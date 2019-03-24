Bright Box: Ушедшие в облака забыли о технологической рутине

Контроль за инвестициями – будни бизнеса, но они превращаются в настоящее испытание, когда клиенты в буквальном смысле катаются на них. В каршеринге автомобили часто куплены в кредит: чтобы оправдать это, компании надо предоставлять высокий уровень сервиса и следить за состоянием автопарка, а еще – давать оценку самим водителям. Для этого используется телематика, которая была бы невозможна без облаков.

Большие данные упрощают управление инвестициями

Каршеринговые платформы собирают максимально полные телематические данные. Они могут передаваться каждую секунду: скорость, обороты, ускорения, статусы дверей и окон. Эти сведения становятся основой для стратегии технического обслуживания и ремонта автопарка, с их помощью определяют необходимость покупки запчастей. А еще – моделируют финансовые показатели, например, стоимость простоя автомобиля, который находится в ремонте по вине водителя. В части клиентоориентированности телематика может помочь выстроить уникальную программу лояльности, ориентированную на конкретного пользователя.

Не бойтесь вносить кардинальные изменения

Каршеринговый сервис YouDrive для создания подключенного автомобиля использует платформу Remoto компании Bright Box, которая установлена примерно на тысяче автомобилей. До этого в компании было другое решение, но однажды оно перестало удовлетворять потребности бизнеса.

«И что скрывать, мы пошли искать аналоги. В итоге выбрали профессиональную команду, которая блестяще справляется c подобными проектами, – Bright Box, чтобы привлечь ее экспертизу и технологии для максимально безболезненного и быстрого решения всех наших задач», – вспоминает Андрей Куприков, сооснователь и директор по развитию бизнеса YouDrive.

Remoto изначально построена на облачной платформе Microsoft Azure. Решение позволяет собирать и анализировать более эксабайта данных телеметрии в год. Помимо отслеживания состояния машин, Remoto может применяться для анализа поведения водителей. А это помогает страховым компаниям точнее рассчитывать стоимость страховки.

«Предоставленные Bright Box устройства показали себя отлично, – добавляет Андрей Куприков. – Благодаря работе с Bright Box мы также решили вопрос с bluetooth-обеспечением в управляющем (телематическом) устройстве».

Используйте свободное ПО

Оборудование, входящее в состав Remoto соединяется с бортовым компьютером через шину стандарта CAN. Это дает возможность не только следить за параметрами автомобиля, но и удаленно им управлять: заводить или выключать двигатель, открывать и закрывать двери.

Серверная часть платформы находится в облаке, благодаря чему решение сначала быстро внедряется, а потом настраивается на конкретную специфику использования. При разработке серверной части использовалась платформа .NET, а ПО для оборудования, которое непосредственно устанавливается в автомобили, создано на базе ОС RTOS средствами C++ и низкоуровневых фреймворков. Непосредственно для анализа, обработки и выделения структурированных данных из массивов применялись R, Python и Hadoop.

Владимир Ильичев, управляющий директор компании Bright Box в России и СНГ: «Мы легко можем создать необходимые нам виртуальные машины Windows. Когда требуются Linux-машины, пользуемся готовыми к работе дистрибутивами, которые имеются в Azure. В этом облаке содержится огромное количество дистрибутивов операционных систем, так что в нашей работе мы можем ориентироваться на инструменты, а не на среду их выполнения, поскольку знаем, что все необходимое сможем запустить в Azure и оно будет работать без нареканий. Это касается не только технологий компании Microsoft, но и множества инструментов других компаний, в том числе программного обеспечения с открытым кодом».

Озера данных – лучшее место для неструктурированной информации

Основные сервисы Remoto в случае с каршеринговыми заказчиками развернуты в Azure преимущественно на виртуальных машинах Windows, но отдельные сервисы работают и на Linux. За хранение больших объемов неструктурированных и полуструктурированных данных отвечают озера данных Azure Data Lake. Анализируются они с помощью Azure Data Lake Analytics и кластера Apache Spark. Актуальные данные отправляются в Azure SQL, а для хранения именно телеметрической информации применяется Azure Table Storage. Сам прием данных с устройств производится с помощью встроенного в Azure сервиса RabbitMQ. А аналитика в режиме реального времени обеспечивается средствами Azure Stream Analytics, для чего необходимо пропустить сведения через Azure Event Hubs.

Масштабирование ускоряет бизнес

В Bright Box считают, что выгоднее приобретать нужные функции как сервисы, получая их из облака. В пользу именно Azure говорило то, что сопоставимый уровень надежности и доступности собственных ИТ-сервисов потребовал бы огромных инвестиций в инфраструктуру, территориально распределенную по всему миру. Не говоря уже о поиске специалистов, готовых ее обслуживать.

«При подключении новых клиентов у нас не возникает проблем с производительностью. В Azure можно буквально за несколько минут увеличить необходимые ресурсы, будь то размер хранилищ данных, объем оперативной памяти виртуальных машин, их количество или число используемых процессоров», – заключает управляющий директор Bright Box в России и СНГ Владимир Ильичев.

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