Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс

Вспоминая самые яркие личности мирового ИТ-бизнеса – Билла Гейтса, Стива Джобса, Линуса Торвальдса или Ларри Пейджа – мы нечасто включаем в их число выдающиеся умы, создававшие высокие технологии в России. Одной из самых заметных звезд в отрасли стал Георгий Генс – бизнесмен, экономист по образованию, меценат, человек самых разносторонних увлечений.

Георгий Генс родился в 1954 году, когда в СССР только-только начали создавать первые компьютеры. Подростком он увлекся технологиями, которым суждено было изменить облик всей нашей цивилизации. Физико-математическая школа, где учился Георгий, специализировалась на программировании. Уже в 14 лет он помог своей преподавательнице выполнить работу для Минрыбхоза – написал за нее программу, заработав таким образом свои первые деньги. Затем десятиклассником он выдавал себя за своего брата-старшекурсника и готовил абитуриентов к поступлению на мехмат МГУ, где тот учился.

В 1971 году выпускник школы, программист-вычислитель высшего 3-го разряда Георгий Генс поступил на экономический факультет МГУ по специальности «Экономическая кибернетика». Университет был ему уже хорошо знаком: в его Вычислительном центре он проходил производственную практику. Именно работа в нем, по словам самого Георгия Генса, усилила его интерес к «царице наук» – математике – и ее прикладным аспектам. Программирование и составление алгоритмов стали объектами его серьезного интереса.

После окончания вуза, когда до красного диплома не хватило одного балла (по истории партии или по военному делу, как он сам вспоминал), Георгий не бросил науку и пошел в аспирантуру. Впрочем, во второй половине 1970-х наука и ИТ оставались неразделимыми понятиями – рабочих мест вне научной сферы было немного. Защитив кандидатскую по методике применения матанализа в экономике, он 12 лет работает во Всесоюзном НИИ автоматизации управления в непромышленной сфере (ВНИИНС), дойдя от простого «мэнээса» (младшего научного сотрудника) до заведующего отделом экспертных систем и искусственного интеллекта. Многие ли слышали в 1980-е про искусственный интеллект? Почти никто, а Генс вместе со своим коллективом его уже разрабатывал.

Перестройка, зарождение ЛАНИТ

В 1988-м государство попыталось спасти экономику эпохи застоя, объявив перестройку: хозрасчет и первые кооперативы дали возможность развиваться рынку. Большая часть новых бизнесменов пошла в торговлю и сферу услуг, но Георгий решил воспользоваться шансом и начать работать самостоятельно в ИТ, во главе своей собственной фирмы. Так появился сначала центр ПРОНТО (игра слов – это одновременно и аббревиатура от «Программирование и научно-техническое обслуживание», и итальянское pronto – «к делу», «готов», знакомое зрителям популярного сериала «Спрут»), а затем ЛАНИТ – компания всей его жизни. Ее название тоже составное, происходит от «Лаборатории новых информационных технологий».

Компания ЛАНИТ принесла Генсу известность. Став одной из самых мощных в России групп ИТ-компаний (в 2018 году ее выручка составила 164,2 млрд руб.), она объединила компетенции 38 дочерних подразделений в сфере интеграции, дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки ПО. В группу ЛАНИТ входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO, Sony Center, Nike и др.

Развивая такой диверсифицированный бизнес, Георгий Генс активно инвестировал. Он искал перспективные направления, оценивал возможности новых компаний, которые в 1990-е и начале 2000-х росли быстро и хаотично, как джунгли. Многие сделки стали прибыльными, причем успешными были не только инвестиции, но и выход из них: вспомним историю с «Оргрэсбанком», в котором Генс владел пакетом акций. В 2006 году руководство банка не планировало его продажу, но скандинавский банк Nordea неожиданно предложил крупную сумму за него, и Генс тогда очень выгодно продал свою долю.

