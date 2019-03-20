Доступны к заказу новые серверы российского производства

Модельный ряд серверов OLDI Computers – это спроектированные для монтажа в стойку и пьедестальные модели, отличающиеся повышенной производительностью и отказоустойчивостью. Обладая достаточной квалификацией в области серверных решений, компания OLDI помогает максимально точно подобрать конфигурацию под задачи клиента, опираясь на обновленный модельный ряд своих серверов.

Небольшие компании часто экономят на инфраструктурных решениях. Любые расходы на этапе становления ощутимы, покупка дорогостоящего оборудования может стать критичной статьей затрат для неокрепшего бизнеса. Но бюджетные варианты могут обернуться серьезными расходами в будущем. ИТ-инфраструктура – основа любого современного бизнеса. Задача серверов – обслуживать внутреннюю сеть предприятия, начиная с организации простого файлового хранилища до создания мощного вычислительного кластера. Мощность инфраструктуры должна расти вместе с бизнесом, своевременно обеспечивая его потребности.

Задача серверов – обслуживать внутреннюю сеть предприятия

Компания OLDI готова подключиться к проектированию архитектуры технического оснащения на любом этапе становления компании клиента. Гибкая ценовая политика позволит покупателям выбрать оптимальное решение для конкретных задач. Оборудование заводской сборки, поставляемое OLDI, имеет ряд преимуществ: процесс производства у вендора давно отлажен, конвейерная сборка и нагруженное тестирование готового изделия минимизируют возможность сбоев в работе, на изделие распространяется гарантия от производителя. Клиент получает техническую поддержку производителя, который обладает большим опытом и может помочь с настройкой, установкой оборудования. Компания OLDI дорожит своей репутацией, поэтому любые возникающие задачи доводит до решения, удовлетворяющего обе стороны.

OLDI оптимизирует бизнес-архитектуру клиентов

Компания OLDI производит серверное оборудование с 2004 г. За это время специалисты компании выработали ряд процессов, позволяющих оптимизировать производительность сервера за счет подбора эффективного комплекса «железа», операционной системы, приложений и сервисов. Серверы OLDI с установленной ОС Windows Server 2019 представляют собой надежные решения, позволяющие эффективно использовать аппаратные мощности и сокращать расходы.

В конце прошлого года компания Microsoft выпустила новую версию своей серверной ОС – Windows Server 2019. Операционная система получила встроенные возможности, повышающие уровень информационной безопасности. Технологии позволяют обнаружить и предотвратить атаку до того, как злоумышленники навредят она сможет навредить данным. Windows Server 2019 повышает качество безопасности и защиты, предлагая долгосрочное решение, отвечающее требованиям к инфраструктуре и работе с данными. Также новая версия помогает сократить операционные расходы с помощью предсказательной аналитики. Возможность прогнозирования, основанная на модели машинного обучения, позволяет перейти на новый уровень управления парком серверов, уйти от модели реагирования на уже произошедшие инциденты. Система сможет предсказывать наступление нештатных ситуаций и инициировать обслуживание до выхода из строя компонентов или их перегрузки. Система учитывает локальные счетчики производительности и событий, выполняя внутренний анализ данных, после чего предоставляет аналитические сведения о работе серверов, благодаря которым можно спрогнозировать поломку. Такая функция значительно сокращает эксплуатационные затраты.

Серверы OLDI Computers в комплекте с Windows Server 2019 открывают новые возможности использования гибридного облака, объединяя серверную операционную систему с облачными службами. Важно, что Windows Server может выполнять не только Windows–приложения, но и приложения Linux с помощью контейнеров. Это значительно облегчает жизнь разработчикам, предоставляя возможность использования необходимой среды в создании приложений. Система позволяет совместить в рамках одного сервера OLDI Computers и вычисления, и хранилище. Такое решение ощутимо снижает затраты на инфраструктуру, при этом обеспечивая достойную производительность и масштабируемость.

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OLDI делает шаг в развитии российского производства

Производитель полностью обновил линейку серверного оборудования в начале 2019 г. Серверы OLDI Computers представлены разнообразными форматами исполнения. Есть модели для установки в стойку, а также серверы – башни. Все конфигурации прошли предварительную аттестацию на совместимость с операционной системой Microsoft Windows Server 2019 и доступны к заказу с ней.

