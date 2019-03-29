Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков

На поддержку движения технологических кружков в рамках Национальной технологической инициативы планируется потратить 5,8 млрд рублей. К 2020 году кружковое движение должно стать самоуправляемым и обеспечить кадровые потребности в новых ИТ-специальностях на рынках НТИ, которые к 2035 году достигнут 300 тыс. человек.

Совет при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию одобрил дорожную карту по развитию в России «Кружкового движения». Документ подготовлен в рамках проекта «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), который реализуется по поручению президента.

Кружок – это простейшая форма самоорганизации технологических энтузиастов, объединенных интересами к исследованиям, созданию нового и реализующих проекты для развития рынков и сквозных технологий. В основу сообщества кружков предлагается заложить идею технологического проекта полного жизненного цикла, в котором проектная команда формирует замысел проекта, ведет его разработку не менее чем до стадии действующего прототипа, а также контрактирует с пулом экспертов, потенциальных заказчиков и пользователей проектного продукта по поводу его технических характеристик и эксплуатационных качеств.

Наиболее массовая аудитория, доступная для вовлечения в кружковое движение в России – это школьники и молодежь 12 – 26 лет (в России в разных видах технического творчества занято 439 тыс. школьников). Цель дорожной карты – создать самоорганизующееся разновозрастное сообщество энтузиастов, принимающих технологические вызовы новых рынков и успешно справляющихся с ними (это и есть кружковое движение).

«Хакерства» и «хакерспейсы»

Авторы документа напоминают об истории появления движения «хакерства». «Хакерство» вошло в моду в Массачусетском университете в 60-е годы и понималось исходно как разработка изящного способа – «хака» – для решения научно-технической задачи, который был бы наиболее оптимальным и эффективным. Хакером становился тот, кто обладал высоким уровнем профессионализма, глубинным пониманием темы и мог оригинально использовать технологии.

К 2020 году кружковое движение должно стать самоуправляемым и обеспечить кадровые потребности в новых ИТ-специальностях на рынках НТИ, которые к 2035 году достигнут 300 тыс. человек.

Постепенно хакерство приобрело негативные коннотации и стало ассоциироваться с преступной деятельностью. Но затем появились «хакерспейсы» – рабочее пространство, организаторы которого стремились вернуть понятию «хакерство» его изначальный смысл. Хакерспейсы «пропагандировали возвращение к первичному значению «хакинга» как креативной деятельности, направленной на коренное изменение технологий и их использования. Первый «хакерспейс» был открыт в 1992 г. в Бостоне и действовал как закрытый клуб для разработчиков.

Следующим шагом стало появление «мейкерспейсов», основным направлением которых является формирование сообщества вокруг разработки и использования техники. «Мейкер» определяется как «ремесленник», который может реализовать себя в широком спектре возможностей: начиная от конструирования гаджетов и заканчивая шитьем. В США модель «мейкерства» предлагала определенные способы монетизации и воспринималась как бизнес для его организаторов, с бизнес-планом и наемными работниками. В «мейкерспейсах» были предусмотрены пространства под разные цели, это моли быть склады и презентационные комнаты, а также пространства для рабочих и образовательных целей.

Особую роль в «мейкерском» бизнесе имеют краудфандинговые платформы, которые делают традиционные формы финансирования второстепенными. Проекты поддерживаются самими потребителями конечного продукта, тем самым позволяя уже на стадиях разработки улавливать колебания потребительского спроса на продукт, который отражается в активности финансирования.

В 2010 г. в России был открыт первый хакерспейс «Нейрон». Его создали в Москве две команды: Fairwaves, занимавшаяся хардверным проектом в области телекоммуникаций, и EsageLab, занимавшаяся компьютерной безопасностью. В 2014 г. в Перми при участии Пермского политехнического университета был открыт «мейкерспейс»: помещение для него предоставила городская администрация в рамках местного бизнес-инкубатора.

