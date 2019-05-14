Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2019 г.

Изменения в федеральном законодательстве затронули порядок размещения в интернете сведений о деятельности министерств и ведомств, особенности раскрытия инсайдерской информации, правила техприсоединения к электросетям и размещение в единой информационной системе электронных документов. На региональном уровне новые законодательные акты касаются информационной политики субъектов РФ, а также мер социальной поддержки отдельных категорий жителей регионов в связи с переходом на цифровое телерадиовещание.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. N 51-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»

В Закон о госкорпорации «Ростех» внесены поправки. Отменен предельный срок, на который назначаются члены наблюдательного совета Корпорации. При этом их количество увеличилось с 9 до 11 человек. В состав совета дополнительно войдут 2 представителя предпринимательского сообщества. Они должны иметь высшее образование и доступ к гостайне. Закреплено, кто не может быть таким представителем (например, член органа управления или его близкий родственник, а также работник организации Корпорации).

Кроме того, федеральному госслужащему (кроме военнослужащего) с письменного разрешения представителя нанимателя можно на безвозмездной основе участвовать в управлении коммерческой организацией Корпорации, более половины акций (долей) которой принадлежит Ростеху, в качестве члена коллегиального органа управления. Прописана процедура, а также ряд исключений из этого правила.

Указ Президента РФ от 12 апреля 2019 г. N 162 «Об утверждении перечня информации о деятельности Федерального архивного агентства, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Президент РФ определил, какая информация о деятельности Росархива размещается в интернете: общие сведения об Агентстве; данные о нормотворческой и текущей деятельности Росархива; статистическая информация о работе Агентства; информация о совещательных и экспертных органах, созданных Росархивом; данные о кадровом обеспечении Агентства; информация о работе Росархива с обращениями граждан и организаций.

Определены сроки размещения указанных сведений в интернете. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Президента РФ от 8 апреля 2019 г. N 152 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»

Министерства и ведомства размещают в интернете сведения о своей деятельности. Президент выделил в отдельную позицию информацию о результатах проверок, проведенных в госоргане, его территориальных подразделениях и подведомственных организациях. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2019 г. N 477 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета в форме имущественного взноса на государственную поддержку автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы»

АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» выделяется субсидия для разработки и предоставления сервисов для существующих и потенциальных участников реализации Национальной технологической инициативы. Правительство РФ определило: цели и условия выделения субсидии; требования к получателю средств; содержание соглашения о субсидировании; показатели результативности использования средств; порядок предоставления отчетности.

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2019 г. N 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Правительство РФ определило инсайдерскую информацию, которая может не раскрываться или раскрываться в ограниченном объеме. Также установлено, кто и в каких случаях может не раскрывать указанную информацию или раскрывать ее в неполном объеме. Например, это разрешено, если в отношении инсайдеров действуют иностранные санкции или раскрытие инсайдерской информации связано со сделками в рамках гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества.

Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2019 г. N 470 «О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»

Правительство РФ скорректировало правила техприсоединения к электросетям. Изменения касаются техприсоединения по индивидуальному проекту к объектам единой национальной (общероссийской) электросети. Предусмотрено заключение соглашения о порядке взаимодействия сторон при разработке индивидуальных техусловий и проектной документации. В нем также прописывается ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами условий соглашения. Установлена типовая форма соглашения. Регламентирован порядок его заключения и исполнения.

Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2019 г. N 459 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

В 2019 г. ВГТРК продолжит получать субсидии из федерального бюджета в прежнем порядке. Исключение – субсидии на организацию тестового вещания региональных версий телерадиоканалов получателя субсидий в первом мультиплексе, которые выделять больше не будут.

Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2019 г. N 424 «О внесении изменений в пункт 17 Правил функционирования единой информационной системы в сфере закупок»

Изменения касаются размещения в ЕИС электронных документов. Предусмотрено использование единых форм таких документов, требования к которым определяет Минфин России. Для формирования и размещения электронных документов в ЕИС и иных информационных системах используются единые форматы документов и открытые форматы для обмена данными на основе расширяемого языка разметки (XML). Указанные форматы разрабатывает и размещает на официальном сайте ЕИС Федеральное казначейство. Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2019 г. N 420 «О внесении изменений в требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации».

