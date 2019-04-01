Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г.

Изменения в федеральном законодательстве затронули такие сферы, как регулирование обмена информацией и документами между участниками банковской группы, защита информации, административные правонарушения в сети, межведомственный электронный документооборот и реализация госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики». На региональном уровне новые законодательные акты касаются информационной политики субъектов РФ, а также мер социальной поддержки отдельных категорий жителей регионов в связи с переходом на цифровое телерадиовещание.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 32–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов»

Президент РФ подписал поправки к «антиотмывочному» закону. Для организаций – участников банковской группы (холдинга) прописаны правила обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации. Предусмотрено составление целевых правил внутреннего контроля банковской группы (банковского холдинга).

Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования. Головные кредитные организации банковских групп (холдингов) разрабатывают и утверждают целевые правила внутреннего контроля в течение 180 дней со дня принятия акта ЦБ РФ, устанавливающего требования к таким правилам.

Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 31–ФЗ «О внесении изменений в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Поправки к Закону об информации предусматривают блокировку сайтов, где распространяются ложные сведения под видом достоверных («фейковые» новости). Роскомнадзор на основании обращения Генпрокурора или его заместителя должен уведомить сетевое издание о необходимости удаления информации, а то, в свою очередь, обязано незамедлительно ее удалить. В противном случае надзорное ведомство приказывает операторам связи заблокировать сайт.

Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 30–ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Скорректирован Закон об информации. Поправки касаются размещения в интернете материалов, которые в неприличной форме выражают явное неуважение к обществу, государству, гербу, гимну, флагу, Конституции РФ и органам госвласти.

Неприличной признается форма, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. Генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием принять меры по удалению указанных материалов либо ограничить доступ к распространяющим их информационным ресурсам при отказе от удаления.

Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 28–ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Установлена административная ответственность за выражение в интернете явного неуважения к обществу и государству. Наказывать будут за распространение в сети информации, которая выражает в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции РФ или госорганам. За это предусмотрены значительные штрафы, а при повторном совершении такого правонарушения вместо штрафа могут назначить административный арест. Обо всех случаях возбуждения дел об указанных правонарушениях полиция в течение суток должна уведомить органы прокуратуры.

Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 27–ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Введена административная ответственность за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации. Речь идет о размещении под видом достоверных сообщений ложных сведений, которое создало угрозу или повлекло: вред здоровью либо смерть граждан; вред их имуществу; массовое нарушение общественного порядка или общественной безопасности; создание помех или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности.

Размеры штрафов для граждан варьируются в пределах от p30 тыс. до 400 тыс., для должностных лиц – от p60 тыс. до 900 тыс., для организаций – от p200 тыс. до 1,5 млн. Возможна конфискация предмета административного правонарушения. Обо всех случаях возбуждения указанных административных дел в течение суток уведомляются органы прокуратуры. Закон вступает в силу со дня его опубликования и не имеет обратной силы.

Постановление Правительства РФ от 2 марта 2019 г. N 234 «О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Правительство РФ разработало новый порядок управления программой «Цифровая экономика Российской Федерации», которым определены: функциональная структура системы управления; порядок разработки, мониторинга и контроля выполнения федеральных проектов; ответственные органы и организации. Часть поправок связана с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти. Ранее изданное постановление по этим вопросам утратило силу.

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2019 г. N 285 «О внесении изменения в перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов и результатом предоставления которых является документ, содержащий информацию из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги»

Кабмин дополнил перечень госуслуг, оказываемых через МФЦ по принципу «одного окна». Новая услуга – оповещение предпенсионеров об отнесении их к этой категории.

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. N 273 «О внесении изменений в Положение о системе межведомственного электронного документооборота»

В состав участников межведомственного электронного документооборота вошли организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед Правительством РФ.

Постановление Правительства РФ от 2 марта 2019 г. N 236 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Правительство снизило объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» из средств федерального бюджета в 2018 г. со p104 до 103 млрд. При этом повышены планируемые к 2020 г. объемы ежегодной добычи нефти, газа и угля. Кабмин также уточнил сведения о показателях (индикаторах) госпрограммы, в том числе по регионам.