Сколько государство выделит технологическим кружкам

Всего в 2017–2019 гг. на реализацию мероприятий дорожной карты потребуется 5,78 млрд руб., из которых государство выделит 2,25 млрд руб., а внебюджетные источники предоставят 3,53 млрд руб. В том числе на создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых рынка будет направлено 2 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет предоставит 650 млн руб., а 1,35 млрд руб. будут взяты из внебюджетных источников.

На поэтапное совершенствование нормативной правовой базы с целью устранения барьеров для использования передовых технологических решений и создания системы для их внедрения уйдет 170 млн руб., из которых федеральный бюджет выделит 110 млн руб., а 60 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников.

На совершенствование системы образования для перспективных кадровых потребностей динамично развивающихся компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков будет потрачено 1,4 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 650 млн руб., из внебюджетных источников будет взято 750 млн руб.

На развитие системы профессиональных сообществ и популяризации Национальной технологической инициативы будет потрачено 1,52 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 670 млн руб, из внебюджетных источников будет направлено – 850 млн руб.

На организационно-техническую и экспертно-методическую поддержку и информационное обеспечение НТИ будет направлено 690 млн руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 170 млн руб, а 520 млн руб будут взяты из внебюджетных источников.

Каковы потребности в новых специальностях на высокотехнологических рынках

Кружковое движение должно стать «кузницей кадров» для будущих специалистов, которые займутся реализацией различных направлений НТИ. Всего в рамках НТИ утверждено семь дорожных карт: Aeronet (беспилотная авиация), Autonet (беспилотный автомобильный транспорт) Marinet (цифровая навигация и морской транспорт), Neuronet (развитие человеко-машинных коммуникаций), Healthnet (высокотехнологическая медицинская помощь), Technet («умные фабрики») и Energynet («умная энергетика»).

Также ведется разработка дорожных карт Finnet (финансовые сервисы), Foodnet (разработка питательных веществ и пищевой продукции) и Safenet (информационная безопасность). В связи с развитием указанных направлений будут появляться новые профессии.

Например, в рамках Energynet появятся специальности разработчика систем микрогенерации, метеоэнергетика и проектанта систем рекуперации. По направлению FoodNet появятся профессии специалиста по точному земледелию, ГМО-агронома (генетически-модифицированная продукция) и сити-ферме. По направлению SafeNet появятся профессии инженера киберфизических систем и специалиста по нейроморфным технологиям.

В рамках направления HealthNet появятся специальности архитектора медоборудования, биоэтика, генетического консультанта и ИТ-медика. По направлению Aeronet появятся профессии проектировщика интерфейсов беспилотников и технолога рециклинга беспилотников. По направлению Marinet появятся специальности портовый эколог и системный инженер морской инфраструктуры.

По направлению AutoNet ожидается появление специальности оператора автоматизированных транспортных систем, по направлению Finnet – менеджера краудфандинговых платформ и мультивалютного переводчика, а по направлению NeuroNet – проектировщика нейроинтерфейсов, и специалиста по киберпротезированию.

Авторы документа ожидают, что к 2035 г. запрос кадров для реализации направлений НТИ составит 271–300 тыс. человек. В том числе по направлению Autonet – 85,5 тыс., по направлению Aeronet – 28,3 тыс., по направлению Energynet – 37,7 тыс., по направлению Neuronet – 15,3 тыс., по направлению Foodnet – 36 тыс., по направлению Healthnet – 38,6 тыс., Safenet – 41,9 тыс., по направлению Marinet – 600 (низкий запрос связан со специфической деятельностью жизненного цикла продукции).

На рынке Aeronet три направления потребуют по 5,7 тыс. специалистов. Первое – разработка и конструирование электронных компонентов, электронных схем и устройств для беспилотников: объединение узлов механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами для беспилотников; разработка приложений (распознование и т.д.) для беспилотников.

Еще два направления – прототипирование и конструирование беспилотников и разработка двигателей для беспилотников – потребуют по 4,2 тыс. специалистов. Еще 2,8 тыс. специалистов потребуется для разработки операционных систем (ОС) для беспилотников.

