Volkswagen: Внедряйте облачные цифровые сервисы для своих клиентов

Одна из крупнейших автомобильных компаний мира трансформируется в не совсем обычном порядке. Сначала в Volkswagen решили создать цифровые и мобильные сервисы, а уже потом масштабировали планы диджитализации на весь бизнес. Помогают немецкой корпорации облака, интернет вещей и Microsoft.

Погружайте клиентов в цифровую среду

Первые проблемы на пути к трансформации один из лидеров европейского автопрома испытал, пытаясь создать машину, подключенную к интернету и синхронизированную с другими пользовательскими сервисами водителя. Задумка простая – автомобилисты должны получать максимальный доступ к цифровым услугам, причем на ходу и не отвлекаясь от дороги.

Вариантов такой клиентской цифровизации может быть много: от прослушивания той музыки, которую водитель включал дома за 10 минут до выезда, и до внесения правок в онлайн-календарь или сбора конференц-звонка. Основным препятствием стал низкий уровень интеграции между приложениями разных производителей. Выход был найден быстро – создание собственной цифровой среды.

Не бойтесь учиться у других

Ответ пришел практически случайно. Глава подразделения по производству подключенных автомобилей Хейко Хеттель (Heiko Hettel) в ходе своих исследований посетил офис Microsoft. Придя туда, он вспомнил, что был здесь несколько лет назад, работая в другой корпорации. Произошедшие в компании цифровые изменения поразили Хеттеля.

«Это была уже не та компания, которую я видел несколькими годами ранее, – делится Хеттель. – Именно тогда я понял истинное значение трансформации и изменил свое отношение к тому, как нужно вести преобразования в большой компании. Весь мой мир, вся моя маленькая черно-белая картинка разбилась, и я задумался: если такая большая компания, как Microsoft, может измениться, то почему этого не может автомобильная индустрия? Почему бы нам не перенять то, что я тут увидел?»

Трансформируйте свой бизнес

Чтобы понять, как создавать собственные сервисы, Volkswagen обратился именно к специалистам Microsoft. После проведенных исследований был вынесен вердикт: создание цифровой среды для пользователей продукции автопрома возможно с помощью отдельной облачной платформы. Она получила название Volkswagen Automotive Cloud, и именно в нее будут зашиты те цифровые мобильные сервисы, которые так нужны автовладельцам.

Технологической основой платформы стали Microsoft Azure и IoT Edge. Создание решений, телематика и повышение производительности будут достигаться за счет интегрированной в облаке работы Azure IoT, PowerBI и Skype.

«Мы пришли к выводу, что нам нужны революционные изменения, – признается Хейко Хеттель. – Мы хотим использовать все, что мы сможем взять от культуры и технологий Microsoft. Мы хотим стать «Microsoft автомобильной индустрии», в том смысле, чтобы нас признавали как компанию, которая совершила цифровую трансформацию, и относили к цифровым игрокам мирового рынка».

Делайте облако ключевым элементом развития

Важный статус намеченных преобразований подчеркивает то, что Volkswagen создал под свою будущую облачную платформу отдельное юридическое лицо. Штаб-квартиру новой компании расположили рядом с головным офисом Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон. У этой структуры появится даже свой исполнительный совет, в который войдут бизнес-эксперты и ИТ-специалисты и из Microsoft, и из Volkswagen. Именно помощь ИТ-гиганта, как ожидается, сыграет важную роль в переходе к такой бизнес-модели, в основе которой будут компьютерные программы и мобильные сервисы.

Выигрывайте у конкурентов с помощью технологий

Создание цифровой мобильной среды поможет Volkswagen в борьбе с другими мировыми производителями автомобилей. По мнению экспертов компании, именно цифровое ПО и сервисы станут в скором времени важным фактором при выборе конкретной машины.

«Будет недостаточно просто создавать отличные машины, поэтому Volkswagen Group – и особенно основной бренд Volkswagen, предлагающий пассажирские автомобили, – активно инвестирует в технологии автономности и в электромобили, – заключает Хейко Хеттель. – Более того, Volkswagen ускоряет разработку своей экосистемы, используя собственные ноу-хау и лучшие разработки внешних партнеров. По нашим прогнозам, автомобильная индустрия станет центром интернета вещей, предлагая потребителям перенести свой мир в свой автомобиль».

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