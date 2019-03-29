Додо Пицца: Облака выводят вчерашние стартапы на мировые рынки

Ведение бизнеса во многих точках земного шара – уже давно удел не только огромных транснациональных корпораций. Облака и завязанная на ней цифровизация создали новые возможности для чуть менее крупных компаний, и теперь открытие офисов в Африке и Северной Америке вовсе не требует огромных затрат на инфраструктуру. «Додо Пицца» прошла путь от одной пиццерии в Сыктывкаре до выхода на рынки сразу нескольких континентов.

Верьте в собственные разработки

Основа бизнеса компании – информационная система Dodo IS, которую разработчики «Додо Пиццы» создавали с нуля собственными руками. Эта идея, реализованная в виде веб-сервиса, упростила расширение сети пиццерий: открытие новой не требует закупки новых серверов или создания отдельной инфраструктуры. Когда-то ИС умела только принимать заказы, информировать о ней пиццерию, проводить трекинг и отправлять курьеров.

«Затем, по мере открытия ресторанов, ее функционал расширялся, – говорит Александр Андронов, CTO «Додо Пиццы». – Появился фокус на внутренний менеджмент: отчетность, оценка эффективности работы пиццерий, конструктор маркетинговых акций. Dodo IS объединяет в себе функционал ERP-, CRM-, HRM-системы».

Делайте бизнес более гибким в сезонные пики

В какой-то момент в компании задумались о переходе в облака. Причин оказалось несколько. Первая – определенная сезонность бизнеса: спрос увеличивается к пятнице и выходным, в праздничные дни, а значит, нужна как можно большая гибкость. Вторая – фокус компании на разработку софта, а не на поддержку инфраструктуры. Третья – потенциальная возможность расширения сети практически до любых масштабов, перспектива легкого запуска и управления сервисом на любом континенте, а также упрощение управления инфраструктурой.

«Что важно, крупные игроки этого рынка, в том числе – Microsoft, в пользу решения которого и был сделан выбор, дают преимущество глобализации – объясняет Александр Андронов. – Решения Azure доступны в 140 странах мира.

Участвуйте в программах поддержки

В компании говорят, что когда «Додо Пицца» еще только изучала возможности перехода в облако, Microsoft оказал им всестороннюю поддержку, вплоть до исчерпывающих консультаций. Свою роль в выборе платформы Azure сыграло и участие пиццерии в программе поддержки стартапов Microsoft. Кроме того, развертывание Azure заняло всего несколько дней.

«Azure дает такой уровень инфраструктуры, что компания может думать только о собственном продукте, – говорит Александр Андронов. – В платформе есть огромное количество сервисов, которое избавляет нас от лишней головной боли. И программисты могут работать над продуктами, зная, что база данных не отвалится в самый неподходящий момент».

Сейчас Dodo IS работает на ASP.NET MVC, ASP.NET Core, .NET Core, Windows Server, CentOS, NGINX, MySQL (Percona Server), K8S, Azure, а в разработке применяются Rider, DataGrip, Github, Kaiten, TeamCity.

Выходите на мировые рынки

«Мы будем в 2019 году открывать пиццерию в Нигерии, которая станет нашей 13-й страной присутствия», – делится планами Александр Андронов.

Сейчас компания просто не нуждается в тех, кто поддерживает железную инфраструктуру. Вместо них сеть пиццерий нанимает разработчиков, которые занимаются созданием специфичных продуктов, в том числе – автоматизирующих поддержку рабочего состояния программного обеспечения. Делать это можно и без присутствия в конкретной локации, что еще больше облегчает выходы на мировые рынки.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/a13611