На рынке Autonet потребуется 16 тыс. программистов по развитию программного обеспечения систем управления транспортными средствами. Для инженерных служб по поддержке и обновлению систем управления транспортом потребуется 12 тыс. специалистов. Нужны будут 10 тыс. программистов приложений и человеко-машинных интерфейсов и 8 тыс. специалистов по поддержке и обновлению ПО систем управления транспортными средствами.

Также нужны будут 7 тыс. специалистов по аналитике систем управления транспортом (логистика, Big Data), 5 тыс. дизайнеров и инженеров-конструкторов по развитию и модернизации беспилотных транспортных средств, 1 тыс. разработчиков ОС для беспилотных транспортных средств и 500 разработчиков математических моделей транспортных средств.

На рынке Energynet потребуется по 7,5 тыс. специалистов на два направление: конструированию физических компонентов для энергетики и конструирование сенсоров и датчиков. Еще потребуется 11,3 тыс. разработчиков приложений для управления энергопотреблением. Для разработки информационных платформ потребуется 5,7 тыс. специалистов, для разработки математических моделей – 3,8 тыс.специалистов, для разработки архитектур энергосетей – 1,9 тыс. специалистов.

Пять сегментов кружкового движения

Авторы дорожной карты предлагают развивать кружковое движение через пять сегментов. Сегмент «Сети» предполагает обеспечить цифровое управление талантами, предоставив участникам сообщества инструменты по построению интеллектуальной человеко-машинной системы управления собственными компетенциями и принятия решений. Должна быть обеспечена связность участников движения и созданы механизмы, обеспечивающие единство сообщества как посредством информационных технологий (цифровые сервисы, форумы, порталы), так и иных социотехнических решений (конференции и конвенты, проектные и форсайт-сессии).

Примерами российских организаций, работающих в данном сегменте, являются образовательные порталы Stepik.org и «Универсариум», сайты с пользовательским контентом «Хабрахабр» и «Марабака», краудфандинговая платформа Boomstarter и социально-сервисная платформа для распространения контента Planet.ru.

В случае реализации заложенных в дорожную карту мероприятий количество постоянных участников кружкового движения увеличится с 5 тыс. в 2017 г. до 500 тыс. в 2025 г. Размер аудитории электронных сетевых информационных ресурсов по теме кружкового движения увеличится с 20 тыс. до 500 тыс. Объем краудфандинговых средств, привлеченных на реализацию проектов кружкового движения, вырастет с 10 млн руб. до 5 млрд руб.

Число постоянных участников кружкового движения, включенных в цифровую среду накопления данных и их анализ средствами искусственного интеллекта для решения исследовательских, образовательных и повседневных задач, составит 500 тыс. человек (сейчас данный показатель находится на нулевой отметке).

Сегмент «Вызовы» предполагает создание системы технологических соревнований, конкурсов и олимпиад, побуждающих технологических энтузиастов к исследованиям и творчеству в сфере рынков и сквозных технологий НТИ. В России примерами подобного рода мероприятий являются: Всероссийский роботехнический фестиваль «Робофест», Всероссийская роботехническая олимпиада, «Солнечная регата» (конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях), ИКаР (Инженерные кадры России), Первенство КРОК по роботехнике для школьников и «Олимпиада НТИ».

В случае реализации мероприятий дорожной карты количество отечественных инженерных соревнований, научно-исcледовательских и проектных конкурсов, соответствующих тематикам НТИ, увеличится с 13 в 2017 г. до 100 в 2025 г. Количество призеров соревнований/конкурсов по техническому творчеству, получающих льготы к поступлению в ВУЗ, увеличится с 50 до 5 тыс.

Количество российских участников инициированных за рубежом международных соревнований и конкурсов по техническому творчеству вырастет со 100 до 10 тыс. Количество инициированных в России международных соревнований/конкурсов по техническому творчеству численностью более 1 тыс. участников достигнет 15 (сейчас - 3).

