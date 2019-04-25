Acer представила профессиональные устройства для создателей контента под брендом ConceptD

Компания Acer в рамках ежегодной пресс-конференции в Нью-Йорке представила серию десктопов, ноутбуков и аксессуаров ConceptD. Продукты под этим брендом ориентированы на профессиональных создателей контента – дизайнеров, художников, фотографов, монтажеров. Устройства новой линейки заинтересуют владельцев техники Apple, давно желающих перейти на Windows, но не находивших достойную альтернативу MacBook и Mac Pro. Компьютерная техника оснащена самыми актуальными комплектующими для выполнения ресурсоемких задач, а мониторы обеспечивают высокую точность цветопередачи, что наиболее актуально при работе с двухмерной графикой и видеоконтентом.

На конференции Acer анонсировала также новые хромбуки для учебы и бизнеса, обновленные компактные лэптопы Spin 3 и Travelmate P6 для бизнеса, необычный игровой ноутбук Predator Helios 700 с выдвижной клавиатурой и другие новинки для гейминга.

Новая линейка ConceptD составит конкуренцию Apple

Серия ConceptD от Acer включает в себя восемь новинок премиум-класса: три ноутбука, два десктопа, шлем виртуальной реальности и пару мониторов. Немаловажно, что и в ноутбуках, и в десктопах используется улучшенная система охлаждения для снижения шума – громкость кулеров не превышает 40 дБ. Такое решение позволяет полностью сосредоточиться на работе и гарантирует максимальную продуктивность.

Ноутбуки ConceptD 9, 7 и 5 комплектуются 4K-дисплеями, откалиброванными на заводе, получившими точность цветопередачи Delta E<1 и прошедшими сертификацию Pantone. Получить этот сертификат не просто, но в линейке ConceptD он есть не только в лэптопах, но и в мониторах.

В отличие от производителей MacBook Pro, Acer не стала экономить на портах. Во всех ноутбуках ConceptD предусмотрены три USB 3.0, два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt, HDMI и кардридер. Заряжать ноутбук можно как через Type-C, так и с помощью входящей в комплект зарядки для фирменного порта. Все это позволяет пользователю забыть о неудобствах, связанных с необходимостью использования дополнительных док-станций.

ConceptD 5 и 7 – это лэптопы в классическом форм-факторе с диагональю экрана 15,6 дюйма и корпусом белого цвета. ConceptD 5, обладая толщиной всего 17 мм и весом 1,5 кг, оснащен процессором Intel Core и графикой AMD. ConceptD 7 при толщине 18 мм и весе 2,1 кг может похвастаться игровой видеокартой RTX 2080 в максимальной комплектации.

ConceptD 9 – это 17-дюймовый ноутбук-трансформер в корпусе черного цвета с экраном на шарнирах, позволяющих поворачивать его на 180 градусов. Такая конструкция дает возможность в любой момент придвигать к себе дисплей, использовать ноутбук в качестве планшета или рисовать пером. В отличие от подавляющего большинства современных гибридных ноутбуков клавиатура и тачпад при этих манипуляциях остаются доступными.

Настольный компьютер ConceptD 500 на базе Intel Core i9 и видеокарты NVIDIA Quadro выделяется стильным минималистичным дизайном и корпусом белого цвета с крышкой под дерево, в которую встроена беспроводная зарядка для гаджетов.

Второй десктоп из серии – топовый ConceptD 900 – легко даст фору даже самому продвинутому Apple Mac Pro. Этот заключенный в корпус черного цвета компьютер обладает двумя серверными процессорами Intel Xeon Gold 6148, профессиональной графической подсистемой NVIDIA Quadro RTX 6000 и оснащен до 192 Гб оперативной памяти, благодаря этим характеристикам он превосходит, пожалуй, всех конкурентов в своем сегменте.

Гарнитура смешанной реальности OJO Windows Mixed Reality создана для пользователей и разработчиков VR-контента. В новинке реализованы 4K-дисплей, система распределения 3D-звука Sound Pipe и датчики отслеживания положения в пространстве с шестью степенями свободы.

В серию ConceptD также вошли мониторы CP7271K и CM7321K с 4К-матрицами на 27 и 32 дюйма, частотой обновления 144 Гц и цветопередачей Delta E<1. Оба монитора, как и ноутбуки ConceptD, также получили престижные сертификаты Pantone Validated и заводскую калибровку матриц.

Стоимость ноутбуков составит от p120 тыс., десктопы будут продаваться по цене от p250 тыс. за ConceptD 500 и от p1,5 млн за флагманский ConceptD 900, а мониторы можно будет приобрести по цене от p175 тыс. VR-гарнитуру Acer оценила в p40 тыс. Старт продаж всех устройств ConceptD запланирован на 2019 г.

Бизнес-ноутбуки Acer для путешествий и работы вне офиса

Одновременно с новой линейкой ConceptD Acer анонсировала и два лэптопа для тех, кто не сидит на месте и совмещает работу с поездками по всему миру. Это Spin 3 и TravelMate P6, каждый со своими яркими особенностями.





Spin 3 – это ноутбук-трансформер с сенсорным экраном, способным вращаться на 360 градусов. При диагонали 14 дюймов Spin 3 компактнее многих современных 13-дюймовых моделей, а за счет наличия производительного процессора Intel Core i7 восьмого поколения и видеокарты NVIDIA GeForce MX230 он значительно превосходит по мощности большинство своих конкурентов. Заряда аккумулятора Spin 3 хватает на 12 часов работы.

