешает реализовать эти планы отсутствие видов сведений по ПФР. Но как только федеральный ПФР разработает все виды сведений, мы создадим адаптеры и подключимся к этим видам сведений.

Кроме того, сейчас у нас заканчивается проект по интеграции с электронной очередью, что позволит нам отслеживать, на какую именно услугу был выдан талон, время его получения и приглашения к окну. Еще у нас реализована интеграция с МВД – услуги получения справок о судимости и наркотиках – они проходят без подачи бумажных документов, а исключительно через СМЭВ.

CNews: Расскажите о реализации интеграции с ФНС и услуге регистрации юрлиц. Почему понадобилось такое расширение возможностей системы? Как удалось его реализовать и какую пользу это принесло?

Владимир Кухлев: В третьем квартале прошлого года мы провели интеграцию с ФНС. Это сложный проект, потому что у налоговой сложный вид сведений, но мы подключились к ним. По России мы были, если не ошибаюсь, вторым регионом, кому это удалось. Сейчас мы полностью отказались от бумажного комплекта документов при взаимодействии с ФНС – весь комплект сканируется специалистом приема, обрабатывается, отправляется в налоговый орган. Это существенно упростило регистрацию юрлиц, а мы сократили количество выездов по доставке документов.

Этот проект был очень важен сразу по нескольким причинам. Во-первых, с 1 января 2019 года электронная регистрация в ФНС не облагается госпошлиной, а электронное взаимодействие между МФЦ и налоговым органом приравняли к электронной подаче документов. Так что с 1 января мы не берем от граждан госпошлину на осуществление регистрационных действий по этой услуге. Это колоссальная помощь для граждан и стимул для развития бизнеса.

CNews: Что было первично – МФЦ упрощали собственные процессы или запускали услугу с прицелом на реализацию новых правил?

Владимир Кухлев: МФЦ – это инструмент реализации сервисной модели общения государства с гражданами и бизнесом. Мы работаем прежде всего для того, чтобы гражданам было комфортнее подавать документы. Но мы, конечно, учитывали и информацию о грядущей отмене госпошлины. И к тому же надо идти в ногу со временем, облегчая и себе, и гражданам жизнь.

CNews: Каковы качественные и количественные результаты проекта?

Владимир Кухлев: Все, о чем я рассказал ранее, мы просто не могли бы запустить в старой ИС, так что самый главный результат – появление новых возможностей, которых раньше не было. Также АИС МФЦ ДЕЛО позволила увеличить качество и гибкость настройки услуг. С точки зрения программирования системы у нас более 200 услуг, каждая из которых имеет свои исключения, параметры. В старой системе было сложно их настроить, зачастую просто невозможно – для нас это было критично. Сейчас же у нас есть отличный интуитивно понятный конструктор услуг, понятный обычному специалисту, который автономно может настраивать услуги после всего одной недели обучения и практики. При этом специалист не имеет навыки программирования. Это основополагающий для нас функционал.

У нас раньше в принципе не было функционала для работы курьеров – теперь появился курьерский модуль, с помощью которого можно оперативно распечатать всевозможные тонко настраиваемые описи документов, причем в разных форматах. Это гибкий механизм для работы курьеров. Раньше описи делались в ручном режиме в таблицах Excel.

Благодаря АИС МФЦ ДЕЛО были сокращены сроки оказания услуг, так как система очень помогает вносить данные, в том числе – исключает необходимость повторного ввода атрибутов.

CNews: Каковы планы по дальнейшему развитию системы?

Владимир Кухлев: У нас много планов. В 2019 году мы намерены уйти от ПК ПВД-3 в сторону взаимодействия через СМЭВ с помощью АИС МФЦ ДЕЛО. Дело в том, что в 2018 году Росреестр нам «подарил» ПК ПВД-3 – новую версию, полностью отличающуюся от старой, но не сохранившую даже половины функционала старой ИС. В связи с этим у нас большие сложности в приеме документов и оказании услуг Росреестра. Поэтому мы хотим в этом году перейти на использование СМЭВ по Росреестру. К нам недавно приезжал заместитель руководителя федерального Росреестра, и я отметил на встрече, что мы готовы к переходу и развитию взаимодействия. Так что теперь мы ждем от Росреестра отклика на предложение.

В наших планах и запуск комплексного запроса. Он необходим, когда заявитель приходит за несколькими услугами, но пишет одно заявление, а сотрудник МФЦ в дальнейшем самостоятельно заполняет документы по каждой услуге. Была проведена первичная доработка АИС для этого, мы ее протестировали, внесли ряд замечаний и ждем финальной доработки версии.

Но большинство наших планов упираются в то, что необходимы доработки в ИС отдельных ведомств. Как только какое-либо из ведомств будет готово к прорыву, мы двинемся вперед. К примеру, если ЗАГС доделает свою ИС и будет готов к интеграции, мы будем работать в этом направлении.

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