Уточнено, что мероприятия по созданию, развитию и эксплуатации госинформсистем (ГИС) также могут проводить публичные и частные партнеры в целях реализации соглашений о государственно-частном партнерстве. Кроме того, при создании ГИС должны учитываться уровни защищенности персональных данных при их обработке в зависимости от угроз безопасности этих данных.

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 апреля 2019 г. N ЕД-4-20/7915@ «О направлении информации»

С 2019 г. в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан) в рамках эксперимента введен налог на профессиональный доход. Установлены требования к плательщикам. ФНС разъяснила, что в рамках проверки установленным требованиям налоговые органы могут вызывать граждан только с предварительного согласования с Управлением оперативного контроля.

Региональное законодательство

Приказ комитета по развитию туризма Волгоградской области от 10 апреля 2019 г. N 53-ОД «Об утверждении Порядка организации доступа к информации о деятельности комитета по развитию туризма Волгоградской области, Регламента подготовки и размещения информации о деятельности комитета по развитию туризма Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Перечня информации о деятельности комитета по развитию туризма Волгоградской области и лиц, ответственных за подготовку указанной информации»

Доступ к информации о деятельности комитета может обеспечиваться следующими способами: обнародование (опубликование) комитетом информации о своей деятельности СМИ, размещение информации о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, присутствие граждан (физлиц), в том числе представителей организаций (юрлиц), общественных объединений, госорганов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных (совещательных, экспертных) органов комитета, предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности комитета и т.д.

Определены правила организации работ по подготовке и размещению информации о деятельности комитета по развитию туризма Волгоградской области в сети Интернет. Установлен перечень информации о деятельности комитета по развитию туризма Волгоградской области и лиц, ответственных за подготовку указанной информации.

Приказ Администрации Главы Республики Коми от 8 апреля 2019 г. N 62-р «О вводе в эксплуатацию модуля «Интернет-приемная» официального сайта Правительства Республики Коми»

В Республике вводится в эксплуатацию модуль «Интернет-приемная» официального сайта Правительства Республики Коми. Интернет-приемная размещается на официальном сайте Правительства Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://gov.rkomi.ru. Центр информационных технологий является техническим оператором по сопровождению модуля «Интернет-приемная». Модуль предназначен для приема обращений в форме электронного документа от российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц.

Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 16 апреля 2019 г. N 48 «Об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам улучшения инвестиционного климата в Краснодарском крае и ведения журнала учета обращений инвесторов по вопросам инвестирования, рассмотрения прямых обращений инвесторов в электронной форме, оказания консультационных услуг с использованием средств обмена информацией в режиме реального времени (телефон, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), оперативного устранения нарушений законодательства Краснодарского края, выявленных по результатам работы каналов прямой связи субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности и руководителей органов исполнительной власти Краснодарского края»

Заново урегулированы такие вопросы, как: организация работы при департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края телефона «горячей линии» по вопросам улучшения в регионе инвестиционного климата; рассмотрение обращений инвесторов в электронной форме; оказание инвесторам консультационных услуг с использованием средств обмена информацией в режиме реального времени (телефон, интернет); оперативное устранение нарушений законодательства Краснодарского края, выявленных по результатам работы каналов прямой связи субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности и руководителей органов исполнительной власти края.

Прописана процедура. Приведены необходимые справочные сведения. Утверждена форма журнала. Принятые ранее по названным вопросам приказы объявляются утратившими силу. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Распоряжение Департамента информатизации Тюменской области от 8 апреля 2019 г. N 07-р «Об информационной системе «Региональный сегмент единой информационно-аналитической системы автоматизации функций тарифного регулирования в Тюменской области»

Определены цели, задачи, функции Системы, состав информации, размещаемой в Системе, перечень участников информационного взаимодействия, их права, обязанности, порядок взаимодействия.

Речь идет о совокупности программных средств, предназначенных для автоматизации функций тарифного регулирования Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, информационного взаимодействия между Департаментом, регулируемыми организациями и ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России.