Сегмент «Ресурсные центры» предполагает вовлечение посетителей ресурсных центров - хакерспейсов, фаблабов, Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), детских технопарков – в кружковое движение.

В России ресурсные центры создаются в рамках Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО). Также существуют отраслевые и межотраслевые ресурсные центры (МРЦ), ЦМИТ и сеть детских технопарков «Кванториум».

ЦМИТ – аналог фаблабов, первый такой центр в России был открыт в 2013 г. ЦМИТ развиваются через субсидии от Минэкономразвития в части оснащения оборудованием и через мероприятия по линии соответствующей программы Фонда содействия инновациями.

Сейчас в России 180 ЦМИТ, в том числе 32 – в Москве, 14 в Пензенской области, по 10 в Краснодарском крае и в Татарстане. В 2015 г. в рамках ЦМИТ было реализовано 265 технических проектов. Посещаемость ЦМИТ составляет более 100 тыс. человек в год, однако устойчивое посещение есть только у 0,5% от данной аудитории.

В случае реализации мероприятий дорожной карты доля постоянных членов кружкового движения среди посетителей ресурсных центров вырастет к 2025 г. до 10%. Количество проектов, выполняемых в ресурсных центрах по задачам «дорожных карт» НТИ, увеличится с 10 в 2017 г. до 1 тыс. в 2025 г. Во всех регионах будут ресурсные центры кружкового движения (сейчас – только 5%).

Сегмент «Мероприятия» предполагает создание сети мероприятий, обеспечивающих единство ценностей и деятельности кружкового движения. В России примерами такого рода проектов являются ярославский форум для талантливых школьников «Месторождение талантов», образовательный центр «Сириус» и проект «Лифт в будущее».

По прогнозам авторов дорожной карты, среднее количество мероприятий кружкового движения, посещаемых его постоянными участниками в год, вырастет с 3,5 в 2017 до 10 в 2025 г. Количество выездных проектных инженерных и исследовательских школ и смен численностью не менее 100 участников по тематике НТИ увеличится с 5 до 100. Количество публичных мероприятий кружкового движения НТИ с численностью не менее 1 тыс участников составит в 2025 г. 100 (сейчас – 0).

Еще один сегмент «Наставники» предполагает привлечение в кружковое движение взрослых энтузиастов, компетентных и способных взаимодействовать со школьниками в недирективной форме.

Целевые показатели мероприятий дорожной карты «Кружковое движение»

Наименование целевого показателя Единица измерения 2017 2018 2019 2020 2023 2025 Задача №1, «Сети» Число постоянных участников кружкового движения (КД) НТИ тыс чел 5 10 20 50 200 500 Размер аудитории электронных информационных ресурсов по теме КД тыс чел 20 50 70 100 150 500 Объем краудфандингового финансирования проектов КД тыс руб в год 1 000 40 000 50 000 60 000 250 000 500 000 Число постоянных участников, включенных в среду накопления данных и их анализ средствами ИИ тыс руб 0 2 7 25 120 500 Задача №2, «Вызовы» Число отечественных инженерных соревнований, научно-исследовательских и проектных конкурсов шт 13 20 30 50 75 100 Число призеров соревнований/конкурсов, получающих льготы к поступлению в вузы чел 50 100 500 1 000 2 500 5 000 Число российских участников зарубежных международных соревнований и конкурсов по техническому творчеству чел 100 200 500 1 000 5 000 10 000 Количество российских международных соревнований и конкурсов численностью более 1000 чел. шт 3 2 3 5 10 15 Задача №3, «Ресурсные центры» Доля постоянных членов кружкового движения среди посетителей ресурсных центров % 0,5 2 3 4 7 10 Количество проектов в ресурсных центрах по задачам «дорожных карт» КД НТИ шт в год 10 20 50 100 500 1 000 Доля регионов РФ, оснащенных ресурсными центрами КД НТИ % 5 20 30 40 70 100 Задача №4, «Мероприятия» Среднее число мероприятий КД, посещаемых постоянными участниками в год шт в год 3,5 4 5 6 8 10 Число выездных проектных инженерных и исследовательских школ и смен (не менее 100 чел.) по теме НТИ шт в год 5 15 30 50 70 100 Число публичных мероприятий КД НТИ (не менее 1000 чел.) шт в год 0 5 10 25 50 100 Задача №5, «Наставники» Число подготовленных наставников КД НТИ чел 200 500 3 000 5 000 25 000 50 000 Доля технологических лидеров (в т.ч. из компаний НТИ) среди наставников КД НТИ % 5 15 17 20 35 50

