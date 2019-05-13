Почему «Азбука вкуса» арендует ЦОД

Как обеспечить надежную работу всех необходимых для бизнеса ИТ-решений и при этом исключить затраты на создание и поддержание собственной инженерной инфраструктуры? Сеть супермаркетов «Азбука вкуса», нашла решение этой задачи, переместив все серверные мощности в дата-центр DataSpace, дважды сертифицированный в категории TIER III Operational Sustainability - Gold.

Фокусировка на профильных активах

«Азбука Вкуса» – одна из наиболее динамично развивающихся компаний розничного сектора, ведет бизнес в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и занимает первое место по товарообороту на квадратный метр. Помимо сети супермаркетов, «Азбука вкуса» развивает интернет-магазин и предлагает услуги доставки и кейтеринга для корпоративных клиентов.

До 2013 г. «Азбука вкуса» использовала мощности собственного дата-центра. Инженерная инфраструктура обслуживалась и управлялась принадлежащими компании ресурсами.

Когда у сети супермаркетов возникла потребность в увеличении имеющихся ИТ-мощностей, руководство компании приняло решение отказаться от собственного дата-центра как непрофильной статьи затрат, и приняло решение об использовании коммерческих объектов, которые бы обеспечивали безопасное хранение данных и отказоустойчивость всех ИТ-сервисов. При этом была создана геораспределенная инфраструктура, в которой ЦОД DataSpace стал основным.

В результате перехода на использование сторонней площадки были минимизированы капитальные затраты и оптимизированы эксплуатационные расходы на поддержание работы ЦОД с заданным уровнем надежности. Теперь «Азбука вкуса» может гибко менять объем ИТ- мощностей в соответствии со своей стратегией развития и фокусироваться на профильных направлениях деятельности.

Эксплуатационная устойчивость

При выборе ЦОД были учтены различные факторы, чтобы исключить риски сбоев и простоев ИТ-оборудования, критичного для сети супермаркетов «Азбуки вкуса». В рамках процедуры должной осмотрительности учитывались производственные, финансовые, правовые риски контрагента. В частности, DataSpace обладает правом собственности на земельный участок и здание ЦОД, а участок имеет хорошую транспортную доступность. Объект обеспечен электроэнергией по бесперебойной схеме согласно прямому договору с электроснабжающей организацией, а хорошая связность объекта обеспечивается присутствием более чем сорока международных, национальных, федеральных и городских операторов связи. Топология инженерных систем и выстроенная сертифицированная производственно-эксплуатационная программа обеспечивает высокую культуру производства, в результате которой объект предоставляет один из самых строгих SLA в отрасли. Абсолютная финансовая и правовая прозрачность DataSpace обеспечивают его экономическую безопасность как хозяйствующего субъекта, и, следовательно – его надежность как контрагента. Таким образом, успешное прохождение тщательной финансовой и юридической проверки с одной стороны и тот факт, что ЦОД DataSpace был одним из немногих объектов, соответствовавших стандарту Tier III Gold Uptime Institute, что подтверждало надежность и отказоустойчивость объекта, с другой стороны, стали решающими факторами выбора ЦОД DataSpace. Также на выбор площадки повлияли хорошие рекомендации и удобное расположение – при необходимости из центра Москвы до места можно добраться за 15 минут.

Доступность ИТ-сервисов «Азбуки вкуса» в любое время дня и ночи требуется для непрерывной работы всех служб логистики и склада, розничных точек продаж и интернет портала, системы лояльности в режиме реального времени. Даже краткосрочные сбои в работе ИТ-инфраструктуры и клиентских сервисов приводят к существенным финансовым и репутационным потерям. Поэтому отказоустойчивость и непрерывная работы ИТ-инфраструктуры критически необходима. Создание собственного ЦОД обеспечивающего такой уровень является достаточно сложной инженерной задачей, требующей высококвалифицированных ресурсов и больших затрат. Ввиду того, что ЦОД не является профильной деятельностью компании, аутсорсинг являлся оптимальным выбором. В ЦОД DataSpace внедрены и реализуются стандарты, планы непрерывности и восстановления, соответствующие международным нормам. Высокая квалификация эксплуатационной команды максимально снижает риск возникновения сбоев работы ЦОД из-за человеческого фактора. Эксплуатация ЦОД DataSpace, которая осуществляется без сбоев и перерывов с момента запуска в 2012 г., и прохождение сертификации Uptime Institute Tier III Operational Sustainability Gold – дважды подтверждают отказоустойчивость и надежность ЦОД DataSpace.

С момента своего основания DataSpace уделяет особое внимание защите интересов своих клиентов. В соглашении об уровне сервиса (SLA) ЦОД DataSpace специфицирует уровень доступности электроснабжения любой клиентской стойки как 100%, а климатические характеристики зала соответствуют стандарту ASHRAE 2009 CLASS A Data centers. В частности, с «Азбукой вкуса» заключено соглашение об уровне сервиса (SLA), фиксирующее ответственность дата-центра по всем предоставляемым услугам.

Этапы миграции

В рамках проекта «Азбуке вкуса» предстояло перенести в ЦОД DataSpace ИТ-инфраструктуру, в том числе все имеющиеся серверные мощности.

Проект был реализован в четыре этапа. Главной сложностью было договориться с бизнесом о перерыве в предоставлении сервисов, которые функционируют круглосуточно. Каждый этап занимал от четырех до десяти часов, в зависимости от количества оборудования и процедур, связанных с обеспечением возможности восстановить прежнее состояние в случае нештатной ситуации. Таким образом, простои были сведены к минимуму.

В общей сложности проект был реализован за четыре месяца. Если бы клиент пошел по пути развертывания собственной дополнительной инфраструктуры, процесс мог бы растянуться на год и более, поскольку потребовал бы выбора платформы, проведения закупки оборудования, его пуско-наладки и обучения персонала.

Результаты проекта

За 6 лет сотрудничества двух компаний можно уверенно сказать о том, что DataSpace стал надежным партнером, предоставляющим отказоустойчивую и безопасную среду для критически важной ИТ-инфраструктуры «Азбуки вкуса». Отказ от собственного ЦОД и выбор ЦОД DataSpace в качестве основной площадки, позволил наиболее эффективно перенаправить ресурсы на увеличение ИТ-мощностей «Азбуки вкуса» более чем в два раза. За это время ни разу не был нарушен SLA.

Возможность использовать отказоустойчивую и надежную инфраструктуру позволила сети супермаркетов активно развивать клиентские интернет-сервисы, совершенствовать аналитику продаж и снижать издержки за счет высокого уровня автоматизации бизнес-процессов. Аутсорсинг ЦОД позволил сети супермаркетов быстро реагировать на вызовы рынка, оперативно запуская новые приложения и сервисы. В перспективе «Азбука вкуса» и DataSpace планируют расширять взаимовыгодное сотрудничество.

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