Конфигурация оборудования и мощности сервера подбираются индивидуально под конкретные бизнес-задачи. Серверы OLDI легко масштабируются, поддерживают множество интерфейсов, обеспечивают бесперебойный обмен данными, благодаря низкому уровню энергопотребления становятся экономически выгодным решением, определяя невысокую совокупную стоимость владения.

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Снизить стоимость, повысить качество

Производительность, отказоустойчивость и масштабируемость – основополагающие характеристики серверного оборудования. Сервер – оборудование индивидуальное, среднего набора компонентов для него нет. Подбирается сервер только под конкретную задачу и бюджет.

Важный актив любого современного предприятия – это данные. Во сколько бизнес оценивает стоимость своей информации, столько он инвестирует в оборудование, на котором она будет храниться. Часто погоня за дешевизной играет с пользователем злую шутку. Используя ограниченный бюджет на некачественное «железо», клиент рискует потратить больше средств на его обслуживание и ремонт, а бизнес рискует простоем процессов компании из-за нерабочего сервера. При выборе оборудования важно учитывать то, во сколько компании обойдется час простоя, сколько денег может потерять учреждение, если доступ к ресурсам будет невозможен, и вся работа остановится. Реально оценив стоимость своей информации, покупатель перестает оперировать такими понятиями, как «дорого» и «высокие цены», на первый план выходит качество и надежность.

Бесперебойную работу сервера обеспечивают комплектующие, рассчитанные на постоянную нагрузку. Все компоненты, необходимые для сборки серверов OLDI, тестируются при поступлении на склад, так производитель оберегает своего клиента от рисков.

Критичные компоненты серверного оборудования OLDI можно менять «на горячую», не останавливая работу сервера. Для оптимальной работы и повышения отказоустойчивости дублируются многие компоненты: два блока питания, два процессора, парное количество планок оперативной памяти, две сетевые карты. RAID– массивы позволяют оперативно восстанавливать информацию. Если один из жестких дисков вышел из строя, установить на его место новый можно, не выключая сервер.

Слабым местом для серверов являются все движущиеся компоненты. Это, в первую очередь, жесткие диски и кулеры. «Горячая замена» отдельных частей с движущимися элементами – это условие, которое обязательно выполняется в серверах OLDI. Важно, что выполнять такие действия можно не только с отдельными жесткими дисками, но и с процессорами и модулями оперативной памяти. Для настройки параметров и адекватного администрирования серверного парка организации важно подобрать подходящие средства мониторинга, которые будут следить за уровнем запыленности, температурой и общим здоровьем системы, вовремя оповещая системного администратора о сбоях.

Серверы работают с большим объемом данных, задача технического персонала – исключить возможность остановки работы оборудования, предотвратить простой. Со временем увеличивается количество сотрудников компании, объем баз, интенсивность работы повышается и наступает момент, когда текущую инфраструктуру необходимо расширять, чтобы работа сети не теряла свою эффективность. Серверные мощности легко увеличить, остается только выбрать оптимальный для организации вариант. Прогнозируя рост предприятия, компания OLDI всегда предлагает своим клиентам несколько вариантов технического развития, решение найдется под любой бюджет.

Преимущества, которые нельзя игнорировать

Серверы OLDI Computers – российского производства, поэтому оборудование может без ограничения использоваться любыми организациями, ведущими деятельность на территории РФ. Несмотря на широкий модельный ряд, все серверы собираются по индивидуальному заказу клиента, и имеют 3 года гарантии производителя. Компания обладает широкой сетью сервисных центров по всей России, обеспечивает гарантийный ремонт в короткий срок, находясь в шаговой доступности от клиента. На сайте компании можно ознакомиться с новыми моделями, производительными и доступными по цене системами обработки данных. Там же представлена вся информация о технической конфигурации, особенностях использования и гарантийном обслуживании оборудования.

Российский производитель серверного оборудования OLDI Computers предоставил своим покупателям возможность приобрести оборудование, совместимое с новой операционной системой Windows Server 2019, стимулируя пользователей дополнительными бонусами за заказ. С 18 по 31 марта за покупку сервера OLDI Computers с Windows Server 2019 покупатель получает в подарок дополнительные бонусы на карту. Их он сможет обменять на любую продукцию магазина OLDI. Воспользоваться акционным предложением может любая организация. Посмотрим, возникнет ли очередь из тех, кто стремится оптимизировать инфраструктуру и бюджет.

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