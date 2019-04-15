Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения

Традиционная апрельская конференция компании «Форсайт» превратилась в этом году в обстоятельный разговор о практических аспектах импортозамещения корпоративного ПО. Разговор получился серьезным. «Наша цель, наша философия – импортозамещение», – заявил Владимир Комов, генеральный директор компании «Форсайт», открывая конференцию.

Рынок ставит задачи

Отличительный признак рынка бизнес-аналитики в России – требование импортозамещения со стороны государства перешло из области декларативных призывов в плоскость практических действий. Однако на «тепличные условия» корпоративного рынка отечественным вендорам рассчитывать не приходится.

«Рынок всегда динамичен. Те компании, которые предлагают новые интересные идеи, могут захватывать долю рынка. Поэтому лидерство – это изменение, и наша стратегия – это развитие, – рассказывает Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию компании «Форсайт», добавляя, что развитие это должно не просто отвечать общемировым трендам, но соответствовать уровню наилучших продуктов глобального рынка. – Поскольку на нашем рынке в течение долгого времени присутствовали сильные западные вендоры, то рынок, особенно крупные предприятия, имеют отличные ИТ-компетенции и предъявляют высокие требования к продуктам. Даже при наличии соответствующей государственной политики просто так покупать «кота в мешке» только из-за того, что этот «кот» имеет российское происхождение, никто не будет».

Между тем, мировой рынок ИТ развивается весьма динамично: стандарты флагманского ПО мирового уровня меняются буквально каждые несколько лет. Сегодня очевидно: большие монолитные ИТ-системы с закрытой архитектурой и проприетарным программным кодом уходят в прошлое, а их место занимают интегрированные программные структуры, обеспечивающие подключение нового функционала с минимальными временными и трудовыми затратами. Этому набору требований соответствует понятие платформы со своим специфическим набором ключевых признаков: масштабируемая архитектура, поддержка разнообразных типов и форматов данных, модульный принцип создания компонентов платформы, прозрачный обмен данными между компонентами, единая система управления и мониторинга.

Юлия Кудрявцева: Лидерство – это изменение, и наша стратегия – это развитие

Иными словами, на сегодняшнем рынке корпоративного ПО планку передовых стандартов задают платформы обработки данных, обеспечивающие потенциальным клиентам высокую гибкость поставляемых решений и кастомизацию под специфические требования заказчика. При этом роль вендора, разработчика платформы, также меняется – в центре его внимания оказываются не только вопросы технического совершенства платформенного ПО, так и организационные усилия по созданию экосистемы партнеров, разрабатывающих собственные программные модули на базе платформы вендора.

Очевидно, что организующая роль вендора аналитической платформы выглядит весьма перспективно, с точки зрения миграции корпоративного ПО: теоретически можно говорить даже о стопроцентном замещении зарубежных программных систем. Но на практике целенаправленная консолидация рыночных сил требует гигантских организационных усилий. Даже мощи государственной машины подчас оказывается недостаточно. Тем интереснее узнать, какие методы и подходы рассчитывает применить компания «Форсайт», поставив себе задачу стать корпоративной аналитической платформой импортозамещения №1 в России. Именно их обсуждали на конференции.

Проектирование импортозамещения сверху вниз

В качестве базовой аналитической платформы для обработки, анализа и визуализации данных рассматривается ПО «Форсайт. Аналитическая платформа», выведенное на рынок ровно год назад на базе масштабных доработок платформы Prognoz Platform 8. Следует отметить, что аналитический функционал платформы не ограничивается привычными для рынка BI-инструментами (Business Intelligence), а включает еще и функционал продвинутой (advanced) аналитики, реализующий возможности моделирования, прогнозирования и тому подобных методов интеллектуального анализа данных, включая машинное обучение. Этот класс аналитических инструментов иногда называют BA-аналитикой (Business Analytics). Именно такой универсальный инструментарий бизнес-анализа рассматривается в качестве платформы для создания интеллектуального ядра информационных систем различных заказчиков.

Мощный аналитический инструментарий – это, в том числе, также плод предыдущего периода развития ПО под брендом Prognoz Platform. Именно в ней был изначально был реализован расширенный функционал продвинутой аналитики, включая прогнозирование временных рядов, инструментарий построения моделей для задач Data Mining. Сейчас в «Форсайт. Аналитической платформе» обеспечено дальнейшее развитие функционала в сторону улучшения интерфейсов для аналитика, решения задач оптимизации, а также обеспечения интеграции с популярными внешними библиотеками (Gurobi, LpSolve и т.п.), в том числе – библиотеками языков R, Python (в частности, для поддержки модулей машинного обучения).