Acer Spin 3 появится в России в июле 2019 г. по цене от p40 тыс. В комплект поставки войдет фирменный стилус Acer Active Pen, заряжающийся непосредственно в корпусе ноутбука.





Еще одна новинка – Acer TravelMate P6 – 14-дюймовый ноутбук в классическом корпусе для продолжительных путешествий и долгих перелетов. От одной зарядки аккумулятора устройство может работать до 20 часов. У него есть поддержка сетей LTE, дающая возможность выходить в интернет в любой момент из любой точки земного шара. Корпус ноутбука надежно защищен от внешних воздействий по военному стандарту MIL-STD 810G, что делает его максимально устойчивым к возможным ударам, падениям, пыли, температуре и пролитой на клавиатуру жидкости. У TravelMate P6 немало и других фишек – к примеру, помимо идентификации пользователя с помощью встроенного сканера отпечатков пальцев, есть и идентификация по лицу благодаря IR-камере, а для дополнительной приватности web-камера ноутбука оснащена шторкой. Появление TravelMate P6 в России ожидается в июне 2019 г. Стоимость ноутбука будет объявлена дополнительно.

Современные хромбуки Acer для работы и учебы

Сегмент хромбуков активно развивается во всем мире, и Acer уверенно лидирует в этом сегменте за счет широкого спектра моделей и высокого качества исполнения. По данным на апрель 2019 г. компания продала более 13 млн ноутбуков под управлением Chrome OS, но останавливаться на достигнутом не собирается и продолжает выпускать новые модели.

В свой модельный ряд хромбуков Acer добавила пару новинок премиум-класса, ориентированных на корпоративный сегмент, но подходящих также как для работников сферы образования, так и непосредственно для учащихся. Модели Chromebook 715 и Chromebook 714 работают на базе операционной системы Google Chrome OS, умеют запускать Android-приложения и отличаются прочным тонким корпусом из алюминия. К особенностям новинок также можно отнести узкие рамки дисплея, подсветку клавиатуры, цифровой блок и сканер отпечатков пальцев для идентификации личности.





Acer Chromebook 714 начнет продаваться в Европе и США в апреле 2019 г. по цене от $550, а Acer Chromebook 715 увидит свет в тех же регионах в июне 2019 г. и будет стоить от $500.

Уникальная клавиатура в игровом ноутбуке Predator Helios 700

Одновременно с ConceptD, хромбуками и лэптопами для путешественников Acer представила новинку из известной серии Predator.

Мощный ноутбук Helios 700 стал новым флагманом геймерской линейки и получил выдвижную клавиатуру Hyper Drift, аналогов которой нет ни в одном из существующих лэптопов. Acer позиционирует ее как часть системы охлаждения, ведь именно под ней находятся два фирменных кулера AeroBlade 3D четвертого поколения и пять медных тепловых трубок вместе с испарительной камерой. Выдвижная клавиатура скрывает под собой два дополнительных воздухозаборника, которые делают работу системы охлаждения еще более эффективной.





Дополнительная особенность клавиатуры Hyper Drift заключается в улучшении эргономики ноутбука. Пользователь может отодвинуться от экрана, уменьшив тем самым нагрузку на глаза, но при этом сохранить комфорт при использовании клавиатуры – как в играх, так и при работе с текстом.

Кроме того, за работу клавиш W, A, S, D в Helios 700 отвечает специальный механизм Magforce, позволяющий регулировать степень их нажатия, как в аналоговых геймпадах. 17-дюймовый ноутбук укомплектован процессором Intel Core i9 с возможностью разгона, до 64 Гб оперативной памяти DDR4 и мощной игровой видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 или 2080 в зависимости от выбранной конфигурации. В России Helios 700 начнет продаваться в июле 2019 г. по цене от p200 тыс.

Predator Helios 700 – далеко не единственный необычный игровой ноутбук в модельном ряду Acer. В 2017 г. компания привезла в Россию первый и единственный ноутбук с изогнутым дисплеем Predator 21X, и у него, даже спустя почти два года с момента релиза, так и не появилось достойных конкурентов. В начале 2019 г. Acer представила еще одну весьма оригинальную новинку – игровой ноутбук Predator Triton 900 с вращающимся экраном. Дисплей Triton 900 смонтирован на специальных шарнирах, что позволяет устанавливать его под любым углом и даже ставить вместо клавиатуры. В таком режиме лэптоп трансформируется в большой 17-дюймовый планшет, максимально удобный как для просмотра фильмов, так и для видеоигр и работы с графикой.

Опережая время

По данным Acer, 50% опытных геймеров регулярно пользуются профессиональными креативными приложениями для создания контента, а 15% игровых устройств и вовсе не используются для игр. Из-за высокой производительности, хорошего потенциала разгона и проработанной системы охлаждения их покупают для обработки фотографий, видео, трехмерной графики и контента в целом. В этом году Acer сделала ход конем, предложив профессионалам достойную альтернативу геймерским решениям – целую линейку премиальных устройств ConceptD, возможности которых намного опередили свое время.

Acer не перестает удивлять и демонстрировать свои возможности одного из сильнейших игроков на рынке ПК. Ноутбук с изогнутым экраном, выдвижная клавиатура, линейка для создателей контента – интересно, что компания анонсирует в следующий раз?

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