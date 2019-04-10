CNews подготовил свежий рейтинг ОФД

Исследовательская группа CNews Analytics подготовила второй рейтинг операторов фискальных данных. Он составлен не только на основе данных о масштабе их бизнеса, но и информации о том, насколько удобными являются предлагаемые ОФД сервисы, как они планируют помогать своим клиентам развивать бизнес и какую полезную информацию предлагают рынку.

В ближайшее время процесс перехода на онлайн-кассы будет в основном завершен. На сегодняшний день к операторам фискальных данных (ОФД) подключено уже около 2,4 млн кассовых аппаратов, установленных в крупных и средних торговых сетях. На третьем этапе, который, если государство не примет решение о переносе сроков, завершится 1 июля 2019 г., их число может увеличиться на 1 млн за счет микро-предприятий без наемных сотрудников и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению. Однако количество чеков, пробиваемых на таких кассах, будет небольшим.

Таким образом, рост рынка ОФД «в ширину» можно считать завершенным. Теперь речь пойдет о том, как удержать уже имеющихся клиентов и какие сервисы им предложить для того, чтобы обеспечить развитие бизнеса.

Методика рейтинга

Именно поэтому при составлении очередного рейтинга CNews методика была немного скорректирована. Конечно, ключевым показателем, определяющим место ОФД, по-прежнему остается масштаб бизнеса. Фактически речь идет о числе обслуживаемых онлайн-касс. Информация о числе подключенных касс была получена в ходе анкетирования ОФД, а также в результате полученных оценок экспертов. Однако по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель имел весовой коэффициент 0,8, в текущем году было решено снизить его до 0,7. Это позволило уделить больше внимания другим параметрам, характеризующим активность участников рейтинга с точки зрения развития клиентских сервисов.

Вторым важным показателем стала «Функциональность личного кабинета» – его весовой коэффициент составляет 0,15. При его формировании учитывалось, предоставляет ли ОФД своим клиентам возможность воспользоваться услугами электронного документооборота, сдачи электронной отчетности в госорганы, а также имеются ли в личном кабинете приложения для сверки, работы с документами, аналитики и т.д.

Третий параметр (весовой коэффициент 0,05) – это возможность подключения дополнительных внешних сервисов. Речь идет о таких возможностях, как подбор новых локаций для магазина и проверка эффективности торговой точки по клиентскому трафику и цене аренды, мониторинге оборота торговых точек для управления активностями по привлечению клиентов в торговые центры и создания гибкой системы арендной платы, получении кредитов в банках-партнерах на основе реальных показателей выручки, инструментах для маркетологов, позволяющих сравнивать себя с рынком и т.д.

Четвертый параметр (весовой коэффициент 0,05) – поддержка системы маркировки, в том числе передача чеков и электронный документооборот с ЦПРТ. На сегодняшний день обязательной маркировке подлежат алкогольная продукция и меха, но в перспективе к ним должны присоединиться табак, обувь, парфюмерия, одежда, фотоаппараты, автопокрышки и т.д.

Пятый параметр (весовой коэффициент 0,05), который может быть и не оказывает существенного влияния на бизнес ОФД, но с точки зрения CNews является важным для всего рынка – это предоставление открытой аналитики на основании собранных данных. Речь идет о публикации различных материалов, характеризующих состояние рынка розничной торговли – сезонной динамике объемов продаж, самых популярных товарах и услугах и т.д.

Результаты исследования

По состоянию на 15 марта 2019 г. в реестре ФНС России было зарегистрировано 20 ОФД. Самым крупным игроком рынка по числу подключенных касс является «Платформа ОФД» – компания занимает около 26,6% рынка. На втором месте «Такском» с показателем 16,5%. Совсем немного отстает от него «Первый ОФД» – на его долю приходится 16,2% онлайн-касс. Четвертое и пятое место занимают «Петер-Сервис Спецтехнологии» (OFD.ru) (12%) и «Ярус» (11,5%). Разрыв в показателях этих компаний также минимален.

В категорию «Другие», на долю которой приходится 1,3% рынка, входят «ИнитПро», «Группа Элемент», «Энвижн Груп», «Вымпел-Коммуникации», «Мультикарта», «Дримкас», «Электронный экспресс», «Корус Консалтинг СНГ» и ОФД «Онлайн».

Доля рынка по числу подключенных касс, %

Источник: CNews Analytics, 2019

Первое место в рейтинге второй год подряд занимает «Платформа ОФД». Компания является лидером не только по масштабам бизнеса, но и предлагает свои клиентам удобный, функциональный личный кабинет, возможность подключения дополнительных сервисов, полноценной работы с системой маркировки. Также «Платформа ОФД» является самым активным поставщиком открытой аналитики рынка. «Мы развиваем комплекс услуг для бизнеса различных сегментов, разной величины», – рассказал в интервью CNews Алексей Баров, генеральный директор «Платформа ОФД». В конце прошлого года компания начала разворачивать инфраструктуру ЭДО для обмена документами не только с самим ОФД, но и с ЦПРТ, ПФР, Росстатом, ФНС, ФСС и др. Уже год существует магазин приложений ОФД, на котором можно приобрести различные полезные бизнес-приложения. Запущен сервис мониторинга оборота арендаторов, позволяющий руководству торговых центров формировать предложения по арендной ставке, развивать маркетинг в целях увеличения трафика клиентов. Расширяется арсенал аналитических и рекомендательных инструментов ОФД для бизнеса разного уровня, таких как анализ товарной матрицы, анализ развития сети, оценка кредитоспособности, инструменты для программ лояльности, поиск новой локации для бизнеса, сравнение себя с рынком.

