«Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру

В штаб-квартире ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в Санкт-Петербурге завершается модернизация ИТ- и инженерной инфраструктуры. Все работы по проектированию, настройке и запуску систем выполнены системным интегратором КОМПЛИТ без остановки текущих бизнес-процессов.

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – одно из самых передовых предприятий России в части использования новых технологий. Компания, входящая в Carlsberg Group, активно развивает ее бизнес-стратегию «ПАРУСА’22». Внедрение цифровых технологий – в числе ее приоритетов.

Укрепить и повысить эффективность предприятия в области ИТ помогает системный интегратор КОМПЛИТ. Сотрудничество двух петербургских компаний продолжается уже больше 10 лет. В последние годы специалисты КОМПЛИТ модернизировали ИТ и инженерную инфраструктуру в штаб-квартире ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в Петербурге.

Сети передачи данных Cisco

«Первое и наиболее крупное направление в работе с «Балтикой», – комментирует Владимир Воронцов, руководитель проекта, КОМПЛИТ, – это поддержка и модернизация ее сетевой инфраструктуры. Мы отвечаем за техническую поддержку каналов связи, канального и маршрутизирующего оборудования Cisco для обеспечения надежной передачи данных бизнес-сервисов на всех площадках компании. Работающие на проекте дежурные инженеры детально разбираются в сетевой инфраструктуре «Балтики». Они круглосуточно принимают и обрабатывают заявки, решают возникающие вопросы».

Кроме технической поддержки КОМПЛИТ разработал дизайн решений для систем передачи данных и унифицированных коммуникаций. Корпоративная сеть передачи данных имеет территориально распределенную инфраструктуру с ядром в штаб-квартире в Санкт-Петербурге. Сеть охватывает более 200 отделений в России и странах СНГ, а также подключение к инфраструктуре Carlsberg в Западной Европе и облачным сервисам Microsoft Azure. Единый ЦОД для Восточной Европы тоже расположен в петербургской штаб-квартире.

В такой структуре к ядру корпоративной сети предъявляются высокие требования с точки зрения непрерывности бизнес-процессов. Бизнес-приложения работают как on-premise, в корпоративном ЦОД в Санкт-Петербурге, так и в облачном сервисе Microsoft Azure. Недавно компания перешла на систему мобильного электронного документооборота на базе этой облачной платформы.

В итоге при проектировании специалисты КОМПЛИТ предложили дизайн сети с дублированием всех элементов решения и территориальным распределением между двумя площадками ЦОД. Это обеспечит отказоустойчивость и катастрофоустойчивость в случае полного выхода из строя одной площадки.

Структура отказоустойчивой корпоративной сети

Источник: КОМПЛИТ, 2019

Решение состоит из трех ключевых элементов. Маршрутизаторы Cisco ASR1001-X позволили в компактном форм-факторе 1U реализовать все нужные функции: для агрегации WAN каналов, организации сервиса DMVPN для удаленных площадок и формирования резервных каналов связи, а также подключения к интернету по протоколу BGP. Межсетевые экраны Cisco ASA5585-X в мультиконтекстном режиме позволяют изолировать сетевые сегменты и определять правила доступа между ними с обработкой потоков трафика уровня 10G. Коммутаторы Cisco 4500-X соединяют все элементы по стандарту 10G с использованием как оптических, так и медных подключений.

В проекте применяются технологии отказоустойчивости и автоматического восстановления работоспособности Cisco ASA Active-Active, Cisco VSS с использованием Multichassis EtherChannel (MEC). С их помощью из распределенных площадок была создана единая система ядра корпоративной сети передачи данных.

«КОМПЛИТ реализовал проект в несколько этапов, не прерывая текущие бизнес-процессы, – рассказывает Сергей Королев, менеджер по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, ОOО «Пивоваренная компания «Балтика». – В результате было сформировано производительное, надежное ядро корпоративной сети».

Управление серверными на базе EcoStruxure Building от Schneider Electric

Другое крупное направление – система диспетчеризации. КОМПЛИТ на регулярной основе проводит технический осмотр, ремонт и обслуживание систем электрооборудования, бесперебойного энергоснабжения, вентиляции и кондиционирования, газового пожаротушения и слаботочных сетей в серверных помещениях ООО «Пивоваренная компания «Балтика». Для защиты от неожиданных аварийных ситуаций интегратор внедрил систему диспетчеризации электроснабжения и вентиляции.

