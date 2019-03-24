Shell: Никто не будет контролировать бизнес лучше, чем искусственный интеллект и интернет вещей

Компании из нефтегазовой отрасли нередко внедряют технологии искусственного интеллекта и интернета вещей даже быстрее, чем банки. Их работа связана с огромными количествами данных, которые нужно не просто обработать, а сначала еще и получить. Эти две технологии считаются драйверами цифровизации нефтегазовых гигантов. В Shell решили внедрять их в глобальном масштабе. Это задало для всей отрасли новые параметры безопасности и продуктивности ведения бизнеса.

Цифровизируйте все, что можете

Максимальное расширение пределов человеческих возможностей – такую цель поставили перед собой в Shell, когда разрабатывали новую стратегию цифровизации компании. Она предполагает тотальную интеграцию решений с использованием интернета вещей и искусственного интеллекта во все производственные и бизнес-процессы. Речь идет о целом комплексе вопросов: от мониторинга подводного оборудования на морских скважинах до обеспечения безопасности на заправках. В Shell верят, что реализация стратегии принесет корпорации серьезные прибыли.

«Теперь мы зачастую можем за 24-48 часов спрогнозировать случаи выхода из строя конкретных компрессоров, – рассказывает Юрий Себрегтс (Yuri Sebregts), исполнительный вице-президент по вопросам технологий и главный технологический директор Shell. – Раньше это было непросто даже несмотря на все те инструменты, которые есть на этих больших и сложных машинах. Мы провели пилотный проект на нескольких десятках компрессоров и масштабировали решение по всей планете».

Ставьте действительно глобальные облачные задачи

Новые подходы потребовали пересмотра ИТ-инфраструктуры корпорации. В качестве ИИ-платформы Shell теперь использует разработку C3 IoT на базе Microsoft Azure. Теперь данные по всем бизнес-операциям легко визуализируются режиме реального времени. Пользователи могут выбирать варианты реагирования на них из широкого спектра интеллектуальных возможностей. В корпорации верят, что платформа будет применяться для решения задач, связанных с машинным обучением, компьютерным зрением и обработкой естественного языка. В конечном счете, Shell рассчитывает приспособить ее под задачи ученых, которые занимаются повышением эффективности бурения, разведкой подводных месторождений и разработкой альтернативных видов топлива.

Джадсон Альтхофф (Judson Althoff), исполнительный вице-президент Microsoft Worldwide Commercial Business: «Shell является одним из крупнейших и самых заметных игроков энергетического сектора, и внедрение этой компанией технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и интернета вещей подает пример того, как цифровая трансформация способна помочь отрасли в решении ресурсных проблем, повышении эффективности активов и оптимизации уровня безопасности.».

Искусственный интеллект может менять бизнес

Shell и инженеры Microsoft разрабатывают проект с использованием искусственного интеллекта и машинное обучение, который улучшит бурение горизонтальных скважин (оно пришло на смену менее эффективного и более затратному вертикальному бурению). Для точного определения положения скважины и векторов бурения в направлении самой продуктивной породы, Shell разработал решение Shell Geodesic на базе искусственного интеллекта и платформы Bonsai, которая была приобретена Microsoft. В нем присутствует симулятор бурения и набор алгоритмов машинного обучения, которые дают геологам лучшее представление о залежах пород.

Именно Bonsai переводит инструкции инженеров в алгоритмы, создает нейронные сети и обучает интеллектуального агента, который способен оптимально управлять бурением, используя виртуальные скважины.

Обеспечивайте безопасность с помощью искусственного интеллекта

Помимо прямого применения на производстве, Shell нашла место цифровым ИТ и в сети розничной торговли. Решение Microsoft выявляет потенциальные угрозы безопасности в огромных потоках данных, захваченных видеокамерами. До этого Shell использовал похожее решение другого облачного провайдера, но отказался от него из-за слишком длительной обработки сведений. Решение Microsoft использует сервисы Azure IoT Edge, Azure IoT Hub и Azure Databricks. Обработка большей части данных происходит моментально, а в базу данных загружается только та информация, которая требует более пристального внимания искусственного интеллекта.

«В каждом из наших розничных магазинов есть примерно по шесть камер, и они записывают данные со скоростью около 200 мегабайт в секунду. Если вы попытаетесь загрузить все это в облако, ситуация быстро станет неуправляемой, – говорит Дэниел Дживонс (Daniel Jeavons), генеральный менеджер Shell по науке о данных. – Использование искусственного интеллекта позволяет нам избирательно относиться к тому, что мы передаем в облако».

В технологиях развития компьютерного зрения Shell видит особый потенциал. Его можно использовать еще и на строительных объектах, например, для соблюдения рабочими правил техники безопасности, или для осмотра оборудования, находящегося на огромной глубине.

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