Трансформация пришла в гостиничный бизнес: как отели решают проблему с плохим Wi-Fi

Компании по всему миру переживают стремительный рост технологической составляющей в структуре своих доходов. Исключением не стал и гостиничный бизнес. Оказывается, можно зарабатывать больше, просто «починив» Wi-Fi-соединение.

Wi-Fi стал отраслевой тенденцией

Технологии начали играть все более значимую роль даже в таких, казалось бы, консервативных отраслях, как гостиничный бизнес. Гостиницам и отелям важно создавать уют, одной из частей которого становится качественный доступ к Wi-Fi. Но многие отели относятся к этому вопросу недостаточно скрупулезно. Часто ли бывало так, что даже в престижной гостинице покрытия было недостаточно хорошим, и вы испытывали трудности при подключении к сети? Эта мелочь может сильно испортить впечатление от отдыха, и в следующий раз вы не поедете ни в этот отель, ни вообще в эту сеть.

«Мы постоянно опрашиваем всех наших гостей и спрашиваем их, что мы можем сделать лучше, – приводит пример Властимир Иванчич (Vlastimir Ivancic), ИТ-директор хорватской сети отелей Valamar. – Неудивительно, что одной из тем, которая обсуждалась во всех отзывах наших гостей, было улучшение Wi-Fi. Cтало очевидно, что наши Wi-Fi-сервисы оказались не на том уровне, на котором они должны были быть. Соединение часто было медленным или обрывалось, клиенты постоянно из-за этого беспокоились».

В эпоху роста популярности мобильных устройств качественный Wi-Fi стал отраслевой тенденцией, которая становится все более важной.

Гостиницам и отелям важно создавать уют, одной из частей которого становится качественный доступ к Wi-Fi

«Мы имели ограниченный радиус покрытия сети Wi-Fi, которая не годилась для современных мобильных постояльцев, владеющих цифровыми технологиями, – рассказывает Дания Дьюк (Dania Duke), главный управляющий отеля Hyatt Regency Santa Clara, который расположен в Силиконовой долине. – Мы быстро поняли, что для того, чтобы сохранить конкурентоспособность, нам нужна максимально быстрая и максимально доступная сеть Wi-Fi».

Собственные решения удорожают проекты

Попытки развернуть универсальные решения, как правило, заканчиваются провалом. Да, вы можете сделать это в отдельном отеле, ведь его обстановка и стены никак не изменят своего положения в пространстве. А что, если у вас сеть из 33 гостиниц, как у Valamar? Вам потребуется 33 инфраструктурных варианта.

«А есть еще кемпинги, которые мы проводим каждый год, – добавляет Властимир Иванчич. – В начале каждого сезона мы проводим скрининг определенных районов. Мы смотрим на архитектуру системы и решаем любые видимые проблемы. Но эти среды всегда в движении. Весной листьев на деревьях нет, и они не препятствуют распространению сигнала. Летом – препятствуют. В одну неделю на пляже может стоять низкая палатка, а в другую – большой металлический трейлер».

Для сети Valamar ручное развертывание собственного решения потребовало бы увеличения инвестиций в Wi-Fi-инфраструктуру на 851%! Кроме гостей, есть еще тысячи сотрудников, которые пользуются тем же соединением. Компания начала искать другие варианты. Бизнес-подразделение сформулировало задачу так: 100-процентное покрытие Wi-Fi соединением каждого квадратного сантиметра каждого из отелей сети.

Этот пример красноречив тем, что хорошо иллюстрирует технические потребности гостиничного бизнеса. Это не только качественный сигнал, но еще и ширина канала, предусматривающая колебания потребности гостей в пиковые периоды.

Комплексные решения приносят дополнительные прибыли

Решением проблемы хорватской сети отелей стало комплексное решение от Cisco. Чем хорош такой подход: он решает не только основную проблему, но и много менее значимых.