Региональное законодательство

Постановление Правительства Воронежской области от 18 марта 2019 г. N 246 «Об информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет»

Портал является официальным сайтом Правительства Воронежской области и исполнительных органов государственной власти области, не имеющих своего официального сайта. Адрес Портала в сети Интернет – www.govvrn.ru.

Оператором Портала определен департамент цифрового развития Воронежской области, который обеспечивает техническую работоспособность, защиту информации и функциональное развитие Портала. Техническое обеспечение информационного наполнения Портала осуществляет автономное учреждение Воронежской области «Информационно–технологический центр Воронежской области». Утверждена информационная структура Портала: перечень тематических разделов, интерактивных сервисов, электронных форм и ответственных за их информационное наполнение.

Также утвержден регламент информационного наполнения и технического сопровождения Портала, сроки размещения и порядок публикации информации. Запрещено использовать Портал в целях предвыборной агитации и коммерческой рекламы. Определен порядок функционирования интерактивных сервисов Портала: «Общественная приемная», «Сообщи о фактах коррупции», «Запись на прием», «Обратная связь», «Голосования» и др.

Утверждены перечень обязательных информационных материалов для публикации на Портале и перечень сведений, необходимых для перевода государственной/муниципальной услуги в электронный вид на базе Портала. Постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 г.

Приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 4 марта 2019 г. N 25 «Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных образовательных организаций и иных государственных учреждений, подведомственных комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и представления указанными лицами данной информации»

Определены правила и сроки размещения комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных образовательных организаций и иных государственных учреждений, подведомственных комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и порядок представления информации о среднемесячной заработной плате указанными лицами.

Среднемесячная заработная плата рассчитывается государственным учреждением за календарный год в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, и представляется в отдел планирования и финансирования комитета ежегодно не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, на бумажном носителе и в электронном виде.

Сведения предоставляются в отношении сотрудников государственных учреждений состоящих в трудовых отношениях по состоянию на 31 декабря отчетного периода. Информация размещается отделом ведомственных информационных систем и документационного обеспечения комитета на сайте комитета в составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Противодействие коррупции» не позднее 15 мая года, следующего за отчетным. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Приказ Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 5 марта 2019 г. N 39–о/д «О внесении изменений в Регламент подключения к системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае и работы с электронными сообщениями, электронными документами и (или) электронными копиями документов в системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае, утвержденный приказом министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 19 марта 2018 г. N 59–о/д»

Определена организация отправки и получения электронных документов и электронных сообщений, отправляемых и поступающих с использованием федеральной системы от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и иных госорганов. Создание РК в СЭДД «Дело» осуществляется службами делопроизводства участников МЭДО. К РК прикрепляется электронный документ и (или) электронная копия документа.

Отмечено, что порядок подготовки проектов правовых актов Губернатора, Правительства, приказов аппарата Правительства в электронном виде с использованием СЭДД «Дело» осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Регламентом аппарата Правительства Ставропольского края. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2019 г. N 391 «Об использовании в государственных органах Республики Саха (Якутия) федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»

На базе Федерального портала государственной службы и управленческих кадров создана Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы России. На официальном сайте единой системы размещается информация о кадровом обеспечении аппаратов судов, государственных и муниципальных органов. В ней обрабатываются справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера чиновников, проводится анализ указанных в них сведений. В рамках единой системы осуществляется межведомственное взаимодействие в сфере противодействия коррупции.

Госорганы Республики Саха (Якутия) должны использовать федеральную государственную информационную систему в области государственной гражданской службы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации». Ответственным за техническое сопровождение работы госорганов Республики Саха (Якутия) в указанной единой системе определено Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

Указ Губернатора Ивановской области от 4 марта 2019 г. N 24–УГ «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Ивановской области в сфере информационно-коммуникационных технологий и организации информационного взаимодействия»

Уполномоченным органом государственной власти Ивановской области в сфере информационно-коммуникационных технологий и организации информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и (или) автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти стал Департамент развития информационного общества Ивановской области. Указ вступает в силу с 5 марта 2019 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 г.