Постановление Правительства Ставропольского края от 2 апреля 2019 г. N 137-п «О внесении изменений в Положение о системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае, утвержденное постановлением Правительства Ставропольского края от 13 апреля 2012 г. N 133-п»

Отныне указано, что обмен в СЭДД «Дело» электронными сообщениями, электронными документами или электронными копиями документов, содержащими сведения, составляющие гостайну, иную охраняемую законом тайну, и другие сведения, доступ к которым ограничен, за исключением персональных данных, не допускается. Новым полномочием организатора межведомственного электронного документооборота, которым выступает Министерство энергетики, промышленности и связи СК, является организация взаимодействия Системы с федеральной информационной системой межведомственного электронного документооборота. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Закон Ленинградской области от 15 апреля 2019 г. N 18-оз «О внесении изменений в областной закон «О государственных информационных системах Ленинградской области» (Принят Законодательным собранием Ленинградской области 27 марта 2019 г.)

Действие областного закона распространено на отношения, возникающие при вводе государственных информационных систем Ленобласти в эксплуатацию (выводе их из эксплуатации), а также при их модернизации (а не только при создании, развитии и эксплуатации, как было предусмотрено ранее). В соответствии с федеральным законодательством предусмотрена возможность: создания, модернизации или развития названных ГИС в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве (концессионных соглашений); эксплуатации их без привлечения бюджетных средств.

Порядок принятия решения о создании, модернизации и развитии названных ГИС устанавливается Правительством области. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Указ Губернатора Магаданской области от 2 апреля 2019 г. N 85-у «О Совете по информационной безопасности при губернаторе Магаданской области»

Принято положение, регламентирующее структуру, основные задачи и порядок работы Совета по информационной безопасности при губернаторе Магаданской области. Совет осуществляет деятельность в следующих направлениях: рассмотрение вопросов, связанных с защитой информации; координация и контроль выполнения работ по вопросам обеспечения защиты информации; анализ и выработка рекомендаций по повышению эффективности защиты информации. Ранее действовавшее положение о Совете по информационной безопасности признано утратившим силу.

Постановление Правительства Кировской области от 5 апреля 2019 г. N 177-п «О государственной информационной системе Кировской области «Система государственных и муниципальных платежей»

Уполномоченным органом, осуществляющим ввод системы в эксплуатацию, координацию работ по формированию и обеспечению функционирования системы, технологическое обеспечение информационного взаимодействия участников системы, определено Министерство информационных технологий и связи Кировской области. Оператор системы – Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления».

Система является элементом инфраструктуры электронного правительства и предназначена для: обеспечения информационного взаимодействия при размещении и получении информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг; обеспечения учета администраторов доходов бюджета, осуществляющих предоставление платных государственных и муниципальных услуг; мониторинга и анализа операций, осуществляемых участниками системы. Обозначены основные принципы функционирования системы.

Определен состав и виды информации, подлежащей размещению в системе. Финансирование работ, связанных с созданием и развитием (модернизацией) системы, осуществляется за счет средств областного бюджета. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Постановление Правительства Камчатского края от 1 апреля 2019 г. N 153-П «Об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субсидий автономной некоммерческой организации «Камчатский информационно-аналитический центр» в целях финансового обеспечения затрат на осуществление уставной деятельности»

Субсидии предоставляются Агентством по внутренней политике Камчатского края и носят строго целевой характер. Среди условий предоставления: организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; наличие согласованного Агентством плана мероприятий на финансовый год. Также обязательным условием является согласие поставщиков, подрядчиков, исполнителей на осуществление проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты.

В предоставлении субсидии может быть отказано, если организация не соответствует условиям субсидирования; документы не предоставлены либо предоставлены не в полном объеме; сведения, содержащиеся в документах являются недостоверными. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 г.

Постановление Правительства Ивановской области от 8 апреля 2019 г. N 124-п «Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, операторами которых являются Правительство Ивановской области и исполнительные органы государственной власти Ивановской области»

Угроза безопасности персональных данных – совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного (в том числе случайного) доступа к персональным данным, результатом которого могут стать нарушение конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемых персональных данных.

Цель защиты информации в информационных системах персональных данных, операторами которых являются Правительство Ивановской области и исполнительные органы государственной власти Ивановской области, – обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемых персональных данных.