Разумеется, были и «упущенные возможности», как называл их Генс. Он вспоминал: «Когда происходила моя сделка с CompTek (в 2004 году. – Ред.), я мог за меньшие деньги купить 10% «Яндекса». Тогда «Яндекс» стоил на порядок дешевле, чем сейчас, но Аркадий Волож, его генеральный директор, напоминает, что «во-первых, Google тоже не приобрел весь «Яндекс» в 2003–2004 годах. И, во-вторых, CompTek очень быстро окупил мудрое вложение Георгия, он тоже вырос во много раз и процветает до сих пор».

Филипп Генс, президент ЛАНИТ, сын Георгия Генса «Понятно, что бизнес в те времена был другой, и можно было просто торговать и на этом хорошо зарабатывать. Но отец даже тогда делал «умные» ИТ. Когда эти сложные проекты вырастали, он очень радовался. Он всегда стремился прививать рынку эту умную составляющую».

Михаил Евраев, заместитель руководителя ФАС России «ЛАНИТ Георгия Владимировича всегда был лидером создания крупных централизованных ИТ-систем. У нас немного компаний, которые ведут такое количество крупных ИТ-проектов в стране и обладают огромным опытом интеграции».

Борис Фридман, генеральный директор компании «Микроинформ» «Бизнес для него был просто одним из проявлений его личности – всеобъемлющей, буквально всем интересующейся, увлекающейся. Если бы не его увлечение бизнесом, он стал бы крупным ученым. Он часто с тоской вспоминал свои занятия наукой. Когда наши беседы переключались на решение каких-либо интересных задачек, головоломок – такое бывало нередко, – Георгий загорался, появлялся какой-то азарт, и решал он эти задачки мгновенно».

Владимир Грибов, вице-президент ЛАНИТ «Среди качеств Георгия Генса я отмечаю глубокую порядочность, которая во всем проявлялась – в отношении к людям, к партнерам, к конкурентам. У нас был примечательный эпизод в 1990-е: мы продавали один бизнес и долго не могли его продать. Тут появился покупатель, мы с ним вошли в переговоры. Буквально через день пришел второй, и он предложил на три миллиона долларов больше. И тогда Георгий мне сказал: «Мое имя уже давно стоит дороже, поэтому я, пока с первым не закончу переговоры, в новые не вступлю».

Георгий Генс прочно утвердился во второй сотне списка российского Forbes и давно мог бы купить себе беззаботный отдых, но он продолжал заниматься делом своей жизни, развивая ЛАНИТ. В последние годы группа компаний активно вкладывала в венчурное направление и инвестировала в стартапы.







1 | 2 | 3 | 4 Георгий Генс в Forbes Club, 2016

В начале 2010-х государство серьезно заинтересовалось темой электронного правительства, и Генс стал одним из «двигателей» многих мегапроектов, его ЛАНИТ занимался разработкой Единой информационной системы в сфере закупок, ГИС ЖКХ, Единой медицинской информационной системы Москвы.

Михаил Евраев «Компания Георгия Владимировича создала много по-настоящему революционных проектов. Он очень гордился тем ЦОДом, который они сделали для Сбербанка России, сильно переживал за проект, который создавался для Центрального Банка. Конечно, одни из ключевых проектов компании – портал госзакупок и ГИС ЖКХ. Это те состоявшиеся прорывные проекты, которыми он гордился вместе с нами, которые касаются каждого человека в стране».

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка «Георгий Владимирович считал, что банковский бизнес — один из главных двигателей развития информационных технологий в мире. И предсказывал, что Россия не будет исключением и тоже пойдет по этому пути развития финансового и IT–секторов. Поэтому изначально сделал ставку на автоматизацию банковской системы. Хотя еще в начале 90-х годов в это мало кто верил — банки считались представителями «старого» бизнеса, далекого от инноваций. ИТ-решения рассматривались банками скорее как неизбежное зло, потому что современный мир вынуждал их вкладывать деньги в автоматизацию процессов».

Борис Щербаков, вице-президент и генеральный директор Dell EMC в России, Казахстане и Центральной Азии «Перестраивать бизнес-процессы, бизнес-модели – это крупная задача наших крупных системных интеграторов, и ЛАНИТ с ней многократно блестяще справлялся. Георгий лично принимал участие в этом. ЛАНИТ находится на фронтире, на передовой линии этого движения вперед. Разрабатывает и внедряет все эти системы и является двигателем прогресса».

