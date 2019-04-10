СХД с машинным обучением устраняют неполадки раньше, чем они происходят

В демоцентре системного интегратора КОМПЛИТ появился новый продукт Hewlett Packard Enterprise – интеллектуальная технология flash-хранения HPE Nimble. Ведущий инженер отдела серверов и систем хранения данных КОМПЛИТ Кирилл Ордынец рассказал, в чем особенность системы и для каких компаний она подходит.

Что входит в HPE Nimble?

Система хранения данных HPE Nimble объединяет в себе flash-массивы и HPE InfoSight – платформу аналитики и управления жизненным циклом. В модельном ряду HPE Nimble есть как all-flash-массивы для основных нагрузок, так и гибридные flash-системы, объединяющие производительность flash-носителей и экономичность жестких дисков. Гибридные flash-массивы HPE Nimble можно использовать как для основного хранения, так и для резервного копирования и аварийного восстановления данных в комбинации с all-flash.

Другой неотъемлемый компонент HPE Nimble – HPE InfoSight. Это решение воплощает в себе совершенно новый подход к повышению доступности данных и позволяет предотвращать многие неисправности даже за пределами СХД. Происходит это благодаря машинному обучению и предсказательной аналитике на его основе.

Как работает машинное обучение и предсказательная аналитика HPE InfoSight?

Сначала происходит сбор телеметрической информации с датчиков в системах хранения данных и серверах, а также в их окружении (включая сети и платформу виртуализации). Затем проводится обучение с применением алгоритмов математической статистики и нейронных сетей для работы с неструктурированными данными для выявления паттернов в сведениях, поступающих с датчиков от всех устройств по всему миру. На основе наблюдения и обучения анализируются возможные неисправности, после чего вносятся рекомендации, нацеленные на предотвращение неполадок, улучшение производительности и оптимизацию использования ресурсов. И наконец, проводятся действия для автоматического решения проблем и постоянного улучшения опыта работы со всем окружением в ЦОД.

Благодаря машинному обучению и предсказательной аналитике в HPE InfoSight автоматизированы уровни поддержки L1 и L2. Статистика показывает, что подавляющая часть (93%) заявок на поддержку открывается автоматически, и из них 86% решаются до того, как пользователи узнают о возникновении неполадок.

HPE InfoSight позволяет собирать и анализировать сведения со всего стека инфраструктуры. Более чем в половине случаев недоступности данных причины, как правило, кроются не в системе хранения, а в других компонентах ИТ. На основании собранных сведений глобальной телеметрии аналитическая система дает рекомендации по устранению проблем в настоящем и будущем. Исходя из сведений о работе массива и хранимых на нем объемах данных, HPE InfoSight предоставляет прогнозы загрузки системы и емкости, упрощая планирование апгрейдов по объему хранения и/или контроллеров СХД.

Как обеспечивается защита данных?

HPE InfoSight предусматривает многофакторную защиту данных. Производитель гарантирует доступность 99,9999% с автоматизированной поддержкой HPE InfoSight (это не более 30 секунд простоя в год).

С точки зрения информационной безопасности продукт не создаст уязвимости для пользовательских приложений, так как не имеет доступа к данным и программному коду. HPE InfoSight имеет доступ только к телеметрии массива и окружения. И даже телеметрия собирается и передается по защищенным протоколам, а проактивные действия проводятся только с одобрения системного администратора.

Следующий фактор – отказоустойчивость по дискам Triple+ Partity RAID. Система хранения допускает выход из строя трех дисков в одной RAID-группе без потери данных и без остановки доступа к ним. Если это случается, система просто изолирует секторы со сбоями, а также резервирует секторы на SSD для быстрого восстановления.

Кроме того, HPE Nimble контролирует целостность данных для операций чтения и записи внутри массива, а также защищает их с помощью мгновенных снимков, которые выполняются без влияния на производительность. Этот механизм встроен в процесс записи и индексирования данных. Вместе с локальной защитой информации в системах хранения используется репликация, а также шифрование данных.

Какие еще подходы и технологии использует HPE Nimble?

Для эффективной организации хранения данных на массивах используется несколько подходов. Во-первых, остается больше полезной емкости после форматирования и отведения пространства под ОС. Кроме того, применяются контрольные суммы и резервные области за счет работы с SSD.

Как оптимизируются хранимые данные:

1. Дедупликация данных с переменным размером блока, которая оптимизирована под определенные приложения и работает на лету.

2. Компрессия данных на лету, которая запускается после дедупликации. В процессе работы система хранения отслеживает изменения нагрузки на контроллер и в зависимости от этого переключает используемые алгоритмы компрессии.

3. Устранение нулевых блоков из потока данных.

4. Тонкое выделение томов данных, zero-copy клонирование томов.

За счет оптимизированного хранения данных достигается многократная экономия пространства по сравнению с полезной емкостью, полученной после форматирования СХД. Эффективность этих методов производитель подкрепляет еще и тем, что для всех новых all-flash-массивов дает гарантию HPE Store More: суть ее в том, что массивы HPE Nimble all-flash дадут больше эффективной емкости на каждый терабайт, чем любой другой конкурентный all-flash-массив.

Помимо этого, all-flash и гибридные flash-массивы HPE Nimble просты и удобны в установке, настройке и управлении. Для систем хранения возможно горизонтальное (по объему) и вертикальное (по производительности) масштабирование, их также можно объединять в кластер, содержащий до четырех массивов с общим управлением и емкостью.

Оцените возможности платформы HPE Nimble для своей компании лично в демоцентре КОМПЛИТ.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/a13781