Владимир Комов: Продукты компании развиваются в соответствии с трендами «Индустрии 4.0»

В версии продукта «Форсайт. Аналитическая платформа 9.2» появились компоненты интеграции с машинно-генерируемыми данными, расширенные возможности сбора и агрегирования данных со статических и динамических устройств интернета вещей, механизмы кэширования и вычислений в оперативной памяти, коннекторы для популярных высокопроизводительных СУБД (в том числе программно-аппаратных комплексов) и open-source решений, а также конструктор бизнес-приложений. Все эти новации позволили в конечном итоге создать универсальную промышленную платформу с инструментарием классический/продвинутой/мобильной аналитики, управления бизнес-процессами (BPM), а также инструментами создания бизнес-приложений и администрирования платформы. К концу года инструментарий аналитической платформы будет дополнен функциями самообслуживания Self Service BI. Это предоставит бизнес-пользователям легкий и удобный инструмент самостоятельного построения аналитических запросов.

«Продукты компании развиваются в соответствии с трендами «Индустрии 4.0», включая инструментарий гибкого интеллектуального анализа данных, работы с большими объемами информации, построения прогнозных и оптимизационных моделей, с возможностями защищенного доступа к данным в любое время и из любого места», – поясняет генеральный директор компании «Форсайт» Владимир Комов.

«Форсайт. Аналитическая платформа» – это комплексная корпоративная платформа управления данными, – подчеркивает Юлия Кудрявцева. – Она обеспечивает решение всех задач обработки данных: сбор данных, загрузка и преобразование данных, построение корпоративного хранилища, отчетность и визуализация, продвинутая бизнес-аналитика – моделирование, прогнозирование и оптимизация, мобильный BI».

Фактически бизнес-аналитика оказывается одним – верхним – уровнем многослойного «пирога» операций обработки данных. Операции обработки данных на нижележащих уровнях, в соответствии с задачей импортозамещения, должны выполнять программные продукты компаний-партнеров.

Вертикальный стек корпоративного ПО

Для работы аналитических панелей и отчетов на мобильных устройствах совместно с продуктом «Форсайт. Аналитическая платформа» используется «Форсайт. Мобильная платформа». Для обеспечения общей безопасности мобильной инфраструктуры предприятия применяются сертифицированные средства защиты информации (Postgres Pro, Astra Linux, «КриптоПро» Ngate).

«Форсайт. Мобильная платформа» поддерживает разработку мобильных приложений для iOS, Android, Windows и на базе отечественной мобильной операционной системы «Аврора» (ранее Sailfish).

Мобильное приложение «Форсайт. Аналитическая платформа» – готовое мобильное приложение для планшетов на базе ОС iOS и Android, позволяющее анализировать актуальные данные в виде дашбордов и отчетов

На уровне СУБД одним из ключевых партнеров «Форсайт» является компания Postgres Professional. Как отмечает Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional, в состав корпоративного решения на базе «Форсайт. Аналитическая платформа» входит СУБД Postgres Pro, которая представляет собой полностью отечественный продукт, принятый в Реестр отечественного ПО.

«Этот продукт очень далек от open-source», – подчеркивает Иван и поясняет: «Потребности сообщества разработчиков и корпоративных клиентов в части кода ПО сильно различаются. Enterprise-версия Postgres Pro поддерживает весь функционал СПО-версии PostgreSQL и дополнительно существенно переработана для того, чтобы соответствовать требованиям партнеров, в частности, компании «Форсайт».

Иван Панченко: Использование СПО – это риск, который разработчик ИТ-решения берет на себя. Для корпоративной платформы обработки данных это неприемлемо

В целом, вопрос обоснованности применения слова «отечественный» к программным продуктам, созданным на базе СПО, сегодня не решен окончательно. Даже на уровне Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи России, который проводит экспертизу ПО, заявляемого в соответствующий Реестр, регулярно возникают дискуссии по данному вопросу. «Использование СПО – эти риск, который разработчик ИТ-решения берет на себя, – рассуждает Иван Панченко. – Для корпоративной платформы обработки данных этот неприемлемо».

Еще один технологический партнер «Форсайта» в части импортозамещения ПО – компания Arenadata, разработчик многофункциональной платформы данных Arenadata Enterprise Data Platform (EDP).