В России ключевыми программами по подготовке наставников являются: «Лифт в будущее», «Школьная лига Роснано», «1С – клубы программистов для школьников», «Московская школа программирования выходного дня компании «Яндекс», программа департамента образования города Москвы «Инженерные классы», форум «Месторождение талантов», «Кванториум» (детские технопарки), образовательный центр «Сируиус», STEM-центры Intel, ITO-школы Samsung и код-классы при поддержке Microsoft.

Площадками кружкового движения, являющимися источниками квалифицированных наставников, являются: школа «Интеллектуал» (Москва), Лицей информационный технологий №1533 в Москве, Физико-математические лицеи №239 и №30 в Санкт-Петербурге, лицей №109 в Екатеринбурге, гимназия №3 в новосибирском Академгородке, Академия роботехники (Пермь), клуб «Робокод» (Екатеринбург), сеть кружков My-Robot и клубы «Марабака».

По прогнозам авторов документа, количество подготовленных наставников, регулярно участвующих в кружковом движении НТИ, увеличится с 200 в 2017 г до 50 тыс. в 2025 г. Доля технологических лидеров в общем количестве наставников кружкового движения за этот период увеличится с 5 до 50.

Три варианта развития кружкового движения

Авторы дорожной карты выделяют три варианта дальнейшего развития событий. При инерционном варианте государство выполняет план мероприятий, заложенный в дорожную карту, со значительными задержками даже тех мероприятий, которые будут условно выполнены. При этом власти не будут оказывать существенной финансовой и организационной поддержки кружковому движению.

В этом случае движение практически не будет развиваться, оставаясь на уровне кружков технического творчества при школах и детских центрах и немногочисленных сообществ технологических энтузиастов, существующих бессистемно и без взаимной поддержки.

Коммерческая поддержка кружкового движения по определению ограничена, так как имеются существенные риски не получить на выходе кадры с достаточным уровнем компетентности и потерять воспитанные в кружках кадры в пользу конкурентов.

Энтузиасты же кружкового движения будут ощущать нехватку ресурсов и либо отказываться от исследования новых рынков в пользу традиционных карьерных путей, либо уезжать в поисках более благоприятных условий, предупреждают авторы документа.

При реализации данного сценария кружковое движение не сможет обеспечить рынки НТИ требуемыми для ускоренного развития талантами и кадрами, поставляя лишь около 25% от требуемого количества квалифицированных специалистов. Даже если представить, что столько же специалистов будет вливаться в рынки НТИ в качестве самоучек-одиночек, развитие рынков НТИ будет в любом случае происходить вдвое медленнее, говорится ДК.

В результате будет «провал повестки НТИ», а вклад кружкового движения в экономику страны к 2025 г составит не более 1% от ВВП.

Умеренный вариант предполагает выполнение плана мероприятий на 50 – 70% с некритическими задержками сроков и формальным либо упрощенным подходом к некоторой доле выполненных мероприятий. Кружковое движение будет получать определенную финансовую и организационную поддержку от государства, но не является приоритетным направлениям. Государство сфокусируется на традиционных каналах образования и НИОКР, поддерживая кружковое движение в качестве способа занять время детей и подростков и предоставить им возможности для творчества.