Александр Митрошенков, президент Трансконтинентальной МедиаКомпании «Главное правило, которое Георгий Генс для себя вывел, – никогда нельзя идти дорогами, которыми идут все, должен быть твой, найденный тобой путь. Это позволяло ему находить очень неожиданные решения».

Будучи человеком аналитического склада мышления, Георгий Генс видел слабые места ИТ-отрасли, которые хоть и находились вне сферы его бизнеса, но он мог на них повлиять. Таких ситуаций было достаточно. Есть серьезная проблема с подготовкой ИТ-кадров – уже в 1995 году он создает учебный центр «Сетевая Академия ЛАНИТ». Мешает работать рассогласованность в отношениях бизнеса и государства – Генс становится одним из ключевых инициаторов Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

Принципы Генса

Развивая ЛАНИТ, Георгий Генс сформулировал принципы, на которых строится компания.

«Мы выбрали для себя ту область, которая была нам по-настоящему интересна – новейшие информационные технологии, и сконцентрировались на ней. Мы хотели быть проводниками нового в реальную экономику, в реальную жизнь, и для этого исследовали инновационное оборудование и программное обеспечение, находили надежных партнеров и завоевывали их доверие.

Мы стремились и стремимся оказывать нашим клиентам услуги самого высокого качества, ориентируясь на реальные потребности заказчиков, создавая совершенно новые, подчас уникальные интеграционные решения. Наш принцип — это ответственность и гарантированное выполнение своих обязательств, мы любим много работать и добиваемся полезных результатов в каждом проекте, таким образом, укрепляя и расширяя сотрудничество с заказчиками.

Мы осознаем необходимость активного роста, роста быстрее рынка, последовательно усиливая свои позиции.

Мы верим в людей, знаем, что общий успех на 100% зависит от таланта, увлеченности, стремления к совершенствованию; от эффективности и кропотливого труда каждого. И мы уверены, что вместе строим компанию с большим будущим».

Владимир Грибов «Однажды он сказал, что ему не все равно, что будет с компанией через много лет, и даже не все равно, что будет с ней, когда его не станет. Весь ЛАНИТ построен так, чтобы всегда оставаться эффективной компанией, чтобы в ней работали единомышленники, которые передавали бы свой опыт другим людям, и чтобы этот процесс шел постоянно».

Джонатан Спарроу, вице-президент Cisco по работе в России и СНГ «Георгий знал в отрасли практически всех, все им восхищались, любили его и уважали. И в этом нет ничего необычного: когда мы с ним общались, он был приветлив абсолютно с каждым, с одинаковым уважением общался как с генеральными директорами крупнейших корпораций, так и с молодыми официантами в ресторанах. И именно на его примере я понял, что эта отрасль характеризуется креативностью и инновациями, и что в ней работают одни из самых талантливых представителей науки и бизнеса. Сегодня при всей остроте конкуренции наша отрасль отличается дружелюбностью – и в этом, несомненно, есть заслуга Георгия Генса».

Борис Щербаков «Он легко инвестировал, где-то выигрывал, где-то проигрывал, но собрал колоссальную экспертизу и толковых людей, которые впоследствии становились руководителями подразделений, некоторые уходили в другие компании, возглавляли их. В целом ЛАНИТ – это «штучная вещь». Такое не производится в массовом масштабе. Это историческая вещь для российского рынка».

Алексей Воронков, вице-президент, генеральный директор региона Восточная Европа, НР Inc. «Георгий в моей памяти остался очень сильным человеком. Он был лидером по духу, прямолинейным, всегда имел свое мнение и умел его отстаивать. Однако несмотря на это, ему каждый раз удавалось направлять любую сложную ситуацию в мирное русло. Его талантом было умение делать бизнес по-человечески, всегда. Георгий поистине является легендой российского IT рынка».

Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Георгий прекрасно сказал, что произошло в России в результате нового качественного налогового администрирования: пока в России были плохие налоговые законы при плохом налоговом администрировании, бизнес мог жить, но жить, когда налоговые законы плохие, а налоговое администрирование хорошее, совершенно невозможно. И мы думали с Георгием довольно много, рассматривали варианты, каким образом выйти из положения, как поставить этот вопрос перед правительством».