Вопрос способности различных программных систем интегрироваться друг с другом относится к разряду критически важных для успешности импортозамещения. «Чаще всего заказчикам требуется не отдельный продукт, а интегрированное решение. Однако Реестр ПО Минкомсвязи РФ сведений о возможной интеграции продуктов сегодня не содержит», – подчеркивает Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

Ренат Лашин: В идеале «Каталог совместимости ПО» позволит заказчикам производить выбор из нескольких проверенных комбинаций различного ПО, выбирая наиболее подходящее сочетание для конкретной бизнес-задачи

Ассоциация начала работу по созданию «Каталога совместимости российского ПО». Возможности каталога будут постепенно наращиваться: от декларации совместимости одним поставщиком до указания опыта успешного внедрения интегрированного решения в конкретных организациях. Как рассказал Ренат Лашин, в идеале «Каталог совместимости ПО» позволит заказчикам производить выбор из нескольких проверенных комбинаций различного ПО, выбирая наиболее подходящее сочетание для конкретной бизнес-задачи.





Опыт импортозамещения корпоративного ПО для госсектора

Сегодня комплекты программных продуктов, обеспечивающих гарантированную работоспособность информационных систем организации при миграции на отечественное ПО, компаниям приходится подбирать опытным путем. В этом контексте важен любой опыт, даже отрицательный. Хотя, конечно, гораздо приятнее указывать на позитивный опыт. И он есть. Например, региональный сегмент ГАС «Управление» Вологодской области.

Эта система с аналитической подсистемой на Prognoz Platform была создана относительно недавно – в 2013 г. Однако через несколько лет эксплуатации ситуация изменилась настолько, что стала очевидной необходимость модернизации работающей системы. В частности, к задаче полного отказа от зарубежного ПО (Windows Server, Microsoft Silverlight, СУБД Oracle) добавилась потребность в модернизации системы для поддержки СМЭВ 3 и ЭЦП по ГОСТ Р 34.10-2012. Проект модернизации на базе «Форсайт. Аналитическая платформа» выполнила компания КРИТ, партнер «Форсайта». Сегодня региональный сегмент ГАС «Управление» Вологодской области полностью работает на отечественном ПО.

Технологическая миграция ГАС «Управление» Вологодской области

«На базе только российского ПО возможно создание современных региональных информационно-аналитических систем, обладающих современным дизайном, мощным инструментарием отчетности, визуализации, анализа, моделирования и прогнозирования, с возможностью развития системы, то есть наполнение ее новыми задачами силами специалистов заказчика», – отмечает Шамиль Мухаметдинов, руководитель отдела региональных решений компании КРИТ. По его оценке, весь проект миграции занял три месяца, потребовал суммарных трудозатрат на уровне 12 человеко-месяцев. При этом наибольшая доля трудозатрат пришлась на перевод репозитория системы на новую версию платформы, разработку новой версии веб-приложения и разработку средств интеграции по СМЭВ 3.

Шамиль Мухаметдинов: На базе только российского ПО возможно создание современных региональных информационно-аналитических систем, обладающих современным дизайном, мощным инструментарием отчетности, визуализации, анализа, моделирования и прогнозирования, с возможностью развития системы

Этот опыт важен, в частности, для регионального масштабирования опыта миграции на полностью российское ПО органа власти.

«В регионах есть системы, разработанные на решениях «Прогноза». Их модернизация с помощью новой версии платформы «Форсайт» откроет перед организациями новые возможности для улучшения своей деятельности, – рассказывает Владимир Комов. – Спрос на решения цифровизации в интересах развития в регионах есть. Здесь важно предложить комплексное решение, способное к тиражированию, с хорошими возможностями адаптации к местной специфике».

О богатстве выбора прикладных решений

При любом сочетании системного ПО стек отечественного корпоративного ПО венчает прикладной софт, решающий конкретные бизнес-задачи клиентов. В этой области – свои проблемные точки. Для платформенного решения ключевой, пожалуй, является богатство выбора соответствующих программных решений.

Сама компания «Форсайт» вывела на рынок ряд прикладных решений корпоративного уровня: «Форсайт. Бюджетирование», «Форсайт. Управление инвестициями», объединив под единым брендом с платформенными решениями «Форсайт. Аналитическая платформа» и «Форсайт. Мобильная платформа».

Разнообразие и качество прикладных решений напрямую зависит от количества и «качества» технологический партнеров. Например, партнер «Форсайта» НИИ СОКБ – один из безусловных лидеров российского рынка решений для управления корпоративной мобильностью (Enterprise Mobility Management, EMM). Совместное решение «Защищенная мобильность», созданное на базе двух платформ: «Форсайт. Мобильная платформа» и SafePhone НИИ СОКБ, – представляет собой сертифицированное ФСТЭК средство защиты информации, включающее готовую методологию разработки корпоративных мобильных бизнес-приложений и готовый набор коннекторов к учетным системам, системам отчетности и СУБД.