На второе место с третьего переместился ОФД «Такском». Масштабы бизнеса оператора сравнимы с показателями его ближайшего конкурента «Первого ОФД», но ему удалось обойти его благодаря наличию возможности сдачи электронной отчетности в госорганы через личный кабинет, а также существенно более высокой активности в СМИ.

На третьем месте, как уже было сказано, «Первый ОФД». Компания активно развивает дополнительные сервисы для клиентов. В частности, она стала инициатором объединения собственных данных с данными «Ярус», «Такском» и «Контур» для того, чтобы на их основе предоставлять клиентам наиболее точную аналитику рынка и возможность выстраивать бизнес на базе объективных и, что самое главное, актуальных показателей. «Объединение данных нескольких ОФД – это взаимовыгодное сотрудничество, в результате которого мы все помимо обмена опытом и улучшения наших сервисов получаем новые данные для анализа и повышаем точность наших рекомендаций, – рассказал Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса «Первого ОФД». – Я уверен, что такой подход сможет вывести рынок аналитики на новый уровень. Мы сделали так, чтобы конфиденциальная информация клиентов каждым оператором не раскрывалась, но при этом появилась возможность обработки настоящих больших данных». По его словам, теперь появилась возможность «видеть» практически весь рынок, а значит, с большой точностью анализировать тренды в категориях товаров, в долях производителей, в брендах, в динамике цен и так далее. Это те направления, которые сейчас особенно интересны и ритейлерам, и производителям. В публичном пространстве «Первый ОФД» прославился благодаря обнародованной недавно информации об утечке данных о покупках в магазинах из-за перенастройки кассовой техники.

CNews Analytics: Крупнейшие операторы фискальных данных 2019

№ 2019 № 2018 Название организации Итоговый балл Масштаб бизнеса Функциональность личного кабинета Возможность подключения дополнительных сервисов Поддержка системы маркировки Предоставление открытой аналитики рынка 1 1 Платформа ОФД (Эвотор ОФД) 19,25 18,55 0,45 0,05 0,1 0,1 2 3 Такском 12,225 11,55 0,45 0,05 0,1 0,075 3 2 Первый ОФД 11,84 11,34 0,3 0,05 0,1 0,05 4 5 Петер-Сервис Спецтехнологии (OFD.ru) 9,05 8,4 0,45 0,05 0,1 0,05 5 4 Ярус 8,55 8,05 0,3 0,05 0,1 0,05 6 7 СКБ Контур+Контур НТТ 4,45 3,85 0,45 0 0,1 0,05 7 9 Калуга Астрал 4,1 3,5 0,45 0,05 0,1 0 8 6 Тензор 2,6 2,1 0,45 0 0,05 0 9 8 Тандер 1,65 1,4 0,15 0,05 0,05 0 10 10 Яндекс.ОФД 0,75 0,35 0,3 0,05 0,05 0

Источник: CNews Analytics, 2019

Занимавшие в прошлом году четвертое и пятое место «Петер-Сервис Спецтехнологии» (OFD.ru) и «Ярус» в 2019 г. также поменялись местами. OFD.ru удалось обойти своего ближайшего конкурента и по числу подключенных онлайн-касс (компания работает с таким «монстром» как «Почта России»), и по показателю функциональности Личного кабинета – его клиенты имеют возможность сдачи электронной отчетности в госорганы.

OFD.ru реализовал экосистему продуктов и услуг: например, для интернет-магазинов разработан специальный сервис Ferma, для бизнеса с торговыми автоматами – Venda, для владельцев торговых центров – Renta. Оператор также предоставляет сервис для создания собственных брендированных чеков. В экосистему OFD.ru входят и сервисы больших данных, которые основаны на аналитике массивов обезличенной информации из множества источников. «Они помогают предпринимателям любого масштаба подобрать место для открытия новой торговой точки, оценить уже существующий магазин, подобрать востребованный ассортимент товаров, настроить таргетированную рекламу, даже если нет собственной базы контактов и многое другое», – говорит Антон Румянцев, директор OFD.ru.

Вперед к сервисам

Развитие рынка услуг ОФД опрошенные CNews компании видят в расширении всевозможных сервисов. Так, по словам Алексея Барова, надо упростить и ускорить сбор, сверку и подачу массы документов и отчетов, чтобы помочь клиентам отказаться от «ручных» рутинных процессов и бумажных носителей, высвободить время и ресурсы для более качественной работы с покупателем. «Руководители, менеджеры разного профиля хотят видеть четкую и понятную информацию для принятия решений в своем смартфоне. И этим мы сейчас занимаемся в приоритетном порядке», – говорит он.

Антон Румянцев, уверен, что важным направлением бизнеса операторов фискальных данных станет развитие сервисов на основе обработки больших данных и сервисов для фискализации эквайринга для e-commerce и автоматизированных торговых аппаратов. Кроме того, с внедрением маркировки товаров различных категорий у бизнеса появляется необходимость перехода на электронный документооборот, поэтому операторы фискальных данных, оказывающие собственную услугу электронного документооборота с интеграцией в информационную систему маркировки, получат важное конкурентное преимущество.

Максим Ларькин анонсировал запуск нового продукта – веб-интерфейса с преднастроенными виджетами, с помощью которого коммерческий директор или владелец бизнеса сможет по подписке в удобное время получить любую необходимую ему информацию. Сервис будет недорогим, но массовым. Кроме того, помимо анализа прошлого и настоящего, он видит возможность запуска сервиса предиктивной аналитики. Это позволит прогнозировать, как будет развиваться спрос на те или иные категории товаров, форматы упаковок и так далее. Или, накопив достаточную базу исторических данных, можно будет рассчитывать, как покупатели отреагируют на ту или иную промо- или маркетинговую активность, а следовательно, прогнозировать продажи. «Думаю, это станет возможным уже в 2020–2021 годах», – говорит Максим Ларькин.

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