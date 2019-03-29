ОФД объединяются для работы с большими данными

Появление онлайн-касс и операторов фискальных данных, которые занимаются обработкой и передачей сведений о проданных товарах и оказанных услугах, привело к формированию огромного массива данных. О том, какую полезную информацию из них можно извлекать, как будет развиваться рынок аналитики данных ОФД и что в результате получат ритейлеры и производители, в интервью CNews рассказал Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса «Первого ОФД».

CNews: Внедрение онлайн-касс привело к резкому росту количества данных на рынке ритейла. Вы можете хотя бы приблизительно оценить их объемы?

Максим Ларькин: Данные – это основной тренд XXI века. Они формируются везде. Например, один самолет генерирует в течение полета более 500 Гб информации. Уже появляются новые специальности и формируются новые институты по работе с данными. Речь идет о дата-сайентистах и дата-инженерах, которые, по сути, являются научными сотрудниками, и фабриках по обработке данных – таких, как «Яндекс», Facebook и другие. Результатом их работы являются продукты или сервисы, которые делают нашу жизнь лучше. Конечно, с нашего с вами разрешения.

Так эволюция дошла и до кассового рынка, на котором появились операторы фискальных данных. На данный момент на рынке зарегистрировано около 2,4 миллиона касс, которые генерируют около 120 миллионов чеков в сутки. Из них порядка 25 миллионов поступают в «Первый ОФД». Это каждый пятый чек. За 2 года существования «Первого ОФД» в нашей базе данных накопилось 14,5 миллиардов чеков. Если перевести эти значения в объем информации, то получится около 40 гигабайт в день. У нас уже есть 200 терабайт накопленных данных.

CNews: Сколько времени вы обязаны хранить эти чеки?

Максим Ларькин: Оператор фискальных данных должен хранить чеки в течение пяти лет.

CNews: Какие данные вы получаете с касс?

Максим Ларькин: При взаимодействии «касса – ОФД» о каждой покупке передается документ, который содержит в себе более 30 полей. Это не только привычные для нас данные о номенклатуре товара, объемах продаж, цене, дате, времени и месте покупки, но и, например, маркировка товара, которая введена для табака и прочих товаров, список которых будет увеличиваться. По закону мы имеем право использовать только часть этой информации, обеспечивая конфиденциальность сведений о продавце.

Таким образом, мы оперируем стандартными показателями – это данные о товарах, объеме продаж, цене. Далее уже работают наши алгоритмы, которые производят расчет вытекающих из этого величин, таких как канал продаж, сопутствующие товары, безналичные или наличные продажи и т.д. Наше главное преимущество – это широта взгляда (отсутствие ограничений по товарам, услугам, географии), точный и максимально гранулярный уровень данных в разрезе абсолютных, а не расчетных показателей продаж с точностью до минуты.

CNews: Когда я прихожу в магазин и расплачиваюсь картой, вы можете определить, кто именно совершил покупку?

Максим Ларькин: Нет, у оператора нет информации о конкретном покупателе. Другое дело, что мы сотрудничаем с банками – например, с «Тинькофф». И тогда, если вы пользуетесь соответствующими сервисами банка и оплачиваете покупку его картой, то через день получаете чек. Таким образом, банк с вашего согласия может анализировать именно ваши покупки.

CNews: Если говорить о качестве данных, то как в каждом отдельном ОФД представлены все регионы, все типы бизнеса и пр.?

Максим Ларькин: Для начала небольшое отступление. Человечество придумало статистику как отдельную науку, так как не было физической возможности собрать все данные воедино. В терминах статистики это называется генеральной совокупностью. Большие данные, в том числе ОФД, работают как раз с генеральной совокупностью событий, а не со статистикой (небольшой выборкой), что делает качество данных намного выше.

Максим Ларькин: Помимо анализа прошлого и настоящего, в перспективе мы видим возможность запуска сервиса предиктивной аналитики

Что касается того, как в каждом ОФД представлены разные типы бизнеса, то всеоператоры работают и с аптеками, и с продуктовыми магазинами, и с автозаправочными станциями, и так далее. Причем, во всех регионах России. Этого вполне достаточно для анализа. Более того, у нас есть преимущество – мы работаем на Дальнем Востоке и в других труднодоступных местах, а данных об этих регионах не так много.