«Совместное решение «Форсайт» и НИИ СОКБ включает перечень готовых защищенных приложений, позволяет разрабатывать мобильные приложения для бизнеса любой сложности в кратчайшие сроки и обеспечивает информационную безопасность мобильной экосистемы предприятия», – подчеркивает Олег Ассур, архитектор решения SafePhone компании «НИИ СОКБ».

Решение «Защищенная мобильность» позволяет использовать в проектах, не требующих соблюдения строгих требований информационной безопасности, несертифицированное средство криптографической защиты информации, что дает возможность снизить стоимость ИТ-решения.

Юлия Кудрявцева убеждена: «Вывести на рынок новое поколение платформы, снабдить ее мощным дополнительным инструментарием – это только полдела. Главное для захвата рынка – это партнерская экосистема. Я бы сказала, что основное преимущество платформенного решения, которое обеспечивает захват рынка, – это не только «фишки» технологий, но и развитая экосистема партнеров, которая способна такие решения внедрять, кастомизировать, поддерживать».

В этом заключается еще один серьезный вызов идеи импортозамещения, который с первого взгляда не бросается в глаза: за серьезными инвестициями в создание продукта лидерского уровня (на это, по оценке Владимира Комова, ушло примерно полтора года активных разработок команды численностью более 250 человек) следует следующий раунд серьезных инвестиций – в создание партнерской сети. Ведь захват доли рынка, как подметила Юлия Кудрявцева, подразумевает масштаб задействованных ресурсов, которые должны эффективно работать, например, численность консультантов на рынке, уровень их владения соответствующими инструментами. Это краеугольный камень стратегии любого серьезного вендора.

Всякой отрасли – по продвинутой аналитике

Классическая вендорская модель захвата рынка предполагает отраслевую специализацию партнеров и продуктов. По оценке Юлии Кудрявцевой, сегодня наступило время массового перехода предприятий и компаний из разных отраслей от простейшего анализа корпоративных данных типа визуализации к продвинутой бизнес-аналитике.

«Раньше этим занимались, главным образом, банки и телеком-операторы, вынужденные анализировать накопленные клиентские данные ради поиска новой успешной рыночной стратегии, – отмечает Юлия Кудрявцева. – Теперь, например, анализом производственных «больших данных» стали заниматься и промышленные предприятия».

Перечислим ряд таких проектов в различных отраслях экономики.

FMCG

Для торговой компании из сегмента FMCG на базе «Форсайт». Аналитическая платформа» была создана рекомендательная система для стимулирования дополнительных и кросс-продаж. С помощью алгоритмов машинного обучения она строила модель прогнозирования отклика на маркетинговую кампанию по результатам предыдущих кампаний, которая позволила достичь прироста конверсии по разным продуктам от 15% до 112%.

Другому заказчику удалось значительно повысить эффективность сотрудников корпоративного call-центра за счет интеллектуального анализа разговоров клиентов с сотрудниками (решение текстовой аналитики Text Mining для транскрибированных текстов, то есть речи, преобразованной в текст посредством технологий распознавания слитной речи).

Однако, несмотря на то, что собственно анализ данных – это вещь, не зависящая от конкретной отрасли, на верхнем уровне комплексной платформы работа идет с бизнес-процессами, которые имеют ярко выраженную отраслевую специфику. В этой части также продолжают работать классические принципы вендорской стратегии: специфический отраслевой контент, преднастроенные типовые решения для стандартных отраслевых задач, например, отчетность для профильного министерства или оптимизационные задачи конкретных видов.

Пищевая промышленность

Компания Danone, производитель продуктов питания, использует аналитическую платформу «Форсайт» для точного прогнозирования продаж (это критически важно для скоропортящейся продукции) и планирования на его основе молочного баланса.

«Этот проект интересен, в частности, тем, что на основе собираемых производственных данных решаются задачи как краткосрочного, так и долгосрочного прогнозирования», – отмечает Никита Татауров, аналитик по информационным системам компании Danone.

Danone – это сложная территориально-распределенная структура, включающая, в частности, 15 заводов, 50 складских помещений, огромное количество товарных позиций, прямые и непрямые каналы продаж. Оперативные данные собираются ежедневно из нескольких миллионов источников, расположенных на десятках объектах. Все это порождает в общей сложности приблизительно 1 Тб данных для ежедневной обработки. Необходимость синхронизировать все процессы прогнозирования требует наличия оперативных данных со всех площадок в централизованной системе.