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 марта 2019 г. N 149 «Об утверждении Концепции формирования и развития системы психологической помощи населению в Республике Татарстан на 2019–2022 годы и Регламента межведомственного информационного взаимодействия субъектов системы психологической помощи населению в Республике Татарстан»

Разработана концепция формирования и развития системы психологической помощи населению в Республике Татарстан на 2019-2022 гг. Концепция определяет цели, задачи, принципы и основные направления реализации государственной политики в сфере развития психологической помощи населению. Концепция является основой интеграции деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления при разработке мер, направленных на развитие системы психологической помощи населению. Перечислены субъекты данной системы.

Целью формирования и развития системы определено обеспечение социальной защищенности и психологического благополучия населения, создание гарантий реализации права граждан на получение квалифицированной психологической помощи. Реализация концепции основана на использовании единых стандартов оказания психологической помощи населению, единой системы контроля качества оказываемых психологических услуг и аттестации психологов. Финансовое обеспечение деятельности субъектов системы может осуществляться за счет средств бюджета республики и местных бюджетов, средств, предусмотренных на реализацию госпрограмм, поступлений от предприятий и организаций, фондов, общественных объединений, спонсорской помощи, средств, полученных в результате оказания работ и услуг, реализации внебюджетных социальных проектов и других источников.

Постановление Правительства Рязанской области от 12 марта 2019 г. N 56 «О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 307 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие информационного общества, инновационной деятельности и промышленности» (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от 29.04.2015 N 100, от 11.11.2015 N 279, от 29.12.2015 N 338, от 17.02.2016 N 25, от 27.04.2016 N 89, от 07.07.2016 N 149, от 07.10.2016 N 238, от 21.12.2016 N 300, от 05.04.2017 N 57, от 18.09.2017 N 222,от 06.12.2017 N 329, от 12.12.2017 N 349, от 19.12.2017 N 374, от 17.04.2018 N 104, от 21.08.2018 N 245, от 16.10.2018 N 292, от 31.10.2018 N 310, от 19.12.2018 N 380)»

Финансирование госпрограммы увеличено на 954,8 млн. рублей, из которых 638,5 млн. рублей – средства федерального бюджета. В процессе реализации программных мероприятий запланировано достижение следующих показателей: увеличение доли государственных медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, а также обеспечивающих информационное взаимодействие с единой системой (ЕГИСЗ), с 47% до 95%; увеличение доли государственных медицинских организаций, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения Рязанской области, с 0% до 84%; увеличение доли государственных медицинских организаций, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, с 0% до 28%.

«Об утверждении Положения об официальном сайте Правительства Рязанской области» (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 13.04.2016 N 71)»

Основанием для размещения информации на сайте является зарегистрированное в установленном порядке письмо, направленное с использованием системы электронного документооборота «Дело» в электронном виде на имя заместителя руководителя аппарата Правительства Рязанской области, в соответствии с утвержденным распределением обязанностей. В случае невозможности направления письма по системе «Дело» оно предоставляется в бумажном виде.

Определено, что тексты нормативных правовых актов Губернатора, Правительства или ЦИОГВ Рязанской области для размещения на сайте предоставляются в формате, исключающем несанкционированное преобразование (редактирование) (в формате PDF), а также в форматах DOC, DOCX или RTF. Также изменена базовая структура официального сайта Правительства Рязанской области.

Закон Краснодарского края от 11 марта 2019 г. N 3990–КЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края в связи с переходом на цифровое телерадиовещание»

В Краснодарском крае для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, имеющих в соответствии с законодательством право на назначение государственной социальной помощи в виде социального пособия, установлена дополнительная мера социальной поддержки – единовременная выплата на возмещение расходов по приобретению пользовательского оборудования для подключения к цифровому телерадиовещанию.

Выплата предоставляется в размере документально подтвержденной фактической стоимости последнего, но не более: p4500 – в случае проживания вне зоны охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов (необходима спутниковая антенна); p1000 – проживающим в зоне охвата названной сетью трансляции (достаточно специальной приставки). Оговорен порядок предоставления этой меры поддержки. Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и действует до 1 июля 2020 г.