CNews: Какие перспективы, на ваш взгляд, открываются в связи с появлением таких новых источников информации, как данные ОФД?

Максим Ларькин: Основная перспектива, которая открывается перед заказчиками, – это возможность получить результат в виде аналитики рынка, инсайтов и рекомендаций быстро, максимально широко и точно. Наша цель – дать ответы на прицельные вопросы бизнеса и встроить результаты нашей работы в ежедневные бизнес-процессы клиента.

CNews: Какую аналитику вы уже предоставляете вашим заказчикам? В чем ее сильные и слабые стороны?

Максим Ларькин: Список сервисов уже достаточно большой. Сейчас наши клиенты могут заказать мониторинг ситуации в прежде недоступных сегментах рынка – по гео-признаку или типу торговли, получить информацию о дистрибуции полочной цены (в каком количестве магазинов ваш товар продается по определенной цене) или об отсутствии товара на полке, заказать анализ сопутствующих товаров, промо-аналитику на базе ежедневных продаж, провести оценку запуска новых продуктов, эффективности команды продаж или маркетинговых активностей.

Сильные стороны нашей аналитики можно описать тремя словами: достоверность, оперативность, точность. Мы оперируем абсолютными показателями и не применяем методы экстраполяции данных. Мы имеем возможность формирования динамических отчетов, то есть отчетов в режиме реального времени, – это главное преимущество оператора фискальных данных.

Что касается слабых сторон. Миллиарды чеков, в каждом из которых написаны те или иные наименования товаров без какого-либо стандарта, с ошибками и сокращениями – крайне сложный материал для анализа. При создании аналитической системы мы используем множество технологий: машинное обучение, статистические модели, стандартизированные методологии и многие другие современные подходы. В этом нам помогают, в том числе, и наши клиенты-производители, которые делятся своими компетенциями и стандартами в создании каталога для лучшего распознавания номенклатуры. Также сейчас появляются такие партнеры, как ЦРПТ, которые внедряют маркировку товара и создают единый национальный каталог.

Конечно, список предлагаемых нами услуг будет расширяться. Сейчас мы активно завоевываем рынок производителей товаров в сфере FMCG и фармацевтических компаний. Наши продукты способны произвести революцию в продажах таких товаров.

CNews: Можете привести какой-нибудь пример?

Максим Ларькин: Давайте представим, что вы – крупная компания по производству газированных напитков, которая вчера выпустила на рынок новый вид товара. Вам важно оперативно получить точную информацию, как он продается в супермаркетах и в магазинах «у дома» в Москве. С нашей помощью вы можете прямо на карте города в режиме онлайн наблюдать, что происходит в той или иной зоне города. И это только начало. По плану месяцев через пять мы сможем предоставить производителю доступ к веб-интерфейсу, где он сможет сам, выбрав нужную категорию, видеть в режиме реального времени, как продается любая его продукция.

Максим Ларькин: Основная перспектива, которая открывается перед заказчиками, – это возможность получить результат в виде аналитики рынка, инсайтов и рекомендаций быстро, максимально широко и точно

CNews: Обработкой фискальных данных занимаются 20 ОФД. Понятно, что для получения наиболее точной картины надо обрабатывать данные не одного ОФД, а, как минимум, топ-5. Недавно «Первый ОФД», «ОФД-Я» и «Такском» объявили о том, что готовы объединить свои данные. Как это повлияет на рынок аналитики данных?

Максим Ларькин: Сейчас есть договоренность о сотрудничестве между 4 операторами – кроме перечисленных, это «Контур». Еще с рядом ОФД мы ведем переговоры. В среднем, вместе мы покрываем порядка 70-75% рынка.

Важно подчеркнуть, что для решения многих бизнес-задач не обязательно иметь полные данные о рынке. Так, промо-анализ, анализ инкрементальности новых запусков, сопутствующих товаров в чеках и многое другое можно делать на основании 20% данных, которые есть у «Первого ОФД». Это статистически значимая выборка, в которой представлены все регионы и каналы продаж, что позволяет говорить о высокой релевантности результатов анализа.