Александр Митрошенков «Генс был очень системным человеком. Он создал при ЛАНИТ целую систему образования, растил кадры. Человек, попав в эту орбиту, хотел развиваться, имел очень хорошие перспективы для роста. Георгий конкурировал даже не с людьми здесь в России, он был вынужден конкурировать с Силиконовой долиной. Генс стремился сделать так, чтобы люди не хотели уезжать в Америку. У нас очень мало компаний, которые могут так конкурировать».

Спорт и искусство

Георгий Генс предпочитал активный отдых: он занимался яхтингом, верховой ездой, горными лыжами, управлял самолетом. Как видно из списка, это не «увлечения выходного дня» – каждое из них требует системного подхода, тренировок, наработки навыков, постепенного прохождения ступеней от новичка до опытного спортсмена. В мае 2012 Георгий Генс принял участие в Эстафете Олимпийского огня в Лондоне.

Он коллекционировал издания livre d’artiste и охотно предоставлял их для многочисленных выставок (работы из коллекций Генса и его друга Бориса Фридмана выставлялись в ведущих российских музеях: ГМИИ им. А.С. Пушкина, «Манеже», «Новом Иерусалиме»). Занимался благотворительностью.

ЛАНИТ помог Театру Ермоловой стать современным, «высокотехнологическим» театром. Компания Генса подарила ему дорогостоящее мультимедийное оборудование для Основной и Новой сцены, для спектаклей «Адам и Ева», «Счастливчики», «Текст», а постановка «Портрета Дориана Грея» была создана при участии специалистов ЛАНИТ.

Борис Фридман «Его огромные успехи в бизнесе - это просто одно из его увлечений. Натура его, его интересы были гораздо богаче. В какой-то момент, обратив внимание на мое занятие собирательством изданий livre d'artiste, он увлекся и этим. Полностью доверившись мне, он попросил сформировать ему аналогичное собрание. Не понимаю, как, но с первого же момента он прекрасно во всем этом ориентировался. Обеспечив финансовую поддержку, расширил наше собирательство до организации выставочных проектов, издания прекрасных каталогов выставок».

Александр Аузан «Я думаю, что Георгий собирался жить долго и не чувствовал себя немощным и больным. Более того, он говорил «хочешь, привезем для одного из наших старых учителей из Киева замечательного остеопата, попробуем что-нибудь сделать». Меня поражало, что при «бизнесовой» привычке делать все расчетливо у него были такие душевные движения, когда он видел, как можно было помочь людям. И я был, конечно, совершенно убит сообщением, что здоровый процветающий человек ушел от нас так внезапно».



Филипп Генс «Мой отец был бесконечно трудоспособен. Мне пока в плане интересов хватает ЛАНИТ. Но у меня есть сестра Елена, она вице-президент ЛАНИТ по социальным проектам. Мне кажется, что мы вдвоем, с точки зрения объема работы, соответствуем тому, что делал наш отец один. Я отвечаю за бизнес, она отвечает больше за меценатство, благотворительность, социальные проекты.

Я благодарен коллективу ЛАНИТ, рынку, коллегам, что они меня поддержали, что ЛАНИТ сплотился, несмотря на переживания и грусть, пошел вперед. Мы хорошо закончили прошлый год. Я считаю, что лучшая память об отце – продолжать делать то, что мы делали. Мы всеми силами продолжаем развиваться, расти и делать хорошие полезные вещи для рынка и для себя самих».

Неудивительно, что Георгий Генс стал одной из самых влиятельных персон российского рынка ИТ – соответствующие опросы проводили различные издания, и везде он оказывался в числе лидеров. И одновременно он получил известность среди ценителей искусства, что отмечено многочисленными наградами. Одна из них – Золотая медаль имени Льва Николаева за вклад в развитие культуры и просветительства.

30 апреля 2018 года Георгий Генс катался на горных лыжах на Камчатке. Внезапно остановилось сердце. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

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