«За полтора года система диспетчеризации с 500 параметрами мониторинга была организована в трех серверных и трех вспомогательных помещениях штаб-квартиры «Балтики», – рассказывает Андрей Луканев, руководитель группы систем автоматизации и диспетчеризации, КОМПЛИТ. – Мы провели обследование систем автоматики и диспетчеризации инженерной инфраструктуры, составили техническое задание на проектирование, подготовили всю рабочую документацию, построили систему и ввели ее в эксплуатацию». Сложность проекта заключалась в том, что все работы проводились в «горячем» режиме, без отключения основного оборудования и соответственно без перерывов в работе ИТ-оборудования.

В перечисленных помещениях уже успешно используются решения Schneider Electric, реализованные с помощью компании КОМПЛИТ. Бесперебойную работу серверных комнат обеспечивают ИБП АРС серии Galaxy 7000 и Galaxy 5500, а для охлаждения установлены системы линейки Inrow RC.

В основе системы диспетчеризации лежит решение EcoStruxure Building от Schneider Electric на базе программного сервера Enterprise Server и сервера автоматизации Automation Server.

В качестве программируемых логических контроллеров были выбраны Segnetics, показатели электрической сети измеряет оборудование ABB, а датчики и полевое оборудование – от немецкого производителя S+S Regeltechnik.

В результате сегодня специалисты ООО «Пивоваренная компания «Балтика» могут самостоятельно проводить удаленный мониторинг инженерной инфраструктуры серверных помещений, прогнозировать нештатные и аварийные ситуации, вести учет потребления энергоресурсов по разным срезам во времени и с учетом внешних воздействий.

Система балансировки нагрузки Citrix

Еще одна задача проекта (находящаяся сейчас на этапе завершения) – это модернизация системы балансировки нагрузки внешних и внутренних ИТ-сервисов. Вместо устаревшей системы КОМПЛИТ внедрил решение NetScaler ADC (Application Delivery Controller) компании Citrix.

В силу широкой географической распределенности и высокой нагрузки на ИТ-систему необходимо было обеспечить надежный доступ к критичным корпоративным ИТ-сервисам для всех пользователей – в России, странах ближнего зарубежья и в Европе. Новую систему построили на базе отказоустойчивого кластера из двух аппаратно-программных комплексов Citrix NetScaler ADC SDX 8015. Специализированная система мониторинга и управления Citrix ADM (Application Delivery Management) размещена на кластере виртуализации VMware vSphere.

Citrix ADM обеспечивает централизованное управление узлами кластера системы и ведет непрерывный мониторинг работы пользователей в реальном времени. Одновременно с этим специалисты могут получать отчеты о сетевой активности пользователей, географическом распределении запросов к ИТ-сервисам и объемах обработанного трафика.

В качестве дополнительных мер безопасности внутренние и внешние ИТ-сервисы в новой системе изолированы друг от друга благодаря встроенной в решение платформе виртуализации Citrix. Для обеспечения катастрофоустойчивости узлы кластера расположены в двух разных ЦОД. В случае локальных проблем в одном из ЦОД пользователи автоматически переключаются на работающий узел.

Новая система балансировки нагрузки на базе отказоустойчивого кластера из двух аппаратно-программных комплексов Citrix NetScaler ADC SDX 8015

Источник: КОМПЛИТ, 2019

«Главное требование при проведении всех работ, – комментирует Владимир Воронцов из КОМПЛИТ, – это непрерывность бизнес-процессов. Компания такого уровня, как «Балтика», не может позволить себе остановить выполнение бизнес- и ИТ-задач ни на минуту. Мы готовы подстраиваться под эти требования и дальше помогать компании в решении локальных и стратегических задач».

Об ООО «Пивоваренная компания «Балтика»

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» основана в 1990 г. в Санкт-Петербурге. Заводы расположены в восьми городах России: Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске, Новосибирске. Общая численность сотрудников более 9200 человек.

С 2008 г. ООО «Пивоваренная компания «Балтика» стало частью Carlsberg Group и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Компании принадлежит более 30% российского рынка пива. Продукция ООО «Пивоваренная компания «Балтика» представлена более чем в 75 странах мира.

Сайт компании: www.corporate.baltika.ru

О компании КОМПЛИТ

ООО «Компания КОМПЛИТ» с 1994 г. реализует комплексные проекты построения и развития ИТ-инфраструктур корпоративного уровня, а также специализируется на проектировании и монтаже инженерных систем зданий и центров обработки данных.

Компания представлена в Москве, Краснодаре, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону, Казани и Симферополе. В Санкт-Петербурге находится головной офис с центром обработки данных уровня надежности Tier III.

Сайт компании: www.complete.ru

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