Однако, объединение данных нескольких ОФД – это взаимовыгодное сотрудничество, в результате которого мы все помимо обмена опытом и улучшения наших сервисов получаем новые данные для анализа и повышаем точность наших рекомендаций.

Я уже говорил,чем отличаются большие данные от статистики. Статистка основана на ограниченной выборке и экстраполяции. Многих производителей это не устраивает, потому что они не видят точной информации, но вынуждены выставлять на ее основе KPI. Кроме того, в конце года, как правило, происходит перерасчет статистических показателей. Мы не будем заниматься экстраполяцией, научим машину разбирать каталог так, что к нему невозможно будет придраться, и добьемся того, что погрешность наших данных не будет превышать 2%.

Я уверен, что такой подход сможетвывести рынок аналитики на новый уровень. Все участники этого проекта – не конкуренты, а, скорее, партнеры. Мы сделали так, чтобы конфиденциальная информация клиентов каждым оператором не раскрывалась, но при этом появилась возможность обработки настоящих больших данных. Таким образом, у наших заказчиков в зависимости от задач, которые они хотели бы решить, будет возможность использовать данные одного, двух или всех ОФД, участвующих в проекте.

CNews: Как другие игроки с рынка отнеслись к этой инициативе?

Максим Ларькин: С интересом. Я хотел бы подчеркнуть, что мы готовы к сотрудничеству и совместным проектам со всеми игроками рынка.

CNews: ФНС накладывает какие-то ограничения на вашу работу с данными?

Максим Ларькин: В соответствии с 54-ФЗ, оператор фискальных данных может осуществлять обработку фискальных данных в статистических или иных исследовательских целях при условии обязательного обезличивания. Мы строго следуем этому принципу.

CNews: Какие новые возможности появятся у ваших клиентов после объединения данных нескольких операторов?

Максим Ларькин: Мы видим практически весь рынок. А, значит, можем с большой точностью анализировать тренды в категориях товаров, в долях производителей, в брендах, в динамике цен и так далее. Это те направления, которые сейчас особенно интересны и ритейлерам, и производителям.

CNews: Вы уже видите реальный интерес к таким сервисам или пока занимаетесь евангелизмом?

Максим Ларькин: К нам уже приходят производители, ритейлеры иdigital-агентства. Наша главная цель – встроиться в бизнес-процесс клиента так, чтобы он мог координировать работу своих сотрудников, своего бизнеса на основе актуальных данных. И мы объясняем это нашим клиентам. Так что в этой части евангелизм еще присутствует. В то же время, мы занимаемся развитием аналитики уже больше года, и у нас есть контракты с заказчиками, мы участвуем в конкурсах на предоставление таких услуг. Скоро появятся и публичные кейсы.

Конечно, работать с компаниями FMCGотрасли, производителями табака и алкоголя очень интересно. Но существует огромный пул производителей, которые не располагают выделенным бюджетом под аналитические проекты, но при этом имеют большое желание, как минимум, мониторить тренды. В то же время, они не могут содержать штат сотрудников-профессионалов и инфраструктуру, которые позволят правильно интерпретировать имеющиеся у них данные. Для них у нас будет запущен продукт, о котором я говорил ранее – веб-интерфейс с преднастроенными виджетами. Коммерческий директор или владелец любого бизнеса сможет по подписке в удобное время получить любую необходимую ему информацию. Мы планируем сделать этот сервис недорогим, но массовым.

CNews: Как вы видите перспективы развития этого направления?

Максим Ларькин: Помимо анализа прошлого и настоящего, в перспективе мы видим возможность запуска сервиса предиктивной аналитики. Мы сможем прогнозировать, как будет развиваться спрос на те или иные категории товаров, форматы упаковок и так далее, это позволит нашим клиентам стать трендсеттерами рынка. Или, накопив достаточную базу исторических данных, мы сможем рассчитывать, как покупатели отреагируют на ту или иную промо- или маркетинговую активность, а следовательно, прогнозировать продажи. Это позволит нашим клиентам повышать уровень сервиса, держать необходимый запас товара на полке, вовремя и в полном объеме осуществлять поставки. Думаю, это станет возможным уже в 2020-2021 годах.

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