Закон Новосибирской области от 1 марта 2019 г. N 353–ОЗ «О компенсации расходов на приобретение и установку (монтаж, подключение) пользовательского оборудования (оконечного оборудования), необходимого для получения возможности просмотра и (или) прослушивания цифровых эфирных общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов» (не вступил в силу)

Отдельным категориям граждан, проживающих на территории Новосибирской области, предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде компенсации расходов на приобретение и установку (монтаж, подключение) пользовательского оборудования (оконечного оборудования), необходимого для просмотра и (или) прослушивания цифровых эфирных общероссийских обязательных общедоступных теле- и (или) радиоканалов.

Право на компенсацию имеют одиноко проживающие граждане, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Новосибирской области на дату обращения за компенсацией; граждане, проживающие в составе семьи, размер среднедушевого дохода которой не превышает величину прожиточного минимума в Новосибирской области; инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто.

Гражданам, проживающим в населенных пунктах, находящихся вне зоны охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, компенсация предоставляется в размере фактических расходов на приобретение и установку (монтаж, подключение) оборудования, но не более 6 000 руб. Гражданам, проживающим в населенных пунктах, находящихся в зоне охвата сетью, компенсация предоставляется в размере фактических расходов на приобретение и установку (монтаж, подключение) пользовательского оборудования, но не более 1 000 рублей. Компенсация предоставляется однократно. Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г., и действует до 31 декабря 2019 г.

Постановление Правительства Ивановской области от 19 марта 2019 г. N 104-п «Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в целях компенсации затрат на приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию в 2019 году в Ивановской области»

Получателями адресной социальной помощи являются малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане Российской Федерации, соответствующие одновременно следующим условиям: проживающие на территории Ивановской области; имеющие среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума, установленного в Ивановской области в расчете на душу населения; приобретшие пользовательское оборудование для подключения к цифровому телевизионному вещанию в период с 01.07.2018 по 31.08.2019.

Адресная социальная помощь оказывается один раз по одному адресу места жительства семьи, гражданина. Адресная социальная помощь оказывается семьям и гражданам по заявлению путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет в кредитной организации. Постановление вступает в силу с 30 марта 2019 г.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 марта 2019 г. N 78 «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию в Чувашской Республике»

Малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам Чувашии предоставляется компенсация расходов на приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию в Чувашской Республике. Выплата компенсации осуществляется через отделы социальной защиты населения, Центры предоставления мер социальной поддержки. Компенсация выплачивается единовременно в размере фактической стоимости приобретенного в период с 1 октября 2018 г. по 31 июля 2019 г. оборудования в размере от 1750 рублей до 6500 рублей (для различных категорий заявителей). Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации принимается отделом социальной защиты населения в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. Постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 15 марта 2019 г. N 66 «Об утверждении Порядка возмещения малообеспеченным многодетным семьям, проживающим на территории Республики Марий Эл, расходов на приобретение оборудования для приема телевизионных каналов цифрового эфирного телевидения, спутникового телевидения или расходов на приобретение телевизионных приемников, поддерживающих цифровое эфирное вещание, в 2019 году»

Право на получение единовременной денежной компенсации имеют малообеспеченные многодетные семьи, проживающие на территории республики, которые приобрели оборудование или телевизионные приемники с 1 января 2019 г., имеющие на момент приобретения оборудования или телевизионных приемников статус многодетной семьи и получающие ежемесячное пособие на ребенка. Многодетная семья имеет право получить единовременную денежную компенсацию 1 раз. Компенсация выплачивается в размере понесенных расходов, но не более 1 500 рублей. Для получения единовременной денежной компенсации один из родителей обращается не позднее 30 сентября 2019 г. в центр предоставления мер социальной поддержки населению в городе (районе) по месту жительства с письменным заявлением. Центр не позднее 10 календарных дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении единовременной денежной компенсации. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 11 марта 2019 г. N 296 «О проведении публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края на 2020/2021 учебный год»

Проводится публичный конкурс по распределению контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края на 2020-2021 учебный год. Конкурсные заявки принимаются с 12 марта 2019 г. до 10 часов утра 12 апреля 2019 г. Установлены критерии принятия решения о распределении контрольных цифр приема, регламентировано проведение конкурса.

Мониторинг подготовлен специалистами компании «Гарант».

С полными текстами документов можно ознакомиться в системе ГАРАНТ.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/a13661