«Автоматизация прогнозирования позволила сократить трудозатраты на этот вид деятельности, а достигнутое повышение точности прогноза дало экономию бюджета на 1,5%. Для масштабов Danone даже доли процентов подразумевают миллионы рублей», – рассказывает Никита Татауров. Однако ежедневный прогноз продаж – это еще не все: уточненный прогноз далее поступает в следующий программный модуль, который формирует производственную программу с учетом актуального прогноза продаж в ближайшие сутки.

Металлургия

Крупная металлургическая и горнодобывающая компания создала решение сквозной автоматизации: прозрачный обмен данными осуществляется на всех этапах производственной цепочки: от рудника до печи. Единое ИТ-решение поддерживает все множество технологических переделов, обеспечивая работу сложнейших физических, химических моделей на всех этапах производственных процессов.

Нефтегазовая отрасль

Компания «Транснефть» создала корпоративную информационную систему планирования и отчетности по производственной деятельности (КИС ПО ПД), которая рассчитана на одновременную работу более 1000 пользователей.

«Раньше задача получения производственной отчетности в компании «Транснефть» решалась с помощью таблиц Excel на FTP-серверах, – поясняет Александр Крук, эксперт по продуктам компании «Форсайт». – Теперь в компании создано единое информационное пространство, и оперативное формирование отчетов осуществляется в автоматическом режиме с помощью КИС ПО ПД. Пользователю нужен только веб-интерфейс».

Таким образом, с помощью средств КИС ПО ПД в автоматическом режиме осуществляется комплекс работ с данными на разных уровнях компании: сбор, проверка, агрегация, анализ, хранение, согласование данных. Инструменты мониторинга согласования повышают прозрачность процесса формирования отчетности, а за счет интеграции со смежными корпоративными системами увеличивается полнота отчетности.

По мнению Владимира Комова, одна из важнейших задач вендора – снабдить партнерские компании примерами работающих отраслевых решений, отраслевыми моделями и формами отчетности: «Используя этот опыт, на базе аналитической платформы «Форсайт» они будут создавать собственные отраслевые OEM-решения и совместно с нами продвигать их в соответствующих сегментах рынка. Эта работа уже идет. Несколько партнеров находятся в финальной стадии завершения своих разработок. В частности, коллеги разрабатывают аналитические модели, ориентированные на потребности энергетической отрасли».

Роль государства

Активность российских поставщиков программного обеспечения для энергетики в Минэнерго России отметили позитивно, заметив, что благодаря появлению качественных BI-решений российского производства, уровень доверия к российскому ПО со стороны государственных структур растет. «Пример перевода ГИС ТЭК на отечественное ПО послужит дополнительным импульсом по переходу федеральных органов исполнительной власти к программным решениям российских ИТ-компаний. С уверенностью можно сказать, что этот случай – удачный пример импортозамещения», – сообщили в ведомстве.

Илья Массух, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, подтверждает устойчивую заинтересованность государства в переходе предприятий страны на отечественное ПО.

«Регулярно приходят сведения о том, что тот или иной зарубежный вендор известил организацию о прекращении поставок ИТ-продуктов. Так что начавшийся в стране переход на российское ПО имеет долгосрочный характер». Меры стимулирования такого перехода ощущаются. «Не только госструктуры, но и компании с госучастием все чаще включают в конкурсную документацию требование присутствия программного обеспечения в Реестре отечественного ПО», – замечает Юлия Кудрявцева.

По мнению Владимира Комова, ключевой фактор этой активности государства – долгосрочные стратегические планы перехода на российское ПО: «Это дает возможность строить долгосрочные планы и нам самим, то есть инвестировать в развитие, понимая, что государство помогает формировать спрос, устанавливая правила использования российского ПО. Ведь инвестиции в создание продукта – значительны, для возврата вложенных средств требуется время. Мы надеемся, что этот тренд миграции на отечественное ПО, объявленный государством, сохранится в течение длительного времени, резких изменений правил игры не будет».

Иными словами, залогом успешного решения задачи перехода на отечественное ПО в масштабе страны является баланс между рыночными усилиями коммерческих компаний – разработчиков и степенью поддержки их деятельности со стороны государства. Это весьма тонкая, деликатная сфера, которую легко вывести в неустойчивое состояние ошибочными или неуклюжими действиями одной или другой стороны.

Необходимая для этих целей «критическая масса» платформенных разработчиков – отдельный вопрос. Компания «Форсайт», например, прямо заявляет, что планирует не только вернуться на правах лидера в «магические квадранты» Gartner, но и повторить историю бизнес-успеха компании SAP в масштабе РФ, став национальным стандартом в области управления корпоративными данными. Кто еще не побоится высказать аналогичные амбиции?

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