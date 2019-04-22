Как обеспечили доступом к Wi-Fi один из крупнейших вузов России

Системный интегратор КОМПЛИТ оборудовал все корпусы Северо-Западного института управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в Санкт-Петербурге современной сетью Wi-Fi. Теперь у студентов и преподавателей есть быстрый доступ к учебным и рабочим материалам с любого устройства.

Информационные технологии открывают новые возможности не только в работе, но и в обучении. Самые передовые вузы активно их используют, делая образовательный процесс проще и эффективнее. Например, всемирно известный Кембриджский университет в Великобритании недавно построил Wi-Fi-сеть на базе Aruba HPE. Сеть Wi-Fi – один из тех инструментов, посредством которого все группы пользователей могут быстро получать доступ с любого устройства к необходимым учебным и рабочим материалам.

Такая задача была поставлена в одном из ведущих вузов Санкт-Петербурга – Северо-Западном институте управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС). Системному интегратору КОМПЛИТ, исполнителю проекта, необходимо было обеспечить надежное Wi-Fi-покрытие сразу в десяти корпусах института с требуемыми пропускной способностью, масштабируемостью, гибким централизованным управлением и настройками политик безопасности.

На этапе обследования всех корпусов стало понятно, что большинство зданий – это так называемый старый фонд Петербурга, а значит, сложная архитектура и толстые стены с плохой радиопрозрачностью. Радиопланирование и проектирование СКС в таких условиях требует от подрядчика высокой квалификации.

«Мы разработали план расстановки точек доступа и с помощью специализированного ПО смоделировали зоны радиопокрытия, – рассказывает Юрий Бельченко, ведущий инженер отдела сетевых решений КОМПЛИТ. В итоге в проекте используется более 300 точек доступа, а сеть рассчитана на 5000 активных пользователей. К тому же есть возможность расширять ее в дальнейшем. Несмотря на масштабы и географическую распределенность, процесс занял всего несколько месяцев. Мы реализовали проект сразу, не разбивая на этапы. И вот уже более полугода сетью Wi-Fi пользуются преподаватели и студенты РАНХиГС в Петербурге».

Сеть спроектировали с применением точек доступа Aruba (Hewlett Packard Enterprise company) и контроллера, развернутого в среде Microsoft Hyper-V. Для СЗИУ РАНХИГС были выбраны высокопроизводительные точки доступа с поддержкой стандарта 802.11ac для установки в помещениях. Более 300 точек Aruba обеспечивают стабильную связь в десяти корпусах института с поддержкой роуминга и единой системой аутентификации и авторизации. Виртуализованный контроллер позволил добиться отказоустойчивости и развернуть решение в рамках существующей серверной инфраструктуры. С целью интеграции проводных и беспроводных решений Aruba в сеть института был подготовлен план адресации и маршрутизации. Точки доступа подключены к гигабитным портам Ethernet коммутаторов линейки Aruba 2930F с поддержкой PoE+ до 740 Вт на коммутатор.

Централизованное управление аутентификацией и авторизацией пользователей возложено на сервер управления политиками Aruba ClearPass. Была настроена его интеграция с инфраструктурой Microsoft Active Directory и кластером межсетевых экранов Fortinet. Решение позволило гибко настраивать права и политики доступа пользователей к сетевым ресурсам, вне зависимости от способа и места их подключения.

Интерфейс сервера управления политиками Aruba ClearPass

Не важно, в каком корпусе и с какого типа устройства подключился пользователь, в интернете и локальной сети он будет иметь доступ именно к тому набору ресурсов, который определен ему администратором. Например, студент и преподаватель, находящиеся в одной аудитории и подключившиеся к одной точке доступа, будут иметь разные, специфичные именно для них, права доступа.

Для управления всей инфраструктурой и ее мониторинга использовали решение Aruba AirWave. Оно позволяет управлять всеми параметрами сети, предоставляет детальную информацию о текущем состоянии оборудования и пользовательских подключениях, а также хранит архивы конфигурационных файлов и журналов событий.

Интерфейс системы мониторинга и управления Aruba AirWave

«Существенный плюс сети Wi-Fi, – говорит Сергей Ермаков, начальник управления информационных систем и автоматизации РАНХиГС, – в обеспечении оперативного информационного обмена в процессе обучения. Технологии Wi-Fi дали возможность студентам и преподавателям подключаться к системе электронного обучения института, справочно-правовым системам и электронным библиотечным ресурсам со своих мобильных устройств из любой точки института».

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