Постановление Администрации Смоленской области от 12 апреля 2019 г. N 200 «О внесении изменений в областную государственную программу «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области»

На p107004,6 тыс. увеличено финансирование мероприятий госпрограммы по развитию информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области и составляет теперь p638 471,8 тыс.

В частности, дополнительные денежные средства будут направлены на поддержку государственных СМИ Смоленской области, на обеспечение деятельности Общественной палаты. Постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением некоторых его положений.

Распоряжение Департамента информационных технологий г. Москвы от 18 апреля 2019 г. N 64-16-137/19 «О создании Молодежного совета при Департаменте информационных технологий города Москвы»

Молодежный совет является постоянно действующим молодежным совещательно-консультативным органом при Департаменте информационных технологий, созданным для осуществления государственной молодежной политике в сфере развития информационно-телекоммуникационных технологий.

Совет создан с целью привлечения молодых специалистов к разработке основных направлений государственной политики в сфере развития информационно-коммуникационных технологий; создания условия для профессиональной и социальной адаптации молодых специалистов; обеспечения взаимодействия молодых специалистов с органами власти Москвы.

Совет формируется из числа молодых специалистов Департамента, подведомственных ему организаций и представителей общественных организаций, зарегистрированных в Москве, в возрасте от 18 до 35 лет.

Закон Приморского края от 2 апреля 2019 г. N 474-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О социальной поддержке граждан Российской Федерации, жилые помещения которых расположены на территории Приморского края в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового эфирного телерадиовещания»

Компенсация предоставляется гражданам РФ, жилые помещения которых расположены на территории Приморского края в населенных пунктах вне зоны охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции, однократно в форме единовременной денежной выплаты в размере фактически понесенных расходов, но не более p8 тыс. (прежде p6 тыс.). Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 июля 2018 г.

Указ Губернатора Иркутской области от 9 апреля 2019 г. N 67-уг «О предоставлении в 2019 году малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории Иркутской области вне зоны приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2, единовременной денежной выплаты на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания»

В 2019 году в Иркутской области за счет средств областного бюджета малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории Иркутской области вне зоны приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2, предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания.

Максимальный размер выплаты не может превышать p6 тыс. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление выплаты, является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Перечень населенных пунктов Иркутской области, расположенных вне зоны приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2, утверждается нормативным правовым актом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Порядок и условия предоставления выплаты устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа. Указ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Постановление администрации Владимирской области от 17 апреля 2019 г. N 292 «Об утверждении Порядка оказания адресной помощи социально незащищенным группам населения в целях подготовки к переходу на цифровое телевизионное вещание и приобретения необходимого оборудования в 2019 году»

Порядок определяет механизм оказания адресной помощи социально незащищенным группам населения в целях подготовки к переходу на цифровое телевизионное вещание и приобретения необходимого оборудования отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Владимирской области.

Определены категории лиц, которым предоставляется адресная помощь в целях подготовки к переходу на цифровое телевизионное вещание и приобретения необходимого оборудования в виде единовременной денежной выплаты. При проживании в одном жилом помещении двух и более граждан, имеющих право на единовременную денежную выплату, указанная мера поддержки предоставляется одному из них.

Регламентированы случаи и размеры предоставляемой выплаты. Установлено, что предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется государственными казенными учреждениями социальной защиты населения Владимирской области по месту жительства гражданина на территории Владимирской области. Единовременная денежная выплата осуществляется по заявлениям, направленным в срок не позднее 30.11.2019, и предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о ее назначении. Осуществляется через финансово-кредитные учреждения Российской Федерации или Управление федеральной почтовой связи Владимирской области – филиал ФГУП «Почта России» по месту жительства получателей. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ Министерства цифрового развития Калужской области от 2 апреля 2019 г. N 30 «О комиссии министерства цифрового развития Калужской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»

Образована комиссия министерства цифрового развития Калужской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. Основной задачей комиссии является содействие министерству цифрового развития Калужской области: в обеспечении соблюдения государственными служащими министерства ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции; в осуществлении в министерстве мер по предупреждению коррупции.

Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в министерстве, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности государственной службы в министерстве, недопустимо.

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