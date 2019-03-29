Клиентские лицензии Microsoft: выбираем варианты

Использовать пиратское ПО в бизнесе уже не так выгодно и безопасно, как раньше. С одной стороны на компании давят правоохранительные органы, с другой – киберпреступники. Но до сих пор более 60% организаций в России применяют контрафактный софт. Изменить эту ситуацию и снизить риски бизнеса помогают гибкие правила лицензирования, предлагаемые вендорами ПО. В частности, заказчики могут выбрать один из вариантов серверных лицензий клиентского доступа (CAL – Client Access License) Microsoft.

Атаки вирусов-шифровальщиков WannaCry, NotPetya и Bad Rabbit, поразившие российские компании и государственные организации, не затронули компьютеры и серверы под управлением ОС Microsoft, на которых было установлено обновление MS17-010, вышедшее за несколько месяцев до инцидента. При нормально настроенном патч-менеджменте обновление автоматически загружалось на лицензионную ОС сразу после выпуска, и защищенные таким образом организации следили за вирусным штормом только по СМИ и рассказам пострадавших менее ответственных коллег. Это далеко не единственная ситуация, когда использование легальных программ позволило их владельцам избежать серьезных неприятностей.

В целом, как отмечают директора по ИТ в исследовании BSA мирового рынка ПО, использование пиратского программного обеспечения становится все более рискованным и дорогим. Файлы, в которых оно размещено на пиратских серверах, чаще всего предварительно заражены вирусами, сами программы обычно лишены возможности скачивать последние патчи (включая обновления безопасности). В результате заражение нелицензионного ПО обходится компаниям по всему миру примерно в 359 млрд $ в год. По мнению опрошенных CIO, незаконный доступ к данным и другие угрозы безопасности, которые несут с собой вредоносные программы, – причина номер один для того, чтобы обеспечить полный перевод корпоративных сетей на лицензионное ПО.

Россия все еще является одним из мировых лидеров по использованию нелицензионного ПО: согласно тому же исследованию, оно установлено в 62% организаций. Общий объем этого рынка достиг 1,3 миллиарда долларов в 2017 году. В целом же в мире контрафактные программы составляют 37% от общего объема ПО.

Впрочем, внимание государства к сфере высоких технологий, многочисленные приговоры по административным и уголовным делам в отношении пиратов (не только «взломщиков» ПО, но и пользователей) и стимулирующие переход на легальное ПО действия вендоров повлекли за собой постепенное, медленное, но все-таки снижение объемов использования контрафакта. В 2016-2017 годах они снизились на два процентных пункта.

На средних и крупных предприятиях проблемой является не только наличие нелегального ПО, но и неразбериха в лицензиях, из-за которой компания может нести дополнительные убытки. На одни системы срок действия лицензий давно истек и администратор решил эту проблему «народными» средствами, на другие, наоборот, закуплено лицензий больше числа пользователей, или эти лицензии могут быть более дорогими, чем требуется. Для того, чтобы разобраться в имеющемся ПО и лицензиях на него, и в дальнейшем управлять ими без финансовых потерь, крупным компаниям часто рекомендуют воспользоваться методологией управления программными активами (SAM – Software Asset Management).

При наведении порядка в софтверном хозяйстве (неважно, с использованием SAMили нет) у CIOмогут возникнуть вопросы, какой тип лицензии приобрести. Многие вендоры предлагают большое разнообразие лицензий в расчете на то, что заказчик выберет наиболее подходящий вариант для своих условий. Мы расскажем о серверных лицензиях клиентского доступа (CAL – Client Access License) Microsoft.

Лицензии CAL на пользователя (User CAL)

При покупке оборудования помните, что Microsoft больше не поставляет клиентские лицензии в составе с ОС Windows Server, лицензированными по каналу OEM. В этом случае лицензии CALна Windows Server можно купить отдельно пакетами по 1 или 5 штук.

Лицензируя доступ по числу пользователей, заказчики покупают лицензию CAL для каждого сотрудника. При этом не имеет значения, сколько устройств используют сотрудники, для которых приобретены лицензии. Приобретать лицензии CAL по числу пользователей имеет смысл, если сотрудникам компании необходим доступ к корпоративной сети с нескольких разных устройств или если заранее неизвестно, с каких именно устройств они будут осуществлять доступ. Они также выгодны в тех случаях, когда в организации больше устройств, чем пользователей.

Лицензии CAL по числу пользователей

Источник: Microsoft, 2019

Лицензии CAL на устройство (Device CAL)

Лицензируя доступ по числу устройств, приобретаются лицензии для каждого устройства, которое обращается к серверу. При этом не важно, сколько пользователей с ним работает. Лицензии CAL на устройство позволяют снизить затраты и упростить администрирование в компаниях, где несколько сотрудников могут использовать одно устройство, например при работе в несколько смен.

Лицензии CAL по числу устройств

Источник: Microsoft, 2019

Требования к клиентским лицензиям для сервера по продуктам

Источник: Microsoft, 2019



Примечание: Клиентские лицензии Windows Server 2019 можно использовать и для более ранних версий Windows Server.

С более подробной информацией по условиям лицензирования Windows Server можно ознакомиться на сайте Microsoft. С перечнем доступных к покупке вместе с сервером лицензий CAL можно ознакомиться у производителя сервера.

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