В то же время «взрослые» сообщества не получат никакой поддержки от государства, развиваясь только на энтузиазме участников. Коммерческий сектор будет оказывать ощутимую поддержку кружковому движению, чувствуя положительное отношение к кружкам со стороны государства. Совокупно поддержка от государственного и частного секторов легитимирует кружковое движение как общественно приемлемый способ получения квалификаций и технологий. Энтузиасты не будут ощущать себя маргиналами, но и не станут частью широкого общественного движения.

При таком подходе кружковое движение обеспечит рынки НТИ на 50 – 70% от требуемого количества квалифицированных специалистов. Рынки НТИ будут обеспечены кадрами в полном объеме, но без запаса и интенсивной конкуренции за рабочие места и рынки. Повестка НТИ будет выполнена на 75%, кружковое движение к 2025 г. принесет 3% ВВП.

Наконец, оптимистический сценарий предполагает выполнение плана мероприятий дорожной карты на 100–125 % с соблюдением сроков в подавляющем большинстве направлений и добросовестным отношением вовлеченных сторон к реальным задачам выполняемых мероприятий. Государство будет уделять пристальное внимание данной тематике, выделяя адекватные финансовые, административные и организационные ресурсы на выполнение плана мероприятий с учетом всевозможных возникающих сложностей, в том числе превышения бюджетов.

Будет вестись активная пропаганда кружкового движения, участие в котором станет престижным для молодых людей. Со своей стороны, частный бизнес будет активно рекрутировать участников кружкового движения В результате кружковое движение сможет обеспечить рынки НТИ на 100–125% от требуемого количества квалифицированных специалистов. Повестка НТИ будет перевыполнена, а к 2025 г. вклад кружкового движения в экономику страны составит около 5%.

Цифровая платформа управления талантами

В рамках реализации мероприятий дорожной карты запланировано развитие технологий цифрового управления талантами. Будут созданы первые прототипы баз данных персональных траекторий участников кружкового движения. Платформы цифрового управления талантами на основе открытого API будут интегрированы с ключевыми сервисами в сфере образования и управления кадрами. До конца 2019 г. цифровая платформа управления талантами станет инструментом системы общего и дополнительного образования.

Другое мероприятие – разработка технологический решений для повышения эффективности индивидуального и мелкосерийного производства в ресурсных центрах кружкового движения на базе разработок других дорожных карт НТИ. В рамках этого мероприятия на базе ресурсных центров кружкового движения будут созданы тестовые площадки («песочницы») для компаний и технологий НТИ.

Планируется разработать отечественный набор для цифрового производства (3D-печать, фрезерная и лазерная обработка, 3D-сканирование) и форматы использования сквозных технологий НТИ для производства продуктов и услуг, востребованных внутри кружкового движения (например, сервисы по обработке больших данных, программные пакеты для распределенной разработки, решения в области ассистивных технологий.

Также будет запущена программа «вовлечения молодежи в НТИ», в рамках которой на конкурсной основе будут поддерживаться НИР и НИОКРы по разработке технологических решений, предлагаемых для реализации по направлению «Развитие приборной базы для деятельности кружкового движения на площадках ЦМИТ».

Должна быть создана акселерационная программа для малого технологического бизнеса в сфере кружковой деятельности (производителей оборудования для мелкосерийного производства, комплектов расходных материалов, поставщиков специфичных для кружков услуг) для развития внутреннего рынка кружкового движения.

В дорожной карте говорится и о развитии гуманитарных технологий наставничества в интересах НТИ. С этой целью будут созданы«портфель гуманитарных технологий наставника»; центры развития гуманитарных технологий наставничества и открытые образовательные ресурсы для наставников; всероссийская сеть научно-образовательных центров, развивающих гуманитарные технологии наставничества в интересах НТИ, и новые российские гуманитарные школы в области гуманитарных технологий наставничества.

Корректировка нормативной базы

Запланирован ряд мероприятий в рамках административно-правовой поддержки ресурсных центров, наставников, мероприятий кружкового движения и возникающих на их базе детских и молодежных технологических проектов. С этой целью будут подготовлены методические рекомендации и система учебных мероприятий по административно-правовому сопровождению кружка.

