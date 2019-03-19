Wi-Fi в отеле: как решить проблему раз и навсегда

Можно ли с помощью беспроводной сети повысить лояльность клиентов гостиницы, чтобы они хотели вернуться еще раз? Как превратить Wi-Fi из статьи расходов на связь в платформу для оказания услуг отеля? Ответы есть у Cisco.

Бизнес, обслуживающий большое количество людей на ограниченной территории, неизбежно сталкивается с вызовами, требующими поддержания привычного взыскательным клиентам уровня услуг. Классический пример – обеспечение доступа к интернету и его сервисам для гостей в отелях. На первый взгляд, это давно решенная задача – сети Wi-Fi есть в любой гостинице. Но ряд факторов усложняют ее решение для бизнеса.

Во-первых, дело в качестве сигнала и доступности сети. Некоторые отели расположены в зданиях старой постройки с толстыми стенами. Из-за этого сигнал может быть слабым, даже если точка доступа расположена в нескольких метрах, а кое-где и вовсе появляются дыры в покрытии. В лобби, ресторанах, конференц-залах необходимо предусмотреть работу в условиях повышенной нагрузки, поскольку радиосигнал «делится» между всеми посетителями и их устройствами. Можно заранее сказать, что их будет немало, зная любовь людей к постоянному использованию смартфонов и планшетов. Если отель заботится о своей репутации, тщательному планированию беспроводной сети будет уделено достаточное внимание, но все равно может возникнуть необходимость в дополнительном оборудовании.

Во-вторых, возможности Wi-Fi позволяют организовать с их помощью и корпоративную сеть самого отеля. Таким образом, потребуется прокладывать меньше кабельных сетей – особенно это интересно владельцам отелей с дорогостоящей внутренней отделкой, которую приходится реставрировать после монтажных работ. На этом пути нужно решить специфические задачи, такие, как разделение гостевой и корпоративной сети, обеспечение безопасности, доступности и отказоустойчивости.

Ответом на оба этих вызова могут стать решения Cisco. Много лет они являются гарантом качества, продуманности, производительности и защищенности, предоставляя системы для различных отраслей и видов бизнеса, включая гостиничный.

Решение Cisco для гостиничной индустрии объединяет средства для организации как гостевой, так и корпоративной сети. При этом оно не ограничивается банальным предоставлением доступа в интернет, а поддерживает самые современные тренды для повышения удовлетворенности гостей отеля, включая клиентскую аналитику.

Если говорить об уровне услуги, предоставляемой клиентам, вспомним, что в бизнес-среде сегодня растет популярность унифицированных коммуникаций, предусматривающих практически бесшовное соединение сервисов видеоконференций, рабочих чатов, документооборота и др. на единой платформе, независимой от устройства, на котором работают пользователи. Следовательно, менеджеры и сотрудники компаний вправе рассчитывать, что беспроводная сеть в отеле будет поддерживать все эти возможности, предоставляя сигнал достаточно высокого качества в том числе для видеосигнала. Технологии Cisco предоставляют гостям возможность сохранять тот уровень комфорта, к которому они привыкли.

Решение Cisco для гостиничного бизнеса

На новый уровень выведено взаимодействие постояльцев с персоналом отеля. Гость может сделать вызов с любого устройства, причем доступен режим ВКС для общения с консьержем, если необходимо получить его рекомендацию или обратиться к нему с другим вопросом. При этом посетители не будут иметь доступ в корпоративную сеть с конфиденциальной информацией о бизнесе отеля.

Мобильность

Обязательное требование к современным беспроводным сетям – поддержка мобильности пользователей. Уже сегодня в мире насчитывается в 1,5 раза больше мобильных устройств, чем людей, и мобильность постепенно приближается к базовым потребностям человека, живущего в цивилизации. Поэтому при прочих равных на повторный выбор клиентом отеля влияют такие факторы, как качество беспроводной сети, автоматическое переподключение к ближайшим точкам доступа при передвижении по зданию, полезные дополнительные услуги.

Решение Cisco Connected Mobile Experiences (СМХ) предоставляет отелю возможность быть удобным для клиента при организации коммуникаций. Оно находит местоположение смартфона в отеле по ближайшим к нему точкам доступа с точностью менее метра.

По мере накопления информации о госте система Cisco CMX Analytics анализирует тенденции его поведения: где он был в отеле и сколько времени там провел, какими услугами пользовался, что заказывал, о чем делал публичные записи в соцсетях и т.д., и предлагает ему на этой основе персонализированный контент. Ведущим сервисом стал «мобильный консьерж», точно такой же, как и для стационарных устройств. Если в здании гостиницы есть магазины, бассейн, фитнес-зал, клиент может получать их рекламу – точно так же персонализированную с учетом его профиля и выявленных интересов. При этом самому клиенту для взаимодействия с отелем не нужно ничего устанавливать на смартфон или планшет – для всего используются нативные приложения.

Cisco Connected Mobile Experiences – это открытая платформа с открытым же API, что позволяет разрабатывать для нее новые сторонние приложения, в которых могут быть реализованы перспективные бизнес-идеи. Она быстро разворачивается, централизованно управляется и поддерживает усиленные средства безопасности. Возможности виртуализации позволяют сократить затраты на физические устройства.

Устройства

Если специалистов по информационно-коммуникационным технологиям спросить, с чем у них ассоциируется Cisco, многие ответят: «с высоким качеством оборудования». Для своих сетей компания производит собственные устройства. В номерах, где нагрузка на сеть невысокая и не требуется повышенная производительность, рекомендуется устанавливать беспроводные точки доступа Cisco Aironet серии 1815W. Это недорогое устройство поддерживает протокол WiFi 802.11ac и фирменную технологию CleanAir для борьбы с помехами.

Типовой дизайн Wi-Fi для гостиниц (15–50 номеров)

В общих помещениях, где находится большое число посетителей, требуется более мощное устройство для удовлетворения их требований к скорости канала. Самыми современными функциями обладает точка доступа Cisco Aironet серии 2800. Она поддерживает WiFi 802.11ac 2 wave и имеет более широкие возможности по сравнению с младшей моделью в линейке.

Также компания рекомендует другое сетевое оборудование. Это Gigabit Ethernet коммутаторы доступа Cisco WS-C2960L-16PS-LL с 16 портами, двумя uplink интерфейсами, питанием PoE мощностью 120 Вт и пропускной способностью коммутации 36 Гбит/с. Также в списке рекомендованного коммутатор агрегации корпоративного класса Cisco WS-C3850-12S-S , обеспечивающий полную конвергенцию между проводными и беспроводными сетями на одной платформе. Запросить примеры решений и расчет стоимости можно по ссылке.

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