Число необходимых точек доступа составило 6 тыс., а для обслуживания до 60 тыс. клиентов потребовалась пропускная способность от 30 до 40 Гбит/с. Интегратор также принялся за внедрение ряда решений, которые влияли на сами коммутаторы, типы соединений с сайтами и другие ресурсы. Главным элементом проекта стал центр обработки данных, в основе которого оказались серверы Cisco UCS C220-M4 и хранилища IBM. Удаленные локации Valamar, вроде кемпингов, подключены через VPN-провайдер L2.

«В целом мы получили от Cisco ряд критически важных продуктов, включая WLC 8540 с резервированием, внутренние точки доступа 1810W, 1815W, 1832L и 1852L, внешние точки доступа 1542L. Мы также использовали коммутаторы распределения и агрегации Catalyst 3850X и 3850, а также коммутаторы доступа SG55OX и SG350. Все точки доступа были настроены в режиме FlexConnect для разгрузки WLC. Таким образом, мы прошли долгий путь, чтобы избежать тех узких мест, с которыми мы могли бы столкнуться», – перечисляет Властимир Иванчич.

В гостиницах также внедрили решение Cisco Prime, которое дает доступ к огромному объему информации об инцидентах на оборудовании, проблемах с радиосигналом, перегрузками сети.

В Hyatt Regency Santa Clara пошли еще дальше. Там тоже внедрили комплексное решение, но другое – Cisco Connected Mobile Experiences. Подключение к сети теперь происходит в автоматическом режиме, но важно другое – мобильная персонализация соединения. Сервис Cisco Mobility Services Engine определяет местоположение гостей и даже может отправлять им уведомления, например, о завершении уборки в номере или подаче автомобиля. Сеть Wi-Fi также используется для адресной рекламы, что повысило уровень удовлетворенности посетителей сервисом.

«Мы можем помочь людям определять свое местоположение и находить друг друга. Оповещения в реальном времени помогают нам выделять соответствующее количество сотрудников в зависимости от потока постояльцев. Мы увидели возможность преобразовать нашу инфраструктуру Wi-Fi из источника затрат в источник доходов», – отметила Дания Дьюк.

Этот план сработал – увеличение доходности составило 20%. Такие очевидные бизнес-преимущества подталкивают все больше сетей отелей по всему миру присмотреться к качеству своего Wi-Fi.

Помимо монетизации коммуникаций и роста удовлетворенности, бизнес может получить снижение операционных затрат через консолидация серверного оборудования и рационализацию работы ИТ-отделов благодаря централизации виртуализированной инфраструктуры. Например, комплексное решение Cisco solution for Hospitality добавляет оперативности общению персонала с клиентами, делая его практически мгновенным. Доступны и другие «фишки», вроде голосовых и видео-коммуникаций.

Унифицированные коммуникации при этом легко интегрируются друг с другом, благодаря чему поддерживают выполнение разнообразных задач (от IP-телефонии до текстовых чатов и многосторонних видеоконференций), а так же с PMS-системами и даже аналоговыми телефонами.

«Наши отели функционируют 24/7, поэтому мы нуждались в компании, способной обеспечить гарантированные услуги высокого уровня, которые позволили бы улучшить наши предложения. Мы нашли такую компанию в лице Mobilitie, которая применяет беспроводную сетевую инфраструктуру от Cisco Systems. Никакая другая компания в Лас Вегасе и даже в США не способна предложить столь же уникальные по масштабу, по количественным и качественным показателям беспроводные услуги, которыми мы теперь обладаем», – рассказывает Джон Боллен (John Bollen), старший вице-президент и руководитель направления цифровых систем в MGM Resorts International.

Бонусами таких решений становятся легкое развертывание и установка, быстрое повышение продуктивности, а также прямая защита инвестиций, которая достигается беспрепятственной миграции аппаратных средств, программного обеспечения и лицензий на более мощные коммуникационные системы Cisco.

Компания Cisco вместе с дистрибьютером, компанией Comptek, предлагают ознакомиться с типовыми дизайнами сетей для гостиниц разного размера, а также рассчитать стоимость оборудования для вашего отеля. Подробности – на сайте http://ciscohub.comptek.ru

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/a13941