Планируется разработать и пакет предложений по внесению изменений в законодательства по аспектам лицензирования деятельности кружков, таможенного регулирования, работы с данными об участниках кружков и сертификации товаров, произведенных в результате деятельности кружков.

Должны быть созданы специализированный инструментарий ресурсной поддержки детских и молодежных технологических проектов; система ассесмент-центров, позволяющих наставнику получить подтверждение педагогической квалификации, юридически необходимой для работы в системе дополнительного образования, и офис по административно-правовой поддержке ресурсных центров и мероприятий «кружкового центра», организуемых в инициативном порядке («консьерж-служба кружкового движения»).

Открытие нового кружка как гоуслуга

Запланирована заработка «дорожных карт» по открытию нового кружка или организации мероприятий кружкового движения. Сначала они будут внедрены в пяти пилотных регионах, а до конца 2020 г. станут общей практикой. В том числе открытие нового кружка станет типовой услугой на Единой портале госуслуг.

Интеграция в систему образования

Авторы документа считают необходимым провести интеграцию технологических вызовов НТИ и технологических соревнований и конкурсов в систему образования. Технологические задачи НТИ будут включены во все проектно-ориентированные программы образовательных.

В систему общего, дополнительного и неформального образования будет включен общероссийский календарный план технологических соревнований и конкурсов и мероприятий по подготовке к ним, а в образовательный процесс будет интегрирована комплексная система подготовки школьников и студентов к выступлению в российских и зарубежных технологических соревнованиях.

Наставники кружкового движения будут вовлекаться в курирование школьных и студенческих проектов по тематикам НТИ, ресурсные центры кружкового движения будут встроены в системы преподавания предмета «Технологии» и реализацию проектов в школе, а в университетах будут созданы акселерационные программы для технологических команд, сформированных в системе кружкового движения.

Также запланирована разработка университетских образовательных программ, востребующих сформированные рамках кружкового движения компетенции, и создание университетской экосистемы инноваций, включающей молодых специалистов, наставников, партнерские ресурсные центры и сеть мероприятий кружкового движения.

Кроме того, предполагается создать «школу наставника» –систему подготовки наставников для кружков. Будут разработаны методология работы наставника, созданы массовые онлайн-курсы по технологиям НТИ, владение которыми необходимо для квалифицированного наставника, а до конца 2020 г. во всех регионах будет доступна сетевая «школа наставников».

Для объединения сообщества технологических энтузиастов вокруг вызовов НТИ будут созданы онлайн-площадки кружкового движения по работе с технологическими вызовами НТИ. Запланировано проведение международной ярмарки Maker Faire, объединяющей все сообщество технологических энтузиастов на международном и федеральном уровне.

Для совместной работы в ресурсных центрах запланировано создание соответствующей ИТ-инфраструктуры. Она будет решать задачи вовлечения в инженерную и проектную деятельность, формирования проектных команд, формирования компетенций в ресурсных центрах, формирования рынка инженерных услуг и специалистов и накопления базы знаний.

«Уберизация» наставников кружков

Ожидается, что до конца 2020 г.по аналогии с волонтерским движением, будет создана система нефинансовых стимулов для наставников НТИ. В том числе будут созданы рынок труда для наставников посредством консолидации и систематизации запроса на наставничество со стороны ключевых стейкхолдеров кружкового движения и беспосредниковая («уберизированная») система включения наставников в деятельность технологических кружков.

С целью осуществления постоянной аналитики социальной структуры и динамики развития, а также самоорганизации кружкового движения как детско-взрослого сообщества будет создана система постоянного мониторинга сообщества на основе анализа больших и открытых данных. По планам авторов документа, до конца 2020 г. Кружковое движение будет действовать по принципам саморегуляции и самоорганизации, не востребуя внешний управленческий, аналитический или финансовый ресурс.

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