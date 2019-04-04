Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики

В ближайшее время потребность в создании новых центров обработки данных будет только расти. При этом новые ЦОДы должны быть надежными, энергоэфективными и недорогими. Как этого добиться, обсудили участники организованной CNews Conferences конференции «Эффективный ЦОД 2019».

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Надежность и эффективность

Организация работы ЦОД – сложный процесс. Около 50% центров обработки данных хотя бы раз испытывали серьезные проблемы с организацией энергоснабжения, охлаждения, которые приводили к сбоям. Средние убытки компании от сбоя в ЦОДе – около $750 тыс., говорит Федор Набоков, технический директор Panduit. В качестве примера он привел недавний сбой в работе ЦОДа British Airways, в результате которого около 75 тыс. человек не смогли вылететь вовремя, а убытки авиакомпании составили около 80 млн фунтов стерлингов. Его причиной стал человеческий фактор – сотрудник ЦОДа нарушил регламент включения ИБП.

Как показывает статистика, наиболее распространенными ошибками человека являются cлучайное отключение питания или медных/оптических патч-кордов, намеренное подключение нагрузки, вызывающее срабатывание автоматических выключателей, или патч-кордов. Федор Набоков рассказал о решениях компании Panduit, которые помогут свести к минимум вероятность таких ошибок.

Цифровая трансформация потребует модернизации и адаптации ИТ-инфраструктуры, а это ресурсоемкий и длительный процесс. Гиперконвергентная инфраструктура позволяет сократить как временные, так и финансовые затраты. «Гиперконвергентная инфраструктура, в которой широко использованы облачные технологии, позволяет организации создать основу для цифровой трансформации, обеспечивающую развитие цифровизации с наименьшими издержками, – продолжает Александр Михайленко, руководитель проектного отдела компании «Открытые технологии виртуализации». – Она применима для решения задач, связанных с консолидацией, но все-таки мы признаем, что подобного класса решения не являются волшебной пилюлей, которая подойдет абсолютно для всех сценариев использования. Гиперконвергентная инфраструктура предполагает коренную перестройку подхода к построению ИТ-систем. По сути, мы говорим о построении ИТ-инфраструктуры как сервиса, подобного тому же облаку Amazon, однако на собственной аппаратной базе организации».

Управление инфраструктурой централизуется в единой графической панели, общие ресурсы делятся по проектам и ограничиваются квотами. Пользователю негде ошибиться, система просто не даст этого сделать, поэтому часть рутинных ИТ-операций, таких как создание виртуальных машин, подключение дисков, и т.п. ИТ-администратор может передать конечным пользователям в рамках квоты. Это позволяет реализовать модель инсорсинга, когда ИТ-отдел предлагает пользователям сервисы и ресурсы. Александр Михайленко привел несколько кейсов, реализованных компаний для заказчиков.

















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 В ближайшее время потребность в создании новых центров обработки данных будет только расти. При этом новые ЦОДы должны быть надежными, энергоэфективными и недорогими. Как этого добиться, обсудили участники организованной CNews Conferences конференции «Эффективный ЦОД 2019».

Давид Гюлназарян, менеджер по развитию оборудования для охлаждения ЦОД Alfa Laval, рассказал о новом подходе к охлаждению ЦОД. Серверы можно охлаждать как воздухом, так и жидкостью. В настоящее время жидкостное охлаждение использует только около 1% участников рынка. Кроме того, системы охлаждения могут работать как в режиме чиллинг, так и фрикулинг. Компания Alfa Laval специализируется на методах, которые максимально используют преимущества естественного охлаждения, и предлагает технологии для систем охлаждения серверов, которые обеспечивают снижения потребления электроэнергии до 80% в сравнении с современными технологическими стандартами. Это оборудование для естественного охлаждения как воздухом, так и жидкостью, а также оборудование для охлаждения серверов с помощью концепции Low Speed Ventilation.

Как оптимизировать затраты

Ольга Габова, руководитель группы управления ЦОД, вице-президент Райффайзенбанка, поделилась опытом управления центрами обработки данных. В 2011 году у Райффайзенбанка было 11 ЦОДов в регионах и 5 в Москве. Их совокупная мощность составляла 128 стойко-мест или 450 кВт, то есть 3,5 кВт/стойку. Управлять ими было очень сложно.

На первом этапе было решено провести инвентаризацию оборудования и взаимосвязей между ним. Это позволило освободиться от лишнего и перейти ко второму этапу – виртуализации. На третьем этапе было решено заняться описанием жизненного цикла оборудования, по итогам которого стало понятно, что и когда придется менять. Четвертый этап – это внедрение автоматизированной системы учета оборудования и контроля за его состоянием. После каждого этапа происходила оптимизация имеющихся мощностей. В результате r 2019 году банк полностью избавился отплощадок в регионах, сохранил 3 площадки в Москве, в которых расположено 92 стойко-места общей мощностью 438 кВт, то есть 4,8 кВт/стойку.

Результаты оптимизации ЦОД





Источник: Райффайзенбанк, 2019

Артем Папета, советник руководителя представительства правительства Калининградской области при Правительстве Москвы, рассказал о льготах, которые предоставляются ИТ-компаниям, решившим открыть бизнес в регионе, и предложил участникам конференции всерьез задуматься о такой возможности. Тем более, что в Калининградской области пока нет крупных ЦОДов, а оптоволоконными линиями связи она обеспечена достаточно хорошо.

Преференции для компаний-резидентов ОЭЗ





Источник: Правительство Калининградской области, 2019

Сервисы цифровой экономики требуют новых площадей ЦОД, но весьма специфичных. Новые ЦОДы должны быть недорогими как при постройке, так и в эксплуатации, энергоэффективными и иметь мощность около 50 кВт/стойку, говорит Сергей Белик, независимый эксперт. В Москве температура выше 25°С наблюдается не более 375 часов за год, что дает возможность использовать для охлаждения ЦОД уличный воздух. Сергей Белик рассказал о двух реализованных по этой технологии ЦОДах, которые безотказно работают уже более года. При этом стоимость их эксплуатации на 30 -50 % ниже, чем у традиционных ЦОД.

Илья Басин, руководитель проекта по инженерным системам «СБ Девелопмент», уверен, что курс на энергоэффективность – это стратегическое решение, которое должно быть подкреплено и волей руководства, и организационными мерами, и финансированием. «Существуют решения, которые не окупятся никогда, поэтому все надо тщательно просчитывать», – уверен он. При этом очень важно соблюсти баланс между энергоэффективностью и отказоустойчивостью.

Он подробно рассказал, как повысить эффективность путем развития ИТ или ИТС- решений, за счет развитой системы обслуживания и управления услугами ЦОД или оптимизации тарифных схем с поставщиками инфраструктурных ресурсов.

Вопросу снижения затрат на эксплуатацию ЦОД посвятил свое выступление независимый эксперт Денис Тукалевский. Он привел пример, когда для этих целей была создана специальная служба, а проекты инсталляции нового оборудования были переданы на аутсорсинг. В результате число сотрудников удалось сократить с 34 до 15 человек, а затраты – на 54%. Среди минусов такого подхода эксперт назвал высокие затраты на первичное обучение и адаптацию персонала, а также на регламентирование деятельности и поддержку документации.





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